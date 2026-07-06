Keflavík og Fram skildu jöfn, 1-1, þegar liðin mættust í lokaleik þrettándu umferðar Bestu deildar karla á HS Orku vellinum í kvöld.
Fyrirliði Fram, Kennie Chopart, kom gestunum yfir snemma í síðari hálfleik eftir vel útfært aukaspyrnuatriði. Keflavík svaraði hins vegar nokkrum mínútum síðar þegar Stefan Alexander Ljubicic skallaði boltann í netið eftir gullfallega fyrirgjöf varamannsins Eiðs Orra Ragnarssonar.
Jafnteflið verður að teljast sanngjörn niðurstaða þar sem bæði lið áttu sína kafla.
Leikurinn byrjaði frekar rólega. Fram voru að komast oftar í stöður inn á síðasta þriðjung en Keflavík átti hættulegustu færi fyrri hálfleiks.
Fyrsta alvöru færið kom á 28. mínútu þegar Viktor Freyr Sigurðsson, markvörður Fram, kom langt út úr marki sínu í misheppnuðu úthlaupi og Alpha Conteh sem var búinn að gera vel til að komast upp völlinn, fór auðveldlega fram hjá Viktori Frey. Fyrir opnu marki tókst Conteh hins vegar ekki að koma boltanum fram hjá varnarmönnum Fram og í markið þar sem skot hans fór fram hjá.
Markalaust var því í hálfleik eftir viðburðarlítinn fyrri hálfleik.
Framarar brutu ísinn á 54. mínútu. Frederico Bello Saraiva tók þá aukaspyrnu sem fann leiðina til fyrirliðans, Kennie Chopart, sem kláraði færið af öryggi framhjá Ásgeiri Orra Magnússyni í marki Keflavíkur.
Forystan entist þó ekki lengi.
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, brást þá við með tvöfaldri skiptingu þar sem Dagur Ingi Valsson og Eiður Orri Ragnarsson komu inn á. Eiður Orri lét strax til sín taka því aðeins þremur mínútum eftir að hann kom inn á völlinn átti hann glæsilega fyrirgjöf inn á teig gestanna þar sem Stefan Alexander Ljubicic stökk hæst allra og skallaði boltann af krafti í netið.
Bæði lið leituðu að sigurmarki á lokakafla leiksins og voru gestirnir að ölli líklegri til að skora sigurmarkið en allt kom fyrir ekki.
Fleiri urðu mörkin ekki og liðin sættust á sitt hvort stigið.
Dauðafærið sem Alpha Conteh klúðraði á 28. mínútu. Viktor Freyr Sigurðsson fór í svokallað skógarhlaup úr marki sínu, Conteh gerði vel að koma sér fram hjá honum og þurfti bara að setja boltann í netið milli varnarmanna Fram, en setti skotið fram hjá markinu.
Stjörnur leiksins eru Stefan Alexander Ljubicic sem átti öflugan leik þar sem hann skoraði jöfnunarmark leiksins. Einnig er það Eiður Orri Ragnarsson sem gerði nákvæmlega það sem varamenn eiga að gera, að breyta leiknum, það gerði hann með gullfallegri stoðsendingu í jöfnunarmarki Keflavíkur.
Erfitt er að velja skúrk í jafntefli sem var nokkuð sanngjarnt, en Alpha Conteh verður eflaust svekktur með dauðafærið sem hann fékk í fyrri hálfleik.
Gunnar Oddur dæmdi leikinn. Hann leyfði leiknum að flæða á köflum og þurfti ekki að taka margar stórar ákvarðanir. Dómgæslan var góð og hafði lítil áhrif á gang og úrslit leiksins.
Það var fínasta stemning í stúkunni þar sem hópur ungra stuðningsmanna Keflavíkur létu vel í sér heyra. Einnig var nokkuð góð mæting frá stuðningsmönnum gestanna sem létu heyra í sér í seinni hálfleik.
„Það er svekkjandi að taka ekki þrjú stig hér á heimavelli en miðað við hvernig leikurinn þróaðist þá eru þetta líklega sanngjörn úrslit. Við fáum samt góð færi og upphlaup í fyrri hálfleik til að skora mörk en svo erum við svolítið sofandi í markinu sem þeir skora. Við svöruðum því hins vegar ágætlega,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, eftir 1-1 jafnteflið gegn Fram.
Haraldur var ánægður með viðbrögð liðsins eftir að Fram komst yfir.
„Við sofum á verðinum í markinu þeirra en gerum breytingar. Eiður kemur ferskur inn og leggur upp frábært mark á Ljubicic þannig við erum ánægðir með það.“
Aðspurður hvort honum þætti þetta vera tvö töpuð stig frekar en eitt unnið svaraði hann stuttlega:
„Ég myndi segja tvö töpuð.“
„Við erum svekktir að taka ekki þrjú stig en þetta var jafn leikur. Bæði lið gáfu allt í þetta og þetta gat farið báða vegu en auðvitað er maður svekktur þegar maður kemst yfir að klára ekki leikinn,“ sagði Helgi Sigurðsson aðstoðarþjálfari Fram sem stýrði leiknum í fjarveru Rúnars Kristinssonar eftir leik.
Helgi var spurður út í jöfnunarmark Keflavíkur sem kom aðeins nokkrum mínútum eftir að Fram komst yfir.
„Þetta er bara góð fyrirgjöf og góður skalli en við hefðum getað dekkað betur og varist fyrirgjöfinni. Þetta var hröð sókn sem kemur á okkur og við vorum ekki alveg í balance, sem gerist. Mér fannst varnarleikurinn í heild sinni mjög góður. Við virðum stigið í dag.“
Að lokum var Helgi spurður hvað liðið tæki helst með sér úr leiknum.
„Það er stigið á útivelli, við tökum það. Bara mjög góð frammistaða hjá liðinu, við vorum að reyna að gera hlutina sem var lagt fyrir þannig ég get ekki verið neitt annað en sáttur með strákana. Það er alltaf eitthvað sem maður vill gera betur en þetta voru bara tvö góð lið að spila í dag og kannski var jafntefli bara sanngjörn úrslit.“
Kennie Chopart skoraði mark Fram í 1-1 jafnteflinu gegn Keflavík.
Aðspurður hvort hann gæti lýst markinu sagði hann:
„Já, ég og Fred vorum búnir að tala um þetta lengi og það var bara gott að skora.“
Spurður hvort markið hefði verið æft eða planað fyrir leik svaraði hann:
„Nei, þetta var bara á milli mín og Fred. Ég kom með nokkrar hugmyndir til Fred og stundum gerist eitthvað gott eins og í dag.“
Aðspurður hvernig honum hefði fundist leikurinn spilast frá sínu sjónarhorni sagði hann:
„Mínu persónulega? Bara ég hefði getað gert miklu betur.“
Kennie var að lokum spurður hvort honum þætti þetta vera tvö töpuð stig frekar en eitt unnið.
„Nei, mér fannst þetta bara gott stig. Ég er bara sáttur að koma hingað og taka stig.“