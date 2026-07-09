Það voru heldur betur tímamót hjá bikarmeisturum Vestra þegar liðið lék sinn fyrsta leik í Evrópukeppni. Verkefni var ærið en mótherjinn var Qarabag frá Aserbaídsjan en liðið lék í Meistaradeild Evrópu í fyrra og komst þar alla leið í útsláttarkeppnina.
Leikmenn Vestra börðust hetjulega í dag og spiluðu á löngum köflum vel. Því miður fyrir Vestfirðinga var Qarabag bara aðeins of stór biti. Lokatölur í Bakú 3-0 fyrir Qarabag. Seinni leikur liðanna fer svo fram á fimmtudaginn eftir viku á Þróttaravellinum þar sem Kerecisvöllurinn á Ísafirði er ekki löglegur í Evrópukeppni.
Leikurinn byrjaði á þeim nótum sem flestir reiknuðu með, það er að heimamenn stýrðu leiknum á meðan Vestri varðist fimlega og freistaði þess að sækja hratt þegar tækifæri gáfust. Fyrsta mark leiksins kom eftir hálftíma leik en það gerði Svíinn Zakaria Sawo eftir að hafa skallað góða fyrirgjöf frá Oleksiy Kashchuk þegar talning í vörn Vestra virtist hafa klikkað.
Áfram stýrðu heimamenn leiknum eftir þetta mark og tókst nokkrum sinnum að skapa sér góð færi. Það var svo í uppbótatíma fyrri hálfleiks sem Qarabag tókst að tvöfalda forystu sína en það gerði hinn reynslumikli leikmaður Abdellah Zoubir þegar hann vann boltann af Elmari Atla Garðarssyni á hættulegum stað, brunaði fram völlinn áður en hann kom boltanum laglega fram hjá Marvin Darra í marki Vestra. Staðan var 2-0 þegar blásið var til hálfleiks.
Seinni hálfleikur fór eins af stað og sá fyrri, Qarabag stýrði á meðan Vestri varðist fimlega. Breki Þór Hermannsson komst tvisvar sinnum í álitlegar stöður en tókst því miður ekki að gera sér mat úr þeim. Þá varði Marvin Darri meistaralega í tvígang í seinni hálfleik, annars vegar langskot frá Kady og í hitt skiptið þegar Gunnar Jónas var næstum búinn að setja boltann í eigið net.
Undir lok leiksins freistuðu Vestramenn þess að skora og færðu sig ofar á völlinn. Því miður fyrir Vestfirðinga þá gekk það ekki og í staðinn refsuðu heimamenn með marki úr skyndisókn. Á örskotsstundu voru leikmenn Qarabag búnir að vinna boltann í sínum eigin vítateig og senda Sawo í gegn sem renndi boltanum fyrir markið þar sem varamaðurinn Cephas var mættur og skoraði auðveldlega.
Meira markvert gerðist ekki í leiknum og lokatölur því 3-0 fyrir Qarabag en liðin mætast aftur eins og áður á Þróttaravelli eftir viku.