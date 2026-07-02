Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 2. júlí 2026 22:13 Víkingur - Þór Besta Deild Karla Vor 2026 Leikurinn fór fjörlega af stað og heimamenn í Víking byrjuðu af miklum krafti og komust yfir strax á 5. mínútu leiksins þegar frábær fyrirgjöf frá Helga Guðjónssyni rataði á kollinn á Aron Elís Þrándarsyni í teig KA sem stangaði boltann í netið. Víkingar höfðu verið að hóta markinu frá fyrstu mínútu og tók ekki langan tíma að brjóta ísinn. Þrátt fyrir að lenda snemma undir þá virtist það ekki slá Akureyringana út af laginu og níu mínútum seinna eða á 14. mínútu leiksins voru þeir búnir að jafna leikinn með frábæru skoti frá Hallgrími Már Steingrímssyni. Fékk boltann við vítateigs hornið vinstra meginn og lyfti honum með smá viðkomu í varnarmann í boga yfir Aron Snær Friðriksson í marki Víkinga. Þetta gaf KA mikið sjálfstraust og þeir unnu sig betur og betur inn í leikinn. Víkingar komust í flottar stöður en KA náði að standa af sér straum Víkinga. Hallgrímur Már var svo aftur á ferðinni á 23. mínútu leiksins en hann fékk þá boltann aftur við sama vítateigs horn og hann skoraði fyrra markið sitt úr, hótaði skotinu þrisvar eftir því sem hann færðist nær D-boganum og lét svo vaða góðu skoti alveg út við stöng og kom KA yfir. Leikurinn róaðist örlítið eftir þessi mörk en Víkingar voru að koma sér í lofandi stöður en alltaf voru varnarmenn KA mættir. Gestirnir frá Akureyri fóru því með 2-1 forystu inn til búningsklefa í hálfleik. Víkingar mættu af krafti út í seinni hálfleikinn og þjörmuðu að marki KA sem stóðu þó af sér storminn og vörðust vel góðum áhlaupum Víkinga. Ármann Ingi Finnbogason kom með frískar fætur af bekknum í hálfleik fyrir Víkinga og var að valda ursla en vörn KA hélt. Eftir klukkutíma leik gerðist leiðindaratvik þegar Aron Snær Friðriksson markvörður Víkinga varð fyrir því óláni að meiðast í baráttunni við Oliver Heiðarsson. Meiddist illa á ökkla skildist mér og Ögmundur Kristinsson kom í markið hjá Víkingum og spilaði sinn fyrsta leik fyrir félagið. Í hvert sinn sem KA náðu að tengja saman sendingar og koma sér fram völlinn skapaðist hætta en Víkingar voru að sækja á mörgum mönnum og því fullt af plássi þegar KA vann boltann. Sóknarþungi Víkingar bar loks árangur á 81. mínútu þegar Gylfi Þór Sigurðsson átti frábæra fyrirgjöf fyrir markið þar sem Aron Elís Þrándarson stýrði svo boltanum í netið og jafnaði leikinn fyrir Víkinga. Víkingar leituðu af sigurmarkinu og áttu meðal annars tilraun sem datt á þverslánna og þéttur varnarleikur KA var að gera þeim lífið leitt. Þegar í uppbótartímann var komið fékk Víkingur vítaspyrnu þegar Kári Gautason var dæmdur brotlegur í baráttunni við Óskar Borgþórsson inn í vítateig. Gylfi Þór Sigurðsson steig á punktinn og var öryggið uppmálað og tryggði Víkingum 3-2 sigur. Endurkomu sigur hjá Víkingum og KA mega svo sannarlega vera svekktir með að fara tómhentir heim úr þessum leik. Atvik leiksins Kári Gautason sem hafði komið inn á sem varamaður stuttu áður gerði sig sekan innan teigs og braut á Óskari Borgþórssyni. Vítaspyrna dæmd og Gylfi Þór Sigurðsson tryggði Víkingum sinn þrettánda sigur í röð í deildinni. Stjörnur og skúrkar Aron Elís Þrándarson skoraði tvö mörk fyrir Víkinga og var öflugur á miðjunni fyrir sína menn. Ármann Ingi Finnbogason átti sömuleiðis góða innkomu í lið Víkinga og var stöðugt að valda varnarmönnum KA ursla. Hallgrímur Már Steingrímsson sýndi gæði fyrir KA í kvöld. Skoraði bæði mörk KA og þau voru frábær bæði tvö. Má vera svekktur að fara ekki með meira úr þessum leik. DómararnirÞórður Þorsteinn Þórðarson sá um flautuna í kvöld og honum til aðstoðar voru Gylfi Már Sigurðsson og Ronnarong Wongmahadthai. Ég var bara nokkuð ánægður með teymið í dag. Fannst þeir hafa flotta stjórn á leiknum og komast vel frá sínu.Stemning og umgjörðÞað var eins og nær alltaf á Víkingsvelli fínasta mæting og góð stemning. Það er alltaf gaman að mæta í Víkina og á því varð enginn breyting í kvöld. Umgjörðin er alltaf upp á 10,5 hvort sem þú vilt fá þér Hjaltested borgara eða bara Bæjarins bestu pylsur.ViðtölSölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings.Vísir/Pawel„Kannaðist við mitt lið í seinni hálfleik“„Fyrst og fremst virkilega sætt að ná að koma til baka og sýna hrikalega sterkan karakter“ sagði Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkinga ánægður eftir sigurinn í kvöld.„Missum aldrei trúnna og höldum alltaf áfram þótt að okkur hafi ekki gengið nógu vel að setja boltann sérstaklega í seinni hálfleik“„Við höfum trú á þessu allan tímann og héldum einbeitingu allan tímann. Ég er virkilega sáttur og mjög sætur sigur hjá okkur hérna í kvöld“„Mér fannst við byrja frábærlega leikinn, bara stórkostlega. Fyrsta markið kemur, ég held að KA sé ekki búið að snerta boltann oft á fyrstu fimm mínútunum“„Það er eins og við höfum haldið bara einhvernveginn að þetta yrði auðvelt dagsverk og það er alltaf hættulegt. Það sást bara í leiknum, KA voru miklu grimmari í öllum sínum aðgerðum, seinni boltarnir og baráttan voru þeir svolítið yfir í sérstaklega í fyrri hálfleik“„Við vorum ekki sáttir með þetta, þetta var flatt hjá okkur og við vorum ólíkir sjálfum okkar eftir markið sem að við skoruðum en við náðum að sýna karakter í seinni hálfleik og allt annar bragur og ég kannaðist við mitt lið í seinni hálfleik“ sagði Sölvi Geir Ottesen.Hallgrímur Jónasson þjálfari KA.Vísir/Guðmundur Þórlaugarson„Þetta er okkar besti leikur í sumar“„Þetta var mjög sárt að tapa þessu í lokin“ sagði Hallgrímur Jónasson þjálfari KA svekktur eftir tapið í kvöld.„Að fá á sig víti á 90. mínútu er náttúrulega bara hrikalega svekkjandi“„Ég er með hrikalega marga stráka súra inni í klefa því að okkur líður eins og við áttum meira skilið úr þessum leik“„Við spiluðum frábæran leik. Það er búið að ganga mikið á og að geta komið hérna á útivöll á móti Víking og staðið sig svona vel“„Þetta er okkar besti leikur í sumar. Við lendum undir en komum til baka og hver einasti maður er að berjast fyrir félagan og því miður þá bara datt það með þeim í lokin“„Þeir ná að þrýsta okkur niður sem að er bara eðlilegt en svo lekur boltinn inn og víti í lokin sem að ég er ekki búin að sjá þannig mjög svekkjandi“ sagði Hallgrímur Jónasson. Besta deild karla Víkingur Reykjavík KA