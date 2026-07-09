Ingibjörg barnshafandi Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 9. júlí 2026 12:41 Fyrsta barn Ingibjargar Sigurðardóttur er væntanlegt í heiminn í byrjun næsta árs. instagram-síða ingibjargar Ingibjörg Sigurðardóttir, leikmaður íslenska fótboltalandsliðsins og Freiburg í Þýskalandi, á von á sínu fyrsta barni. Ingibjörg greindi frá gleðitíðindunum á Instagram í dag. „Allt í einu fékk lífið nýja þýðingu. Við erum svo spennt að verða lítil fjölskylda í byrjun árs 2027. Ég er ótrúlega heppin að hafa svo margar magnaðar konur í kringum mig sem hafa sýnt að móðurhlutverkið og fótboltinn geta farið saman. Ég get ekki beðið eftir að takast á við þessa áskorun,“ skrifaði Ingibjörg. View this post on Instagram A post shared by Ingibjorg Sigurdardottir (@ingibjorg11) Ingibjörg, sem er 28 ára, hefur leikið erlendis síðan 2018, í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Þýskalandi. Hún gekk í raðir Freiburg frá danska liðinu Brøndby fyrir tæpu ári. Ingibjörg hefur verið í stóru hlutverki í íslenska landsliðinu í um áratug og leikið 86 A-landsleiki og skorað þrjú mörk. Hún lék með Íslandi á EM 2017, 2022 og 2025. Þýski boltinn Landslið kvenna í fótbolta Barnalán Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Fótbolti Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Bara einn í flugvélinni heim af HM Sport Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Enski boltinn Fleiri fréttir „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Sjá meira