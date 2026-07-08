Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sindri Sverrisson skrifar 8. júlí 2026 13:02 Árborg og Selfoss hafa aldrei áður mæst í mótsleik. Leikurinn í kvöld verður styrktarleikur vegna veikinda móður Arons Fannars Birgissonar en hann hefur leikið með báðum liðum. UMF Selfoss Sannkallaður tímamótaleikur verður á Selfossi í kvöld sem jafnframt er sérstakur styrktarleikur vegna glímu móður leikmanns Selfoss við illvígt krabbamein. Nágranna- og vinaliðin Selfoss og Árborg hafa aldrei mæst í mótsleik í fótbolta en það breytist í kvöld klukkan 19, þegar þau eigast við á JÁVERK-vellinum í 16-liða úrslitum Gatorade-bikarsins – bikarkeppni neðrideildarliða. Leikurinn verður jafnframt styrktarleikur en það er vegna veikinda Helgu Guðmundsdóttur, móður Arons Fannars Birgissonar sem er leikmaður Selfoss. Að hennar ósk mun allur ágóði renna óskertur til heimahjúkrunar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands á Selfossi. Aron Fannar er í hópi þeirra leikmanna sem spilað hafa bæði fyrir Árborg og Selfoss en hann skoraði fimm mörk í níu leikjum sem lánsmaður hjá Árborgarliðinu sumarið 2022. Hann hefur verið fastamaður í liði Selfoss síðustu ár. Eins og sjá má hér að neðan er ýmislegt á dagskránni á JÁVERK-vellinum í kvöld, fyrir utan leikinn sjálfan en hann hefst eins og fyrr segir klukkan 19. Miðasala á leikinn er í gegnum Stubb og að sjálfsögðu er öllum frjálst að kaupa miða hvort sem fólk kemst á leikinn eða ekki. Íslenski boltinn UMF Selfoss Árborg Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Fótbolti Hildur til Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2 | Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjörið: Þór - KR 3-3 | Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir Sjá meira