Íslenski boltinn

Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogar­skálarnar

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ungir Blikar hafa blómstrað í Bestu-deildinni í sumar.
Ungir Blikar hafa blómstrað í Bestu-deildinni í sumar.

Í Stúkunni á mánudagskvöldið voru ungir leikmenn Breiðabliks til umræðu en Blikarnir unnu flottan sigur á ÍA í síðustu umferð, 2-1. Þór Andersen Willumsson skoraði sigurmark Blika í leiknum og Dagur Örn Fjeldsted var einnig frábær í leiknum.

„Hann náttúrulega bara greinilega veit hvar markið er og hann á kannski ekkert sérstakan rétt á þessu. Hann þarf að teygja sig mikið og nær að stýra þessu inn í hornið,“ segir Bjarni Guðjónsson sérfræðingur Sýnar Sport í síðasta þætti af Stúkunni. Þór er sonur Willums Þórs Þórssonar sem hefur marga fjöruna sopið í boltanum.

„Ég hitti stóra-Willum og hann á dætur líka sem eru að gera sig líklegar. Þannig að við eigum eftir að sjá það,“ bætir Bjarni við.

Ungir leikmenn Blika hafa vakið mikla athygli í sumar.

„Það er allavega alveg ljóst að það er gaman að sjá að þeir séu að ná þessum árangri. Það er hægt að bæta í þennan lista, því nú komu fleiri ungir strákar inn á og svo eru nú þarna tveir sem eru að spila stærri hlutverk sem eru bara rétt skriðnir 21 árs. Þannig að Blikaliðið er tiltölulega ungt og þetta er virkilega gaman. Arnar Bjarki er náttúrulega 15 ára,“ segir Bjarni en Arnar Bjarki Gunnleifsson hefur nú þegar verið seldur út til Bröndby.

„Hann er bara eins og þroskaður framherji. Þeir eru reyndar að missa hann skilst mér í júlí en þetta er gaman að sjá. Við sjáum þetta allt of oft gerast þegar liðið lendir í vandræðum og er farið að falla niður töfluna. Þá fara menn oft að henda inn ungum leikmönnum til þess að sýna fyrir fólki að verið sé að spila á ungum leikmönnum. En núna er þetta að snúast við og er að snúast í höndunum á Óla í rétta átt, þ.e.a.s. þessir ungu strákar eru að leggja lóð sín á þessar vogarskálar og þetta er sannarlega gaman og eftir þessu hefur verið kallað.“

Klippa: Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar
Besta deild karla Stúkan Breiðablik

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