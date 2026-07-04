Eyjamenn héldu góðu gengi sínu áfram í 1-0 sigri á Valsmönnum í Vestmannaeyjum í þrettándu umferð Bestu deildar karla í fótbolta í dag.
Alex Freyr Hilmarsson, fyrirliði ÍBV, skoraði sigurmarkið á 58. mínútu og fiskaði svo Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliða Vals, af velli með rautt spjald sex mínútum síðar.
Þetta var fyrsti leikur Valsliðsins undir stjórn Christopher Brazell sem tók við af Hermanni Hreiðarssyni í síðustu viku en hann byrjaði ekki vel og var auk þess að missa fyrirliða sinn í bann.
Eyjamenn unnu aftur á móti sinn fjórða sigur í síðustu fimm leikjum og eru komnir upp í sjöunda sæti deildarinnar.
Það var sól á Hásteinsvelli í fremur tíðindalitlum leik.
Heimamenn hófu leikinn á Hásteinsvelli í blíðunni. Fyrsta marktilraun leiksins kom á 5. mínútu þegar ÍBV vann boltann á hættulegum stað en skotið var langt fram hjá. Mikið jafnræði var með liðunum og bæði lið fengu nokkur hálffæri. Vestmannaeyingar voru þó beittari og fengu hættulegri færi þrátt fyrir að Valsmenn héldu boltanum meira og minna.
ÍBV átti tvö sérstaklega hættuleg færi í fyrri hálfleik. Annars vegar þegar Vincente Rafael Valor Martínez setti boltann rétt yfir markið úr aukaspyrnu rétt fyrir utan teig og hins vegar þegar Alex Freyr Hilmarsson skaut boltanum beint í fang Frederik Schram eftir sendingu frá hægri. Alex fékk boltann utarlega í teignum og var einn á móti markverði en átti fremur máttlaust og óhnitmiðað skot.
Leikurinn koðnaði smá niður eftir því sem á leið. Þegar nálgaðist lok hálfleiks var leikurinn orðinn frekar þurr og lítið að gerast. Það komu þó nokkrar stuttar skorpur það sem það var útlit fyrir að líf væri að færast í leikinn og hann yrði spennandi en datt hann algerlega niður við lok hálfleiks.
Seinni hálfleikur hófst ekkert ólíkt því hvernig þeim fyrri lauk. Ekki mikið að gerast, Valsmenn meira með boltann en mest í reitabolta á eigin vallarhelmingi. ÍBV átti nokkrar skorpur en komst til að byrja með ekki í gegnum vörn Vals.
Fyrsta og eina mark leiksins kom á 58. mínútu. Það voru heimamenn sem skoruðu. Bjarki Björn Gunnarsson gaf boltann inn á markteig frá hægri. Alex Freyr Hilmarsson var einn og óvaldaður fyrir framan mitt mark Valsmanna. Alex lék laglega á Fredrik Schram í markinu og stýrði boltanum örugglega í markið.
Aukinn æsingur færðist í Valsmenn skömmu eftir markið. Hólmar Örn Eyjólfsson var rekinn út af á 65. mínútu fyrir brot á Alex Frey Gunnarssyni þegar Valsarar voru við það að taka innkast við vítateig Eyjamanna. Ekki sást almennilega hvað hafði gerst en líklegt er að það hafi verið eins konar hrindingar eða kýlingar.
ÍBV var sterkara liðið framan af þó að Valsarar væru mikið með boltann. Valsmenn fundu ekki leið til að ná einhverju biti í sóknarleikinn. Eyjamenn báru sigur af hólmi og sóttu öll stigin þrjú.
Atvik sem standa upp úr úr heldur tíðindalitlum leik í Eyjum eru án efa mark Alex Freys og rautt spjald Hólmars Arnar.
Stjörnur Eyjamanna í þessum leik eru Vincente Rafael Martinez og Alex Freyr. Vincente var mjög atkvæðamikill og Alex Freyr gerði afar vel í færinu.
Skúrkurinn er Hólmar Arnar fyrir að hafa náð sér í rautt spjald sem var algerlega óþarft.
Twana Khalid Ahmed dæmdi leikinn og hafði þá Egil Guðvarð Guðlaugsson og Antoníus Bjarka Halldórsson sér til aðstoðar. Dómarateymið átti fínan leik. Fátt er hægt að segja um störf þeirra enda voru þau vel unnin.
Það var virkilega góð stemning á Hásteinsvelli frá fyrstu mínútu til þeirrar síðustu. Stuðningsmannasveit ÍBV virðist eiga ansi djúpa söngvabók þar sem hún söng viðstöðulaust allan leikinn. Heimamenn sköpuðu þannig skemmtilega umgjörð um leikinn og héldu uppi kraftmikilli stemningu.
„Þeir verðskulduðu sigurinn,“ sagði Christopher Brazell, þjálfari Vals, eftir 1-0 tap Vals gegn ÍBV.
Hann viðurkenndi að úrslitin væru mikil vonbrigði þrátt fyrir að hann væri sáttur við baráttu leikmanna sinna.
„Ef þetta hefði verið æfing þar sem markmiðið var bara að halda boltanum innan liðsins þá værum við líklega ánægðir með frammistöðuna. En fótboltaleikir vinnast og tapast á því að skora mörk,“ sagði hann.
„Þeir áttu fleiri skot og sköpuðu sér fleiri færi. Eftir rauða spjaldið settu þeir okkur undir mikla pressu, sérstaklega í skyndisóknum. Þegar upp var staðið held ég að þeir hafi verðskuldað sigurinn.“
Þrátt fyrir tapið hafði hann ekkert út á hugarfar leikmanna sinna að setja.
„Ég get hins vegar ekki fundið að leikmönnum mínum hvað varðar baráttu eða hugarfar. Þeir lögðu sig alla fram og skildu allt eftir inni á vellinum.“
Þjálfarinn sagði að rauða spjaldið hefði gert erfiða stöðu enn erfiðari.
„Það varð auðvitað enn erfiðara eftir rauða spjaldið. Það var eiginlega eins og allt sem gat farið úrskeiðis í þessari viku hefði farið úrskeiðis. En ég fann aldrei að leikmennirnir hættu að berjast. Þeir gáfust ekki upp fyrr en dómarinn flautaði til leiksloka.“
„Satt að segja sá ég atvikið ekki. Mér fannst heldur ekki vera mitt hlutverk að kvarta yfir dómgæslunni eða einstökum ákvörðunum. Mitt hlutverk var að leiða liðið af fagmennsku og styðja við það,” sagði Christopher aðspurður út í rauða spjaldið.
Að lokum sagðist hann sannfærður um að liðið myndi svara fyrir sig á næstu vikum þrátt fyrir erfiða viku.
„Við erum stórt knattspyrnufélag með mikla sögu, reynslumikið lið og öflugan stuðning. Okkar verkefni er að standa undir því. Við náðum ekki þeim úrslitum sem við vildum í dag en mér fannst við sýna rétt hugarfar. Ég er fullviss um að þegar aðeins líður á muni strákarnir koma sterkir til baka.“kraftmikilli stemningu.
„Menn eru bara að læra og við erum að átta okkur á því hvað þjálfarinn vill. Það er kominn meiri hundur í liðið, menn eru orðnir aggressífari og þetta snýst allt um litlu hlutina,“ sagði Alex Freyr Hilmarsson þegar hann var spurður hvað hefði breyst hjá ÍBV á síðustu vikum.
Þrátt fyrir 1:0 sigurinn var Alex ekki fyllilega sáttur við frammistöðu Eyjamanna. Hann taldi að liðið hefði getað stjórnað leiknum betur, þó að hann væri ánægður með stigin þrjú.
„Þetta var ekkert frábær leikur hjá okkur. Við þurfum að ná að stjórna leiknum betur, en á endanum fengum við þrjú stig og það er það sem skiptir m0-sigurinn“
Alex skoraði eina mark leiksins á 58. mínútu en gerði lítið úr eigin afreki þegar hann var spurður út í markið.
„Ég hljóp bara á boltann. Hann fór inn. Það er nóg,“ sagði hann léttur.
ÍBV þurfti að verja naumt forskot sitt allt til leiksloka. Alex sagði að þrátt fyrir að það fylgdi alltaf ákveðin spenna því að vera aðeins marki yfir hefði sér aldrei fundist Valur skapa mikla hættu.
„Það er alltaf smá skjálfti þegar maður er bara marki yfir. En mér fannst þeir í raun ekkert skapa sér neitt. Ég man ekki eftir einhverjum stórum augnablikum hjá þeim. Við vorum hins vegar klaufar undir lokin, tókum vondar ákvarðanir í mjög góðum stöðum og eigum einfaldlega að vera búnir að klára leikinn með fleiri mörkum.“
Að hans mati voru það helstu mistök ÍBV í leiknum að hafa ekki gengið frá honum fyrr.
„Við tökum bara einn leik í einu og reynum að byggja ofan á frammistöðuna. Þessi leikur var ekkert augnakonfekt af okkar hálfu, rétt eins og leikirnir gegn FH og Stjörnunni. Samt erum við búnir að taka sjö stig úr þessum þremur leikjum og ég lít á það sem styrkleikamerki.“