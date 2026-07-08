Íslenski boltinn

Blikar fá Hlyn heim frá Sví­þjóð

Sindri Sverrisson skrifar
Hlynur Fryer Karlsson er kominn í búning Breiðabliks.
Hlynur Fryer Karlsson er kominn í búning Breiðabliks. Breiðablik

Breiðablik hefur fengið góðan liðsstyrk því félagið hefur samið við sænska knattspyrnufélagið Brommapojkarna um að Hlynur Freyr Karlsson leiki með Kópavogsliðinu út þessa leiktíð.

Hlynur Freyr snýr þar með aftur heim til Breiðabliks. Þar er hann uppalinn og lék sinn fyrsta leik í meistaraflokki árið 2020, þá aðeins 16 ára gamall.

Hlynur hefur verið hjá Brommapojkarna frá árinu 2024, eftir skamma dvöl hjá Haugesund, en hann lék með Val í Bestu deildinni sumarið 2023. Áður var Hlynur í unglingaliðum Bologna eftir að hafa kvatt Breiðablik.

Hlynur á einn A-landsleik fyrir Íslands hönd auk þess sem hann hefur leikið 39 leiki fyrir yngri landslið Íslands.

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