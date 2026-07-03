Íslenski boltinn

Hafa ekki unnið ná­grannana hinum megin við hraunið í þrjú ár

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vuk Oskar Dimitrijevic fagnar sigurmarki sínu fyrir FH á móti Stjörnunni í apríl 2023. FH hefur ekki unnið Stjörnuna síðan.
Vuk Oskar Dimitrijevic fagnar sigurmarki sínu fyrir FH á móti Stjörnunni í apríl 2023. FH hefur ekki unnið Stjörnuna síðan. Vísir/Hulda Margrét

FH-ingar taka á móti Stjörnumönnum í eina leik kvöldsins í Bestu deild karla í fótbolta en það er orðið langt síðan Hafnfirðingar fögnuðu sigri á nágrönnunum hinum megin við hraunið.

Síðasti sigurleikur FH á Stjörnunni kom 15. apríl 2023 eða fyrir rúmum þremur árum.

Liðin hafa mæst níu sinnum í Bestu-deildinni síðan þá og meðan Stjörnumenn hafa unnið sjö leiki þá hafa FH-ingar aldrei náð í öll þrjú stigin.

Stjarnan hefur náð í 23 stig samtals úr leikjunum níu á móti aðeins tveimur hjá FH. Markatalan er 24-9 Garðbæingum í vil.

FH var reyndar 2-1 yfir í Garðabænum í fyrri leik liðanna í apríl síðastliðnum en Guðmundur Baldvin Nökkvason jafnaði metin í 2-2 og Andri Rúnar Bjarnason skoraði sigurmarkið fjórum mínútum fyrir leikslok.  Kjartan Kári Halldórsson og Tómas Orri Róbertsson höfðu komið FH í 2-1 eftir að Stjörnumaðurinn Birnir Snær Ingason skoraði fyrsta mark leiksins.

Síðast þegar FH fagnaði sigri í leik þessara liða þá skoraði Vuk Oskar Dimitrijevic eina markið á 63. mínútu en sá leikur var spilaður á frjálsíþróttavelli FH fyrir ofan aðalleikvanginn þeirra. Völlurinn var bæði gulur og ósléttur.

Það þarf því að fara mun aftar í tímann til að finna síðasta sigurleik FH á Stjörnunni á aðalvelli sínum í Kaplakrika.

Stjarnan er nefnilega taplaust í síðustu níu heimsóknum sínum á þann völl eða síðan FH vann 3-0 sigur í leik liðanna 4. júní 2017, eða fyrir rúmum níu árum. Steven Lennon, Kristján Flóki Finnbogason og Þórarinn Ingi Valdimarsson skoruðu þá mörk FH-liðsins.

Leikur FH og Stjörnunnar hefst klukkan 19.15 í kvöld en bein útsending á Sýn Sport Ísland hefst klukkan 19.00.

Besta deild karla FH Stjarnan

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