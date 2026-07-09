Fótbolti

Ingi­björg barns­hafandi

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Fyrsta barn Ingibjargar Sigurðardóttur er væntanlegt í heiminn í byrjun næsta árs.
Fyrsta barn Ingibjargar Sigurðardóttur er væntanlegt í heiminn í byrjun næsta árs. instagram-síða ingibjargar

Ingibjörg Sigurðardóttir, leikmaður íslenska fótboltalandsliðsins og Freiburg í Þýskalandi, á von á sínu fyrsta barni.

Ingibjörg greindi frá gleðitíðindunum á Instagram í dag.

„Allt í einu fékk lífið nýja þýðingu. Við erum svo spennt að verða lítil fjölskylda í byrjun árs 2027. Ég er ótrúlega heppin að hafa svo margar magnaðar konur í kringum mig sem hafa sýnt að móðurhlutverkið og fótboltinn geta farið saman. Ég get ekki beðið eftir að takast á við þessa áskorun,“ skrifaði Ingibjörg.

Ingibjörg, sem er 28 ára, hefur leikið erlendis síðan 2018, í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Þýskalandi. Hún gekk í raðir Freiburg frá danska liðinu Brøndby fyrir tæpu ári.

Ingibjörg hefur verið í stóru hlutverki í íslenska landsliðinu í um áratug og leikið 86 A-landsleiki og skorað þrjú mörk. Hún lék með Íslandi á EM 2017, 2022 og 2025.

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