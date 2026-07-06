Amin Cosic hefur verið opinberaður sem nýr leikmaður Noregsmeistara Viking í Stafangri. Hann er keyptur til liðsins frá KR í Bestu deildinni.
Amin hefur verið orðaður við Viking um hríð en útsendarar frá norska félaginu hafa mætt reglulega á leiki KR, þar á meðal kom þjálfari liðsins á leik KR-inga í sumar til að sjá hann spila.
Hann fer ekki frítt til Noregs og segir í frétt Fótbolti.net að kaupverðið sé um 80 milljónir króna.
Amin er uppalinn hjá HK hérlendis og er 21 árs gamall. Hann lék með Njarðvík í Lengjudeildinni sumrin 2024 og 2025 en KR keypti hann á miðju síðasta sumri frá Njarðvíkingum.
Hann hefur nú verið seldur til Noregs eftir ársdvöl í Vesturbænum. Hann skrifar undir fjögurra ára samning við Viking, til ársloka 2030.
Viking er ríkjandi Noregsmeistari og situr á toppi norsku deildarinnar með 27 stig eftir tíu leiki, tveimur stigum á undan Tromsö sem hefur spilað þremur leikjum meira. Bodö/Glimt er þá í þriðja sætinu með 23 stig úr ellefu leikjum í þriðja sæti.