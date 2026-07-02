Þór og KR skyldu jöfn 3-3 í markaleik á Akureyri í dag þar sem að heimamenn komust í 3-0 eftir hreint ótrúlega byrjun á leiknum.
Það var rétt rúm mínúta liðin þegar heimamenn komust yfir. Þar var Ágúst Eðvald Hlynsson að verki eftir að Finnur Tómas Pálsson átti slaka sendingu til baka sem fór fram hjá Sigurpáli Sören Ingólfssyni og í stöng gestanna. Ágúst potaði boltanum síðan yfir línuna og kom heimamönnum í forystu.
Á níundu mínútu var staðan orðin 2-0 eftir að Einar Freyr Halldórsson skoraði beint úr hornspyrnu. Til að kóróna þessar ótrúlegu fyrstu þrettán mínútur leiksins tók Aron Birkir Stefánsson, markvörður Þórs aukaspyrnu af eigin vallarhelmingi. Boltinn sveif yfir allan völlinn, yfir Sigurpál í marki KR og í netið. Staðan orðin 3-0.
KR gerðu hvað þeir gátu til að minnka muninn og framan af mættu þeir þéttum varnarvegg Þórsara sem stóðu vörnina afar vel. Á 35. mínútu fundu gestirnir þó loks glufu. Luke Morgan Conrad Rae átti þá fyrirgjöf inn á teiginn þar sem Galdur Guðmundsson var réttur maður á réttum stað og setti boltann í netið. Staðan því 3-1 í hálfleik.
Seinni hálfleikur fór að mestu fram á vallarhelmingi Þórs. Á 70. mínútu dró til tíðinda þegar Jóhann Ingi Jónsson, dómari leiksins, dæmdi vítaspyrnu eftir að hafa metið það svo að boltinn hefði farið í höndina á Bjarna Guðjóni Brynjólfssyni eftir skalla frá Eið Gauta Sæbjörnssyni. Heimamönnum ekki til mikillar kátínu.
Aron Sigurðsson steig á punktinn og sendi nafna sinn í vitlaust horn og minnkaði muninn í 3-2 þegar um 20 mínútur lifðu leiks.
Á 84. mínútu náðu gestirnir svo að jafna metin. Gabríel Hrannar Eyjólfsson átti þá fast skot innan úr teig sem söng í netinu og staðan orðin 3-3.
Bæði lið reyndu hvað þau gátu að finna sigurmarkið en allt kom fyrir ekki. Það markverðasta á lokamínútunum var rauða spjaldið sem markaskorari KR, Gabríel Hrannar Eyjólfsson fékk eftir sitt annað gula spjald fyrir brot á Fannari Daða Malmquist Gíslasyni.
Lokatölur á Akureyri, 3-3.
Það má bara segja fyrstu 13 mínúturnar, ég hef sjaldan orðin vitni að öðru eins. Mistök í vörn, mark beint úr hornspyrnu og svo stórkostlegt mark frá Aron Birki markverði Þórs frá eigin vallarhelming, ætli það sé samt ekki stóra atvikið. Frábært mark.
Finnur Tómas Pálsson fann ekki taktinn lengst af í fyrri hálfleik en átti mun betri síðari hálfleik. Fyrstu 13 mínútur leiksins voru einnig algjör martröð fyrir Sigurpál Sören Ingólfsson í marki KR, sem kom inn í byrjunarliðið fyrir leikinn.
Það væri í raun hægt að setja allt Þórsliðið hér fyrir fyrri hálfleikinn. Byrjunin var frábær, baráttan mikil og krafturinn eftir því en féllu full langt niður í þeim síðari.
Það voru margir sem stigu upp hjá KR eftir hlé en þar ber helst að nefna Aron Sigurðsson. Hann var frábær í seinni hálfleik fyrir gestina og átti stóran þátt í endurkomu KR.
Mikið hrós á stemmningu og umgjörð á Þórsvellinum. Mikill hvatning úr stúkunni bæði frá Þórsurum og stuðningsfólki KR. Þá klikkar pallurinn ekki þar sem stuðningsmenn safnast saman bæði fyrir leik og í hálfleik.
Jóhann Ingi Jónsson og hans teymi áttu kaflaskiptan leik. Framan af fór lítið fyrir þeim og flestar ákvarðanir virtust réttar en þær urðu umdeildari eftir því sem leið á leikinn eins og kannski vill verða í svona leikjum. Þar má helst nefna vítaspyrnudóminn sem KR minnkaði muninn úr en ekki voru allir sammála þeirri ákvörðun.
Því miður náðist ekki viðtal við Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfara KR þar sem liðið var að verða of seint í flug.