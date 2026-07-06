Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ

Aron Snær Friðriksson, markvörður Víkings, verður frá í tvær til þrjár vikur að sögn Sölva Geirs Ottesen, þjálfara liðsins. Hann meiddist í sigri Víkings á KA á dögunum.
Sölvi Geir greinir frá í samtali við Fótbolti.net í dag. Víkingar undirbúa sig fyrir leik við Ungverjalandsmeistara Györ í Víkinni annað kvöld.
Ögmundur Kristinsson mun þar standa milli stanganna hjá Íslandsmeisturunum en sá kom til liðsins frá Val utan félagsskiptaglugga. Víkingur fékk sér heimild frá KSÍ til skiptanna sökum veikinda Ingvars Jónssonar, sem hóf markið sem aðalmarkvörður, en hefur verið í leyfi sökum baráttu við krabbamein.
Aron Snær tók við keflinu af Ingvari og hefur staðið sig einkar vel í marki meistaranna, sem hafa fengið á sig lang fæst mörk allra liða í Bestu deildinni það sem af er sumri.
Einhverjir tóku andköf þegar Aron virtist meiðast illa í leik Víkings við KA síðustu helgi en hann verður ekki lengi frá.
„Þetta fór betur en á horfðist. Við vorum hræddir um að þetta væru alvarlegri meiðsli. Það lítur út fyrir að hann verði frá í tvær, þrjár vikur,“ segir Sölvi Geir við Fótbolti.net.
Daníel Hafsteinsson muni þá spila leikinn eftir að hafa misst af leiknum við uppeldisfélag sitt síðustu helgi. Þeir Daði Berg Jónsson, Stígur Diljan Þórðarson og Róbert Orri Þorkelsson séu þá allir á batavegi og komist aftur á völlinn innan tíðar.
Víkingur mætir Györ klukkan 19:00 annað kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Ísland og bein útsending hefst klukkan 18:50.