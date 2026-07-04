Breiðablik vann sterkan endurkomusigur á ÍA, 2-1, í 13. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á ELKEM vellinum á Akranesi í dag. Írskir dagar fara nú fram í bænum og spilltu Blikar því gleði Skagamanna.
Breiðablik er áfram í fjórða sæti en nú með 22 stig og ÍA er sem fyrr í áttunda sæti með 15 stig.
ÍA var sterkari aðilinn í fyrri hálfleik og náði forystunni eftir rúmlega hálftíma leik þegar Steinar Þorsteinsson skoraði laglegt mark.
Ómar Björn Stefánsson átti þá glæsilegan sprett frá eigin vallarhelmingi, renndi boltanum til hliðar á Steinar sem lék á Ívar Örn Árnason hægra megin í vítateignum og lagði boltann snyrtilega í fjærhornið með vinstri fótar skoti.
Steinar hafði áður átt hörkuskot í stöngina. Var hinn ungi Arnar Bjarki Gunnleifsson nálægt því að jafna metin fyrir Breiðablik stuttu eftir að Skagamenn komust yfir en skot hans fór sömuleiðis í stöngina.
Þrátt fyrir nokkur góð tækifæri hjá báðum liðum í fyrri hálfleik var staðan 1-0 fyrir ÍA þegar flautað var til leikhlés.
Síðari hálfleikur fór mjög rólega af stað þar sem hvorugt liðið átti svo mikið sem marktilraun. Á 64. mínútu dró hins vegar til tíðinda þegar Breiðablik jafnaði metin.
Haukur Andri Haraldsson átti þá slæma sendingu til baka sem Arnar Bjarki komst inn í, hann brunaði fram völlinn og lék inn í vítateig Skagamanna, lagði boltann til hliðar á Ágúst Orra Þorsteinsson sem lék á Guðmund Þórarinsson og þrumaði boltanum í netið af stuttu færi vinstra megin í vítateignum.
Eftir jöfnunarmarkið var Breiðablik sterkari aðilinn og tryggði sér sigurinn á 80. mínútu þegar hinn 17 ára gamli Þór Andersen Willumsson skoraði sitt fyrsta mark í efstu deild í aðeins öðrum leik sínum.
Dagur Örn Fjeldsted átti þá góða fyrirgjöf af hægri kantinum á Þór sem smeygði sér fram fyrir Jón Sölva Símonarson í marki ÍA og skallaði glæsilega í netið. Staðan þá orðin 2-1.
Blikar héldu út og sigldu afar góðum eins marks sigri í höfn.
Slæm sending Hauks Andra Haraldssonar leiddi til þess að Breiðablik jafnaði metin og komst þannig inn í leikinn. Fyrir það hafði hvorki Breiðablik né ÍA átt skot í síðari hálfleiknum og mistökin því ansi dýrkeypt.
Hinn 15 ára gamli Arnar Bjarki Gunnleifsson var mjög líflegur í fremstu víglínu hjá Breiðabliki, skaut í stöng og lagði upp fyrra mark Blika.
Steinar Þorsteinsson lék á als oddi hjá ÍA, einkum í fyrri hálfleik, fór nokkrum sinnum mjög illa með Ívar Örn Árnason og hefði hæglega getað skorað fleiri mörk.
Haukur Andri Haraldsson, miðjumaður ÍA, gerði sig sekan um slæm mistök í fyrra marki Blika og markvörðurinnJón Sölvi Símonarson leit þá ekki vel út í öðru marki Blika.
Ívar Örn átti mjög erfitt uppdráttar vinstra megin í þriggja manna vörn Breiðabliks þar sem Steinar reyndist honum erfiður ljár í þúfu. Gabríel Snær Hallsson komst þá ekki í neinn takt við leikinn.
Elías Ingi Árnason og hans teymi hafði góð tök á leiknum. Hart var barist og töluvert um návígi en Elías Ingi hélt ró sinni og sá til þess að leikurinn færi ekki í neina vitleysu.
Mæting var flott enda skein sólin í heiði og Írskir dagar í fullum gangi á Akranesi. Fínasta stemning líka hjá stuðningsfólki ÍA. Öllu var tjaldað til við umgjörð þar sem var boðið upp á „fan-zone“ með plötusnúði sem sá um að halda uppi stuðinu.