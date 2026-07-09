Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Valur Páll Eiríksson skrifar 9. júlí 2026 11:30 Haaland ásamt tveimur íkornum sem hann hefur stillt upp á hótelherbergi sínu. Skjáskot/Snapchat Erling Haaland hefur vakið mikla athygli í kringum yfirstandandi heimsmeistaramót. Ekki síður utan vallar en innan hans. Í vikunni sýndi hann uppstoppuð nagdýr sem hann hefur komið upp á hótelherbergi sínu. Haaland hefur skorað sjö mörk í fjórum leikjum á mótinu, þar á meðal bæði mörkin í sögulegum 2-1 sigri á Brasilíu í 16-liða úrslitum mótsins á sunnudagskvöldið var. Á mánudag birti hann myndskeið í sögu sinni á samfélagsmiðlinum Snapchat. Hann virtist þá hafa fest kaup á þremur uppstoppuðum nagdýrum og komið fyrir á hótelherbergi sínu vestanhafs. Klippa: Haaland sýnir uppstoppuð nagdýr á herbergi sínu Í myndskeiðinu má sjá íkorna með hatt, annan íkorna með bjórdós og þvottabjörn með glerflösku. Fylgjendum Haaland á samfélagsmiðlum hefur fjölgað mjög á meðal HM hefur staðið. Til að mynda hefur þeim fjölgað um 10 milljónir á Instagram á örfáum dögum. Næsta verkefni hans er að takast á við England í 8-liða úrslitum á laugardagskvöldið kemur. Noregur HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Haaland orðinn stærri en Manchester City Það er oft talað um að einn leikmaður liðs sé aldrei stærri en liðið sem hann spilar með en stærsta stjarna Manchester City er bókstaflega orðin stærri en enska úrvalsdeildarfélagið sitt. 8. júlí 2026 23:15 Norska landsliðið flúði hótelið sitt Norðmenn ákváðu að flytja af hótelinu sem þeim hafði verið úthlutað fyrir komandi leik sinn á heimsmeistaramótinu í Miami. 8. júlí 2026 19:24 Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Norski landsliðsmarkvörðurinn Örjan Håskjold Nyland hafði tíma til að mæta í spjallþátt í sjónvarpi á miðju heimsmeistaramóti. Ein af hetjum norska liðsins var gestur í bandaríska sjónvarpsþættinum „After Hours with James Corden“. 8. júlí 2026 18:10 Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, brá á leik á leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi og óskaði eftir liðsstyrk fyrir fótboltalandslið þjóðarinnar fyrir næsta heimsmeistaramót. 8. júlí 2026 08:03 Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Fótbolti Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Bara einn í flugvélinni heim af HM Sport Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Enski boltinn Fleiri fréttir Ingibjörg barnshafandi Svarar ásökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa áhrif á dómgæsluna“ „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjá meira