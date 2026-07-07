Íslenski boltinn

Segir að Ungverjarnir hafi verið ó­heppnir að fá Víking í drættinum

Stefán Árni Pálsson skrifar
Aron Elís Þrándarson og félagar í Víkingi drógust gegn ungversku meisturunum í Györ.
Aron Elís Þrándarson og félagar í Víkingi drógust gegn ungversku meisturunum í Györ. vísir/Diego

Ungverjalandsmeistarar Györ sækja Víking heim í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í Fossvoginum í kvöld. Uppselt er á leikinn.

„Þetta er bara skemmtilegasti tími ársins, bara stórleikur í Víkinni og uppselt og það verður gaman,“ segir Aron Elís Þrándarson leikmaður Víkings í hádegisfréttum Bylgjunnar. Leikurinn í beinni á Sýn Sport og hefst útsending klukkan 18:50 á Sýn Sport Ísland.

„Það er mikið búið að tala um að við höfum verið mjög óheppnir í drættinum en ég kýs nú meira að horfa á að þeir hafi líka verið óheppnir. Það þýðir ekkert að fara eitthvað of litlir inn í þetta einvígi, þetta verður bara hörkuleikur.“

En hefur þessi umræða um að ungverska liðið sé of sterkt fyrir Víkinga farið eitthvað í hausinn á mönnum?

„Þá ertu bara búinn að tapa þessu fyrir fram ef þú ferð svoleiðis inn í einvígið. Það verður að vera kassinn út og við erum bara búin að standa okkur mjög vel í Evrópu. Ég held að þeir hafi ekkert verið rosalega sáttir við að fá okkur úr þessum potti sem þeir gátu fengið, þannig að við þurfum bara að fara með kassann út í kvöld og þarna og keyra á þá.“

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