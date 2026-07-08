Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Sindri Sverrisson skrifar 8. júlí 2026 12:18 Hlynur Fryer Karlsson er kominn í búning Breiðabliks. Breiðablik Breiðablik hefur fengið góðan liðsstyrk því félagið hefur samið við sænska knattspyrnufélagið Brommapojkarna um að Hlynur Freyr Karlsson leiki með Kópavogsliðinu út þessa leiktíð. Hlynur Freyr snýr þar með aftur heim til Breiðabliks. Þar er hann uppalinn og lék sinn fyrsta leik í meistaraflokki árið 2020, þá aðeins 16 ára gamall. Hlynur hefur verið hjá Brommapojkarna frá árinu 2024, eftir skamma dvöl hjá Haugesund, en hann lék með Val í Bestu deildinni sumarið 2023. Áður var Hlynur í unglingaliðum Bologna eftir að hafa kvatt Breiðablik. Hlynur á einn A-landsleik fyrir Íslands hönd auk þess sem hann hefur leikið 39 leiki fyrir yngri landslið Íslands. Breiðablik Besta deild karla Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Fótbolti Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Fótbolti Hildur til Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Elías Már sárþjáður og fór af velli Tók upp hanskann fyrir Sigurpál: „Gerir það sem markmenn KR eiga að gera“ Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Uppgjörið: Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig Uppgjörið: ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri Uppgjörið: ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: FH - Stjarnan 2-2 | Jafnt í Krikanum Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2 | Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjörið: Þór - KR 3-3 | Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni Sjá meira