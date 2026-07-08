Íslenski boltinn

Styrktar­leikur á Sel­fossi þegar vina­liðin mætast í fyrsta sinn

Sindri Sverrisson skrifar
Árborg og Selfoss hafa aldrei áður mæst í mótsleik. Leikurinn í kvöld verður styrktarleikur vegna veikinda móður Arons Fannars Birgissonar en hann hefur leikið með báðum liðum.
Árborg og Selfoss hafa aldrei áður mæst í mótsleik. Leikurinn í kvöld verður styrktarleikur vegna veikinda móður Arons Fannars Birgissonar en hann hefur leikið með báðum liðum. UMF Selfoss

Sannkallaður tímamótaleikur verður á Selfossi í kvöld sem jafnframt er sérstakur styrktarleikur vegna glímu móður leikmanns Selfoss við illvígt krabbamein.

Nágranna- og vinaliðin Selfoss og Árborg hafa aldrei mæst í mótsleik í fótbolta en það breytist í kvöld klukkan 19, þegar þau eigast við á JÁVERK-vellinum í 16-liða úrslitum Gatorade-bikarsins – bikarkeppni neðrideildarliða.

Leikurinn verður jafnframt styrktarleikur en það er vegna veikinda Helgu Guðmundsdóttur, móður Arons Fannars Birgissonar sem er leikmaður Selfoss. Að hennar ósk mun allur ágóði renna óskertur til heimahjúkrunar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi.

Aron Fannar er í hópi þeirra leikmanna sem spilað hafa bæði fyrir Árborg og Selfoss en hann skoraði fimm mörk í níu leikjum sem lánsmaður hjá Árborgarliðinu sumarið 2022. Hann hefur verið fastamaður í liði Selfoss síðustu ár.

Eins og sjá má hér að neðan er ýmislegt á dagskránni á JÁVERK-vellinum í kvöld, fyrir utan leikinn sjálfan en hann hefst eins og fyrr segir klukkan 19.

Miðasala á leikinn er í gegnum Stubb og að sjálfsögðu er öllum frjálst að kaupa miða hvort sem fólk kemst á leikinn eða ekki. 

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