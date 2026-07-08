Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júlí 2026 21:23 Leikmenn Selfoss stilla sér upp fyrir leikinn þar sem Helgu var minnst. @selfossfotbolti Selfoss vann 5-0 stórsigur í nágrannaslagnum við Árborg í Gatorade-bikarnum í kvöld en það er bikarkeppni neðri deildarliða. Leikurinn var styrktarleikur vegna veikinda sem Helga Guðmundsdóttir glímdi við. Hún háði baráttu við illvígt krabbamein og lést í vikunni. Að ósk Helgu mun allur ágóði leiksins renna óskertur til heimahjúkrunar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi. @selfossfotbolti Á 48. mínútu leiksins var klappað fyrir Helgu. Helga er móðir Arons Fannars Birgissonar, leikmanns Selfoss, en hann lék með Árborg sumarið 2022, þá á láni frá Selfossi. Hann lék níu leiki fyrir félagið og skoraði fimm mörk. 900 miðar seldust í forsölu og það var því mjög vel mætt á JÁVERK-völlinn í kvöld. Viðar Örn Kjartansson skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik og þeir Brynjar Bergsson og Elías Karl Heiðarsson bættu við mörkum. Selfoss var 4-0 yfir í hálfleik og úrslitin því ráðin. Það var síðan vel við hæfi að Aron Fannar Birgisson skoraði fimmta og síðasta markið ellefu mínútum fyrir leikslok. Hann innsiglaði því sigurinn í styrktarleik fyrir móður sína. Aron Fannar var einnig valinn maður leiksins í kvöld. Með sigrinum komst Selfossliðið í átta liða úrslit keppninnar. UMF Selfoss Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Fleiri fréttir Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2 | Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjörið: Þór - KR 3-3 | Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu Sjá meira