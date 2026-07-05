Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. júlí 2026 08:32 Þór Andersen Willumsson fagnar sigurmarki sínu á Akranesi í gær. Sýn Sport Þór Andersen Willumsson tryggði Blikum 2-1 sigur uppi á Akranesi í Bestu deild karla í fótbolta í gær. Þór kom inn á völlinn sem varamaður á 77. mínútu og skoraði sigurmarkið þremur mínútum síðar. Þetta var fyrsta mark Þórs í efstu deild en hann var aðeins 17 ára, eins mánaðar og 14 daga gamall í gær. Með því varð hann sá þriðji yngsti til að skora fyrir Blika í efstu deild. Tveir af þeim þremur yngstu hafa því skorað sitt fyrsta mark í sumar en Arnar Bjarki Gunnleifsson varð sá yngsti, 15 ára, 7 mánaða og 9 daga, þegar hann skoraði á móti KA á dögunum. Það eru aðeins Arnar Bjarki og Viktor Unnar Illugason sem hafa verið yngri þegar þeir skoruðu sitt fyrsta mark fyrir Blika. Þór er því yngri en báðir bræður hans voru þegar þeir skoruðu sitt fyrsta mark í efstu deild. Willum Þór Willumsson var 19 ára, 7 mánaða og 4 daga þegar hann skoraði sitt fyrsta mark í sínum fyrsta leik í 4-1 sigri Breiðabliks á ÍBV í apríl 2018. Willum Þór kom þá inn á völlinn sem varamaður á 63. mínútu og skoraði á 89. mínútu. Brynjólfur Andersen Willumsson varð yngri en Willum þegar hann skoraði sitt fyrsta mark. Brynjólfur var 18 ára, 11 mánaða og 26 daga þegar hann skoraði sitt fyrsta mark sem kom í 4-0 sigri Blika á KA í ágúst 2019. Hann kom þá líka inn á völlinn sem varamaður. Bæði Willum Þór og Brynjólfur eru að spila sem atvinnumenn og hafa báðir spilað fyrir íslenska A-landsliðið. Bræðurnir eru auðvitað synir Willums Þórs Þórssonar, forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, sem er fyrrum ráðherra og þjálfari í efstu deild. Hann skoraði sjálfur 23 mörk í efstu deild á Íslandi. Yngstu Blikar til að skora í efstu deild: 15 ára - 7 mánaða og 9 daga Arnar Bjarki Gunnleifsson á móti KA 2026 16 ára - 3 mánaða og 25 daga Viktor Unnar Illugason á móti ÍBV 2006 17 ára - 1 mánaða og 14 daga Þór Andersen Willumsson á móti ÍA 2026 17 ára - 2 mánaða og 17 daga Kristinn Steindórsson á móti Fylki 2007 17 ára - 4 mánaða og 10 daga Árni Vilhjálmsson á móti Víkingi 2011 17 ára - 8 mánaða og 10 daga Jóhann Berg Guðmundsson á móti Fylki 2008 17 ára - 10 mánaða og 21 dags Tómas Óli Garðarsson á móti Keflavik 2011 Besta deild karla Breiðablik Mest lesið Margir orðnir þreyttir á Norðmönnum á HM og halda með Brasilíu Fótbolti Skítabrögð Paragvæja stöðvuðu ekki Frakka Fótbolti Birti margar myndir af sér að „bóka“ Bellingham Fótbolti Meira en hundrað lögreglumenn fyrir utan HM-hótel Englands Fótbolti Skoraði eitt fallegasta mark HM og leitaði uppi kærustuna í stúkunni Fótbolti Afríska innrásin á HM stöðvuð í fæðingu Fótbolti Solbakken neitar að hafa sýnt Ancelotti vanvirðingu Fótbolti Ancelotti svarar fyrir sig: Sir Alex Ferguson sá eini sem er hæfari en ég Fótbolti Messi segir að Argentína þurfi að laga marga slæma hluti Fótbolti Joey Chestnut gleypti 66 pylsur og vann í átjánda sinn Sport Fleiri fréttir Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: Liðin skiljast jöfn í Kaplakrika Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Sjá meira