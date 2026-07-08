Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Stefán Árni Pálsson skrifar 8. júlí 2026 13:33 Ungir Blikar hafa blómstrað í Bestu-deildinni í sumar. Í Stúkunni á mánudagskvöldið voru ungir leikmenn Breiðabliks til umræðu en Blikarnir unnu flottan sigur á ÍA í síðustu umferð, 2-1. Þór Andersen Willumsson skoraði sigurmark Blika í leiknum og Dagur Örn Fjeldsted var einnig frábær í leiknum. „Hann náttúrulega bara greinilega veit hvar markið er og hann á kannski ekkert sérstakan rétt á þessu. Hann þarf að teygja sig mikið og nær að stýra þessu inn í hornið,“ segir Bjarni Guðjónsson sérfræðingur Sýnar Sport í síðasta þætti af Stúkunni. Þór er sonur Willums Þórs Þórssonar sem hefur marga fjöruna sopið í boltanum. „Ég hitti stóra-Willum og hann á dætur líka sem eru að gera sig líklegar. Þannig að við eigum eftir að sjá það,“ bætir Bjarni við. Ungir leikmenn Blika hafa vakið mikla athygli í sumar. „Það er allavega alveg ljóst að það er gaman að sjá að þeir séu að ná þessum árangri. Það er hægt að bæta í þennan lista, því nú komu fleiri ungir strákar inn á og svo eru nú þarna tveir sem eru að spila stærri hlutverk sem eru bara rétt skriðnir 21 árs. Þannig að Blikaliðið er tiltölulega ungt og þetta er virkilega gaman. Arnar Bjarki er náttúrulega 15 ára,“ segir Bjarni en Arnar Bjarki Gunnleifsson hefur nú þegar verið seldur út til Bröndby. „Hann er bara eins og þroskaður framherji. Þeir eru reyndar að missa hann skilst mér í júlí en þetta er gaman að sjá. Við sjáum þetta allt of oft gerast þegar liðið lendir í vandræðum og er farið að falla niður töfluna. Þá fara menn oft að henda inn ungum leikmönnum til þess að sýna fyrir fólki að verið sé að spila á ungum leikmönnum. En núna er þetta að snúast við og er að snúast í höndunum á Óla í rétta átt, þ.e.a.s. þessir ungu strákar eru að leggja lóð sín á þessar vogarskálar og þetta er sannarlega gaman og eftir þessu hefur verið kallað.“ Klippa: Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Besta deild karla Stúkan Breiðablik Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Fótbolti Hildur til Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2 | Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjörið: Þór - KR 3-3 | Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir Sjá meira