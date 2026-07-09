Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði

ÍBV lagði Víking 3-1 þegar liðin mættust í Bestu deild kvenna í kvöld. Eyjakonur komust tvívegis yfir í fyrri hálfleik og innsigluðu síðan mikilvægan sigur með þriðja markinu eftir hlé.
Sigurinn var sá fyrsti hjá ÍBV í Bestu deildinni í tvo mánuði, eða síðan liðið lagði Þór/KA 2-0 þann 10. maí. Með sigrinum er ÍBV áfram í fjórða sæti deildarinnar með sautján stig, jafnt Stjörnunni sem er ofar á betri markatölu. Víkingur situr hins vegar áfram í sjöunda sæti með tíu stig og gæti fallið niður um sæti ef Valur vinnur sinn leik á morgun.
Eyjakonur byrjuðu leikinn af miklum krafti og náðu strax inn fyrsta markinu á áttundu mínútu. Allison Grace Lowrey fékk boltann fyrir utan vítateig og lét vaða á markið. Skot hennar fór í Áslaugu Dóru Sigurbjörnsdóttur, breytti um stefnu og endaði í netinu án þess að Sigurborg K. Sveinbjörnsdóttir ætti möguleika á að bregðast við.
Víkingar náðu smám saman betri tökum á leiknum og uppskáru jöfnunarmark á 24. mínútu. Eyjakonur töpuðu boltanum í uppspili og Arna Ísold Stefánsdóttir nýtti sér það með glæsibrag. Hún þrumaði boltanum í samskeytin utan vítateigs og það var ekkert sem Arden Joy La-Rose í marki ÍBV gat gert.
Eftir jöfnunarmarkið jafnaðist leikurinn töluvert. Bæði lið sköpuðu sér álitlegar stöður en það voru Eyjakonur sem náðu inn síðasta markinu fyrir hlé. Á 37. mínútu vann Allison Grace Lowrey boltann á miðjunni, fann Olgu Sevcovu með góðri sendingu og sú síðarnefnda kláraði færið af öryggi með skoti í hægra hornið.
Víkingur kom mun ákveðnari til leiks í síðari hálfleik. Heimakonur sóttu nær linnulaust að marki ÍBV og sköpuðu sér nokkur góð færi í leit að jöfnunarmarkinu, en boltinn vildi ekki inn. Þvert gegn gangi leiksins bættu Eyjakonur við þriðja markinu á 72. mínútu. Allison Patricia Clark fékk boltann rétt fyrir utan vítateig Víkings og afgreiddi hann af öryggi með föstu skoti í hægra hornið sem kom ÍBV í 3-1.
Þrátt fyrir sóknarþunga Víkings tókst heimakonum ekki að minnka muninn. ÍBV hélt forystunni til leiksloka og fagnaði afar mikilvægum sigri, þeim fyrsta í deildinni í tvo mánuði, sem styrkir stöðu liðsins í baráttunni um efri hluta Bestu deildarinnar.
Þriðja mark ÍBV sem kom á 72. mínútu. Víkingur hafði verið mun sterkari í síðari hálfleik, skapað sér hvert færið á fætur öðru og virtist líklegra til að jafna metin. Þvert gegn gangi leiksins fékk Allison Patricia Clark boltann fyrir utan teig og skoraði glæsilegt mark sem kom ÍBV í 3-1. Markið slökkti í raun vonir Víkings um stig og innsiglaði fyrsta deildarsigur Eyjakvenna í tvo mánuði.
Allison Patricia Clark og Allison Grace Lowrey áttu báðar afar góðan leik fyrir ÍBV og skoruðu sitthvort markið í sigrinum. Varnarlína ÍBV á einnig hrós skilið en hún stóð af sér mikla pressu frá Víkingi, sérstaklega í síðari hálfleik, og kom í veg fyrir að heimakonur næðu að koma sér almennilega inn í leikinn.
Ronnarong Wongmahadthai og hans teymi voru með góða stjórn á leiknum og ekkert vafaatriði kom upp að mínu mati.
Áhorfendur voru ekki margir á leiknum í dag en þeir sem mættu létu vel í sér heyra, sérstaklega hópur ungra stelpna frá Vestmannaeyjum sem voru staddar í Reykjavík vegna Símamótsins. Þær sungu og hvöttu Eyjakonur áfram allan leikinn.
Jón Ólafur Daníelsson, þjálfari ÍBV, var eðlilega ánægður eftir 3-1 sigur liðsins á Víkingi í Bestu deild kvenna. Sigurinn var sá fyrsti hjá Eyjakonum í tvo mánuði og sagði hann að þrjú stigin væru mikill léttir.
„Já, þetta er mikill léttir,“ sagði Jón Ólafur eftir leik.
Þjálfarinn bjóst við erfiðum leik gegn Víkingi, sem hann taldi líklegt að myndi mæta af miklum krafti eftir hléið á deildinni.
„Ég óttaðist að Víkingar, sem hafa ekki verið alveg sáttir við eigin frammistöðu í sumar, ætluðu að nota fyrsta leikinn eftir hlé til að hefja nýtt tímabil. Við reyndum því að búa okkar lið eins vel undir það og hægt var og ég held að það hafi tekist ágætlega í dag.“
Jón Ólafur sagði leikinn hafa verið opinn og skemmtilegan, þrátt fyrir að lokatölurnar gæfu ekki endilega rétta mynd af fjölda marktækifæra.
„Réttustu úrslitin hefðu sennilega átt að vera eitthvað eins og átta-sex. Það voru frábærar aðstæður og ekki annað hægt en að bjóða upp á verulega skemmtilegan leik.“
Þrátt fyrir að ÍBV hafi skorað þrjú mörk var Jón Ólafur ekki alveg sammála því að lið hans hefði nýtt færin sérstaklega vel.
„Við nýttum allavega eitthvað af okkar færum. Það sem ég var kannski óánægðastur með var hvað við gerðum illa í að búa til dauðafæri. En sem betur fer fór boltinn þrisvar sinnum inn og það gaf okkur þrjú stig. Fyrir það er ég þakklátur.“
Spurður hvað hefði glatt hann mest í frammistöðu liðsins var svarið skýrt.
„Varnarmennirnir mínir voru frábærir í dag. Sóknarmennirnir mínir voru ekkert sérstakir í dag, það verður bara að segjast eins og er. Varnarleikurinn og markvarslan voru hins vegar frábær í dag,“ sagði Jón Ólafur Daníelsson.
Einar Guðnason þjálfari Víkings var svekktur eftir 3-1 tap liðsins gegn ÍBV í Bestu deild kvenna. Hann taldi að slök byrjun hefði reynst liðinu dýrkeypt en sagði jafnframt að Víkingur hefði verið sterkari aðilinn stóran hluta leiksins.
„Fyrstu tíu mínúturnar voru bara mjög slakar hjá okkur. Þær skora mark sem fer af einhverjum og inn, en eftir það fannst mér við taka svolítið yfir leikinn. Við jöfnuðum, sköpuðum okkur ágætis færi en það fór illa í okkur þegar þær komust aftur yfir,“ sagði Einar.
Einar taldi að Víkingur hefði getað komið í veg fyrir annað mark ÍBV á fleiri en einum stað í aðdragandanum.
„Við hefðum svo sannarlega getað komið í veg fyrir mark númer tvö á nokkrum stöðum áður en það kom.“
Einar var þó ánægður með frammistöðu sinna kvenna í seinni hálfleik en taldi að þær hefðu skapað sér nóg af tækifærum til að fá eitthvað úr leiknum.
„Í seinni hálfleik fannst mér við vera með algjöra yfirburði. Fyrir utan að þær fengu einhver fimm eða sex horn í röð sköpuðum við okkur alveg nóg af færum til að koma okkur aftur inn í leikinn. Þetta var rosalega mikið stöngin út.“
„Þær skoruðu tvö frábær mörk fyrir utan teig. Ef þú skorar þannig þá áttu alveg skilið að vinna. Við vörðumst bara ekki nógu vel í þessum atvikum og vorum ekki nógu beittar í hinum teignum. Maður skapar svolítið sína eigin heppni og hún var ekki með okkur í dag.“
Þrátt fyrir vonbrigðin sá Einar ýmis jákvæð teikn sem hann vill taka með sér inn í næstu leiki.
„Í fyrri hálfleik vorum við að tapa of mörgum návígjum en það lagaðist í seinni hálfleik. Við vorum stundum full örvæntingarfullar en náðum að róa okkur aðeins í sóknarleiknum. Það sem við getum tekið með okkur er að við sköpuðum fullt af færum. Nú þurfum við bara að nýta þau,“ sagði Einar Guðnason.