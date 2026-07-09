Andrew Giuliani, formaður starfshóps Hvíta hússins vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta, hefur varið afskipti Donalds Trump Bandaríkjaforseta að því að fá banni Folarins Balogun aflétt. Giuliani segir að dómarinn sem rak bandaríska framherjann út af sé vafasamur pappír.
Brasilíski dómarinn Raphael Claus gaf Balogun rauða spjaldið þegar Bandaríkin unnu Bosníu, 2-0, í 32-liða úrslitum HM. Bannið var hins vegar gert skilorðsbundið og Balogun gat því spilað gegn Belgíu í sextán liða úrslitum. Það dugði skammt því Bandaríkin töpuðu leiknum, 4-1, og þátttöku þeirra á HM er því lokið.
Trump stærði sig að aðkomu sinni af því að banni Baloguns var aflétt og sagði að Claus væri frekar grunsamlegur í ljósi fortíðar hans. Trump vísaði þarna væntanlega til rannsóknar á vegum brasilíska þingsins á hagræðingu úrslita þar í landi og hvernig dómurum var raðað niður á leiki. Claus var þó ekki sakaður um neitt misjafnt.
„Okkur fannst það mjög grunsamlegt að þarna væri dómari sem hafði verið rannsakaður vegna hagræðingar úrslita og sérstaklega óreglulegra rauðra spjalda,“ sagði Giuliani við blaðamenn í gær.
„Ofan á það bætist sú staðreynd að það hvernig VAR-ferlið var virkjað þarna var rangt. Við svona brot má í raun ekki nota hægspilun í VAR en þeir gerðu það. Þannig að þegar þessar tvær staðreyndir eru lagðar saman þá fannst okkur þetta mjög, mjög grunsamlegt.“
Giuliani segir að það rétta í stöðunni hafi verið að óska eftir því að bann Baloguns yrði endurskoðað.
„Sjáið til, bandarísk stjórnvöld, hvort sem það er í kjörklefanum eða á íþróttavellinum, vilja heiðarlegan leik, ekki satt? Okkur fannst þetta því mjög grunsamlegt, svo ekki sé meira sagt, alveg eins og flestum Bandaríkjamönnum, og ég held alveg eins og flestum sem litu á þetta með óhlutdrægum augum. Við erum ánægð með að bandaríska knattspyrnusambandinu tókst að leggja fram áfrýjunina og teljum að rétt niðurstaða hafi fengist,“ sagði Giuliani.
Þegar brasilískur blaðamaður benti honum á að Claus hefði aðeins borið vitni í rannsókninni á hagræðingu úrslita viðurkenndi Giuliani að dómarinn hefði ekki verið sakaður um neitt glæpsamlegt. Hann sagði þó að Claus hefði verið bendlaður við rannsóknina vegna óreglulegra rauðra spjalda eins og hann orðaði það.
FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandið, lýsti yfir stuðningi við Claus eftir gagnrýni Trumps.
„FIFA lítur á Raphael Claus sem einn af fremstu atvinnudómurum heims og góðan liðsmann úrvalshóps dómara FIFA á heimsmeistaramótinu. Á ferli sínum hefur hann ávallt sýnt fyllstu fagmennsku og heilindi,“ segir í yfirlýsingu FIFA.
Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands í fótbolta, gaf lítið fyrir það að Gianni Infantino hafi haft áhrif á afléttingu banns Folarin Balogun, framherja bandaríska landsliðsins, á miðju heimsmeistaramóti.
Töluverður þrýstingur er á forráðamönnum FIFA eftir að banni framherja Bandaríkjanna var slegið á frest á miðju heimsmeistaramóti, að því er virðist fyrir tilstilli Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Folarin Balogun, framherji bandaríska landsliðsins, skilur að ákvörðun um að aflétta banni hans fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum á HM sé umdeild. Hann áréttar hins vegar að hann hafi ekkert haft með ferlið að gera.
Leikmenn Belgíu sögðust eftir sigurinn gegn Bandaríkjunum í nótt hafa viljað svara ranglæti FIFA úti á vellinum. Þeir dönsuðu líka að hætti Donalds Trump Bandaríkjaforseta, eftir pólitísk afskipti hans vegna leikbanns Folarin Balogun, framherja Bandaríkjanna.
Sérfræðingum í HM kvöldi á RÚV er lítt skemmt yfir ákvörðun FIFA að fresta leikbanni Folarin Balogun, leikmanns bandaríska landsliðsins, fyrir leik við Belgíu í 16-liða úrslitum mótsins í kvöld. Óskar Hrafn Þorvaldsson segir trúðasamkomu vestanhafs.
Gianni Infantino, forseti FIFA, segir sjálfstæði og óhæði dómsvalda hjá sambandinu vera algjört. Hann, og ekki síður Donald Trump Bandaríkjaforseti, hafi ekki haft áhrif á ákvörðun þess efnis að leikbann Folarin Balogun fyrir leik við Belgíu í kvöld hafi verið fellt niður.
FIFA hefur hafnað áfrýjun Belgíu um hæfi Folarin Balogun eftir að alþjóðaknattspyrnusambandið ákvað að fresta eins leiks banni hans fyrir leikinn gegn Bandaríkjunum í 16-liða úrslitum HM í kvöld.
Sepp Blatter, fyrrverandi forseti FIFA, segir ótækt að pólitískum brögðum sé beitt til að breyta úrskurðum eins og virðist hafa verið gert í tilfelli bandaríska framherjans Folarins Balogun.
Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur sent frá sér afdráttarlausa yfirlýsingu vegna fordæmalausu ákvörðunarinnar um að framherji Bandaríkjanna, Folarin Balogun, verði ekki í banni í kvöld vegna rauða spjaldsins sem hann fékk í síðasta leik á HM.
Gary Neville hefur gagnrýnt ákvörðun FIFA, Alþjóða knattspyrnusambandsins, sem gerir bandaríska framherjanum Folarin Balogun kleift að spila næsta leik liðsins á HM, þrátt fyrir að hann hafi fengið rautt spjald í síðasta leik þess.
Rudi Garcia, landsliðsþjálfari Belgíu, líkti ákvörðun FIFA um að leyfa bandaríska framherjanum Folarin Balogun að spila í 16-liða úrslitum gegn gestgjöfunum við að kalla 5. júlí „1. apríl“, eftir að eins leiks banni leikmannsins var aflétt. Balogun hafði fengið beint rautt spjald í 2-0 sigri þeirra á Bosníu og Hersegóvínu í 32-liða úrslitum.
Hafi einhver efast um að togað hafi verið í spotta svo að stjörnuframherji bandaríska liðsins Folarin Balogun fengi að spila leikinn við Belgíu í sextán liða úrslitum HM annað kvöld fengu þeir sterka vísbendingu um annað þegar Bandaríkjaforseti tjáði sig um málið á samfélagsmiðlum.