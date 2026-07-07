Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 7. júlí 2026 12:45 Kennie Chopart hefur aldrei skorað meira á einu tímabili í efstu deild og í ár. vísir/anton Keflavík og Fram skildu jöfn, 1-1, í lokaleik 13. umferðar Bestu deildar karla í gær. Með stiginu komust Keflvíkingar upp í efri hluta deildarinnar. Kennie Chopart, fyrirliði Fram, hefur verið iðinn við kolann upp við mark andstæðinganna í sumar og hann hélt uppteknum hætti í þeim efnum í gær. Á 54. mínútu tók Fred aukaspyrnu og sendi boltann inn á vítateiginn á Kennie sem tók við honum og skoraði svo framhjá Ásgeiri Orra Magnússyni, markverði Keflavíkur. Þetta var sjöunda mark Kennie á tímabilinu sem er ansi góð tölfræði í ljósi þess að hann spilar jafnan í vörn Fram. Mark Danans dugði Fram þó ekki til sigurs. Á 68. mínútu sendi Eiður Orri Ragnarsson, sem var nýkominn inn á, fyrir frá hægri, beint á kollinn á Stefan Alexander Ljubicic sem skallaði boltann í netið og jafnaði metin í 1-1 sem reyndust lokatölur leiksins. Klippa: Keflavík - Fram 1-1 Stefan hefur skorað sex mörk í sumar fyrir Keflavík sem er í 6. sæti Bestu deildarinnar með sextán stig. Fram er í 3. sætinu með 27 stig. Mörkin úr leik Keflavíkur og Fram má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla Keflavík ÍF Fram Tengdar fréttir Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Keflavík og Fram skildu jöfn, 1-1, í lokaleik 13. umferðar Bestu deildar karla í fótbolta í Reykjanesbæ í kvöld. Fram er áfram í þriðja sæti deildarinnar en Keflavík fer upp í sjötta sæti þökk sé stiginu. 6. júlí 2026 21:10 Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Fótbolti Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Balogun fékk að spila en Belgar áfram eftir stjörnuleik Fótbolti Fleiri fréttir Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: Liðin skiljast jöfn í Kaplakrika Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Sjá meira