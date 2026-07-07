Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Stefán Árni Pálsson skrifar 7. júlí 2026 13:31 Aron Elís Þrándarson og félagar í Víkingi drógust gegn ungversku meisturunum í Györ. vísir/Diego Ungverjalandsmeistarar Györ sækja Víking heim í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í Fossvoginum í kvöld. Uppselt er á leikinn. „Þetta er bara skemmtilegasti tími ársins, bara stórleikur í Víkinni og uppselt og það verður gaman,“ segir Aron Elís Þrándarson leikmaður Víkings í hádegisfréttum Bylgjunnar. Leikurinn í beinni á Sýn Sport og hefst útsending klukkan 18:50 á Sýn Sport Ísland. „Það er mikið búið að tala um að við höfum verið mjög óheppnir í drættinum en ég kýs nú meira að horfa á að þeir hafi líka verið óheppnir. Það þýðir ekkert að fara eitthvað of litlir inn í þetta einvígi, þetta verður bara hörkuleikur.“ En hefur þessi umræða um að ungverska liðið sé of sterkt fyrir Víkinga farið eitthvað í hausinn á mönnum? „Þá ertu bara búinn að tapa þessu fyrir fram ef þú ferð svoleiðis inn í einvígið. Það verður að vera kassinn út og við erum bara búin að standa okkur mjög vel í Evrópu. Ég held að þeir hafi ekkert verið rosalega sáttir við að fá okkur úr þessum potti sem þeir gátu fengið, þannig að við þurfum bara að fara með kassann út í kvöld og þarna og keyra á þá.“ Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Mest lesið „Viljum ekki drepa þig en nú er nóg komið“ Fótbolti Belgar stigu Trump-dans og skutu föstum skotum Fótbolti Maður dagsins á HM: Feimni boltastrákurinn sem gerði gestgjöfunum grikk Fótbolti Frakkar áfrýja spjaldi til FIFA Fótbolti Allt að verða vitlaust í Noregi: „Þjóðin komin með mjög óraunhæfar væntingar“ Fótbolti Kallar Infantino trúð: „Sleikjandi rassgatið á ríku köllunum“ Fótbolti Rodri skammaðist sín og baðst fyrirgefningar Fótbolti Infantino gefur út yfirlýsingu vegna afskipta Trumps Fótbolti Skoraði á HM en nær ekki að spila í Fossvogi Fótbolti Rasísk ummæli þingmanns um Mbappé harðlega gagnrýnd Fótbolti Fleiri fréttir Segir að Ungverjarnir hafi verið óheppnir að fá Víking í drættinum Sjáðu enn eitt markið hjá Kennie og Stefan koma Keflavík í efri hlutann Keflavík - Fram 1-1 | Heimamenn upp í efri hlutann Amin Cosic orðinn leikmaður Noregsmeistaranna Fór betur en áhorfðist hjá Aroni Snæ Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: Liðin skiljast jöfn í Kaplakrika Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Sjá meira