Íslenski boltinn

Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Kefla­vík í efri hlutann

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kennie Chopart hefur aldrei skorað meira á einu tímabili í efstu deild og í ár.
Kennie Chopart hefur aldrei skorað meira á einu tímabili í efstu deild og í ár. vísir/anton

Keflavík og Fram skildu jöfn, 1-1, í lokaleik 13. umferðar Bestu deildar karla í gær. Með stiginu komust Keflvíkingar upp í efri hluta deildarinnar.

Kennie Chopart, fyrirliði Fram, hefur verið iðinn við kolann upp við mark andstæðinganna í sumar og hann hélt uppteknum hætti í þeim efnum í gær.

Á 54. mínútu tók Fred aukaspyrnu og sendi boltann inn á vítateiginn á Kennie sem tók við honum og skoraði svo framhjá Ásgeiri Orra Magnússyni, markverði Keflavíkur.

Þetta var sjöunda mark Kennie á tímabilinu sem er ansi góð tölfræði í ljósi þess að hann spilar jafnan í vörn Fram.

Mark Danans dugði Fram þó ekki til sigurs. Á 68. mínútu sendi Eiður Orri Ragnarsson, sem var nýkominn inn á, fyrir frá hægri, beint á kollinn á Stefan Alexander Ljubicic sem skallaði boltann í netið og jafnaði metin í 1-1 sem reyndust lokatölur leiksins.

Klippa: Keflavík - Fram 1-1

Stefan hefur skorað sex mörk í sumar fyrir Keflavík sem er í 6. sæti Bestu deildarinnar með sextán stig. Fram er í 3. sætinu með 27 stig.

Mörkin úr leik Keflavíkur og Fram má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Besta deild karla Keflavík ÍF Fram

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