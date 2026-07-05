Íslenski boltinn

Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Þór Andersen Willumsson fagnar sigurmarki sínu á Akranesi í gær.
Þór Andersen Willumsson fagnar sigurmarki sínu á Akranesi í gær. Sýn Sport

Þór Andersen Willumsson tryggði Blikum 2-1 sigur uppi á Akranesi í Bestu deild karla í fótbolta í gær.

Þór kom inn á völlinn sem varamaður á 77. mínútu og skoraði sigurmarkið þremur mínútum síðar.

Þetta var fyrsta mark Þórs í efstu deild en hann var aðeins 17 ára, eins mánaðar og 14 daga gamall í gær.

Með því varð hann sá þriðji yngsti til að skora fyrir Blika í efstu deild.

Tveir af þeim þremur yngstu hafa því skorað sitt fyrsta mark í sumar en Arnar Bjarki Gunnleifsson varð sá yngsti, 15 ára, 7 mánaða og 9 daga, þegar hann skoraði á móti KA á dögunum.

Það eru aðeins Arnar Bjarki og Viktor Unnar Illugason sem hafa verið yngri þegar þeir skoruðu sitt fyrsta mark fyrir Blika.

Þór er því yngri en báðir bræður hans voru þegar þeir skoruðu sitt fyrsta mark í efstu deild.

Willum Þór Willumsson var 19 ára, 7 mánaða og 4 daga þegar hann skoraði sitt fyrsta mark í sínum fyrsta leik í 4-1 sigri Breiðabliks á ÍBV í apríl 2018. Willum Þór kom þá inn á völlinn sem varamaður á 63. mínútu og skoraði á 89. mínútu.

Brynjólfur Andersen Willumsson varð yngri en Willum þegar hann skoraði sitt fyrsta mark.

Brynjólfur var 18 ára, 11 mánaða og 26 daga þegar hann skoraði sitt fyrsta mark sem kom í 4-0 sigri Blika á KA í ágúst 2019. Hann kom þá líka inn á völlinn sem varamaður.

Bæði Willum Þór og Brynjólfur eru að spila sem atvinnumenn og hafa báðir spilað fyrir íslenska A-landsliðið.

Bræðurnir eru auðvitað synir Willums Þórs Þórssonar, forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, sem er fyrrum ráðherra og þjálfari í efstu deild. Hann skoraði sjálfur 23 mörk í efstu deild á Íslandi.

  • Yngstu Blikar til að skora í efstu deild:
  • 15 ára - 7 mánaða og 9 daga
  • Arnar Bjarki Gunnleifsson á móti KA 2026
  • 16 ára - 3 mánaða og 25 daga
  • Viktor Unnar Illugason á móti ÍBV 2006
  • 17 ára - 1 mánaða og 14 daga
  • Þór Andersen Willumsson á móti ÍA 2026
  • 17 ára - 2 mánaða og 17 daga
  • Kristinn Steindórsson á móti Fylki 2007
  • 17 ára - 4 mánaða og 10 daga
  • Árni Vilhjálmsson á móti Víkingi 2011
  • 17 ára - 8 mánaða og 10 daga
  • Jóhann Berg Guðmundsson á móti Fylki 2008
  • 17 ára - 10 mánaða og 21 dags
  • Tómas Óli Garðarsson á móti Keflavik 2011
Besta deild karla Breiðablik

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