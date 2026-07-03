Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. júlí 2026 13:32 Vuk Oskar Dimitrijevic fagnar sigurmarki sínu fyrir FH á móti Stjörnunni í apríl 2023. FH hefur ekki unnið Stjörnuna síðan. Vísir/Hulda Margrét FH-ingar taka á móti Stjörnumönnum í eina leik kvöldsins í Bestu deild karla í fótbolta en það er orðið langt síðan Hafnfirðingar fögnuðu sigri á nágrönnunum hinum megin við hraunið. Síðasti sigurleikur FH á Stjörnunni kom 15. apríl 2023 eða fyrir rúmum þremur árum. Liðin hafa mæst níu sinnum í Bestu-deildinni síðan þá og meðan Stjörnumenn hafa unnið sjö leiki þá hafa FH-ingar aldrei náð í öll þrjú stigin. Stjarnan hefur náð í 23 stig samtals úr leikjunum níu á móti aðeins tveimur hjá FH. Markatalan er 24-9 Garðbæingum í vil. FH var reyndar 2-1 yfir í Garðabænum í fyrri leik liðanna í apríl síðastliðnum en Guðmundur Baldvin Nökkvason jafnaði metin í 2-2 og Andri Rúnar Bjarnason skoraði sigurmarkið fjórum mínútum fyrir leikslok. Kjartan Kári Halldórsson og Tómas Orri Róbertsson höfðu komið FH í 2-1 eftir að Stjörnumaðurinn Birnir Snær Ingason skoraði fyrsta mark leiksins. Síðast þegar FH fagnaði sigri í leik þessara liða þá skoraði Vuk Oskar Dimitrijevic eina markið á 63. mínútu en sá leikur var spilaður á frjálsíþróttavelli FH fyrir ofan aðalleikvanginn þeirra. Völlurinn var bæði gulur og ósléttur. Það þarf því að fara mun aftar í tímann til að finna síðasta sigurleik FH á Stjörnunni á aðalvelli sínum í Kaplakrika. Stjarnan er nefnilega taplaust í síðustu níu heimsóknum sínum á þann völl eða síðan FH vann 3-0 sigur í leik liðanna 4. júní 2017, eða fyrir rúmum níu árum. Steven Lennon, Kristján Flóki Finnbogason og Þórarinn Ingi Valdimarsson skoruðu þá mörk FH-liðsins. Leikur FH og Stjörnunnar hefst klukkan 19.15 í kvöld en bein útsending á Sýn Sport Ísland hefst klukkan 19.00. Besta deild karla FH Stjarnan Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Bandarísk borg setur á útgöngubann eftir leik Grænhöfðaeyja Fótbolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ Sjá meira