FH er nú taplaust fjóra leiki í röð í Bestu deildinni, liðið er þó enn í fallsæti. Varð það ljóst eftir að liðið gerði 2-2 jafntefli við nágrannana sína í Stjörnunni í kvöld í Kaplakrika. Öll mörkin skoruð í líflegum fyrri hálfleik.
FH hóf leikinn afskaplega vel í blíðunni í Hafnarfirði. Var liðið búið að eiga nokkrar álitlegar sóknir í upphafi leiks, þar til að liðið skoraði eftir góða sókn á tíundu mínútu. Boltanum var þá dúndrað út á kant á Kjartan Kára Halldórsson sem tók vel á móti boltanum og kom honum því næst fyrir á fjær svæðið. Þar var Adolf Daði Birgisson og stangaði hann boltann í markið gegn uppeldisfélagi sínu.
Stjörnumenn voru þó ekki lengi að svara fyrir sig, því aðeins fjórum mínútum seinna fékk Stjarnan hornspyrnu. Birnir Snær Ingason tók þá spyrnu og endaði hún á kollinum á Sindra Þór Ingimarssyni. Náði hann nokkuð kröftugum skalla og endaði boltinn í neti heimamanna. Allt orðið jafnt.
Varð leikurinn töluvert jafnari eftir mark Stjörnunnar sem höfðu varla náð sókn fyrir það.
Á 36. mínútu tók Stjarnan forystuna. Birnir Snær spyrnti þá boltanum inn á teig þar sem hann endaði hjá Örvari Eggertssyni. Tók hann boltann á kassann með bakið í markið, sem og varnarmann og náði því næst föstu skoti aftur fyrir sig sem fór beint yfir Jökul Andrésson í marki FH. Hrikalega vel gert hjá Örvari.
Ekki leið þó að löngu þar til allt var orðið jafnt aftur, en aðeins fimm mínútum síðar skallaði Ísak Óli Ólafsson, fyrirliði FH, hornspyrnu Kjartans Kára í netið. Staðan því 2-2 í hálfleik.
Bæði lið áttu sína sénsa í síðari hálfleik. Stjarnan herti þó tökin allverulega síðasta stundarfjórðung leiksins og fékk þó nokkra sénsa til þess að ná í sigurinn. FH-ingar vörðust þó fimlega og hreinsuðu boltann meðal annars af línunni. Jökull varði einnig stórkostlega skot Daníels Finns í uppbótatíma sem hrokkið hafði af varnarmanni FH á leið sinni í átt að marki.
Heimamenn í FH hefðu þó getað hirt sigurinn undir restina þega Kjartan Kári Halldórsson slapp einn inn fyrir vörn gestanna. Árni Snær var þó fljótur út úr markinu og lokaði vel á skot Kjartans Kára.
Lokatölur því 2-2 í sólinni í Kaplakrika.
Í leik þar sem fjögur mörk voru skoruð þá eiga markmennirnir tveir atvikin tvö. Fyrst var það Árni Snær sem varði algjört dauðafæri frá Kjartani Kára og svo var það frábær varsla Jökuls í uppbótatíma eftir skot Daníels Finns.
Kjartan Kári með tvær stoðsendingar í kvöld og hefði getað sett punktinn yfir i-ið með því að skora undir lokin.
Birnir Snær var einnig öflugur, en hann kom að báðum mörkum Stjörnunnar.
Markverðir beggja liða eiga einnig heima hér eftir lykil vörslur undir lok leiks.
Það var þó enginn skúrkur, enda upplifunin sú að allir leikmenn hafi lagt sig alla fram í leiknum og var baráttan góð hjá báðum liðum.
Sigurður Hjörtur Þrastarson með topp frammistöðu í kvöld. Engin vandamál og stýrði leiknum frábærlega.
Sól og blíða í Kaplakrika í kvöld. Mætingin þokkaleg miðað við að ein stærsta ferðahelgi ársins sé um helgina. Fólk fékk eitthvað fyrir peninginn í kvöld, fjögur mörk, barátta og spenna í rjómablíðu.