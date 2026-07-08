Íslenski boltinn

Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Leikmenn Selfoss stilla sér upp fyrir leikinn þar sem Helgu var minnst.
Leikmenn Selfoss stilla sér upp fyrir leikinn þar sem Helgu var minnst. @selfossfotbolti

Selfoss vann 5-0 stórsigur í nágrannaslagnum við Árborg í Gatorade-bikarnum í kvöld en það er bikarkeppni neðri deildarliða. 

Leikurinn var styrktarleikur vegna veikinda sem Helga Guðmundsdóttir glímdi við. Hún háði baráttu við illvígt krabbamein og lést í vikunni. Að ósk Helgu mun allur ágóði leiksins renna óskertur til heimahjúkrunar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi.

@selfossfotbolti

Á 48. mínútu leiksins var klappað fyrir Helgu.

Helga er móðir Arons Fannars Birgissonar, leikmanns Selfoss, en hann lék með Árborg sumarið 2022, þá á láni frá Selfossi. Hann lék níu leiki fyrir félagið og skoraði fimm mörk.

900 miðar seldust í forsölu og það var því mjög vel mætt á JÁVERK-völlinn í kvöld.

Viðar Örn Kjartansson skoraði tvö mörk í fyrri hálfleik og þeir Brynjar Bergsson og Elías Karl Heiðarsson bættu við mörkum. Selfoss var 4-0 yfir í hálfleik og úrslitin því ráðin.

Það var síðan vel við hæfi að Aron Fannar Birgisson skoraði fimmta og síðasta markið ellefu mínútum fyrir leikslok. Hann innsiglaði því sigurinn í styrktarleik fyrir móður sína. 

Aron Fannar var einnig valinn maður leiksins í kvöld. 

Með sigrinum komst Selfossliðið í átta liða úrslit keppninnar. 

UMF Selfoss

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