Fótbolti

Haaland keypti upp­stoppuð nag­dýr á hótel­her­bergið

Valur Páll Eiríksson skrifar
Haaland ásamt tveimur íkornum sem hann hefur stillt upp á hótelherbergi sínu.
Haaland ásamt tveimur íkornum sem hann hefur stillt upp á hótelherbergi sínu. Skjáskot/Snapchat

Erling Haaland hefur vakið mikla athygli í kringum yfirstandandi heimsmeistaramót. Ekki síður utan vallar en innan hans. Í vikunni sýndi hann uppstoppuð nagdýr sem hann hefur komið upp á hótelherbergi sínu.

Haaland hefur skorað sjö mörk í fjórum leikjum á mótinu, þar á meðal bæði mörkin í sögulegum 2-1 sigri á Brasilíu í 16-liða úrslitum mótsins á sunnudagskvöldið var.

Á mánudag birti hann myndskeið í sögu sinni á samfélagsmiðlinum Snapchat. Hann virtist þá hafa fest kaup á þremur uppstoppuðum nagdýrum og komið fyrir á hótelherbergi sínu vestanhafs.

Klippa: Haaland sýnir uppstoppuð nagdýr á herbergi sínu

Í myndskeiðinu má sjá íkorna með hatt, annan íkorna með bjórdós og þvottabjörn með glerflösku.

Fylgjendum Haaland á samfélagsmiðlum hefur fjölgað mjög á meðal HM hefur staðið. Til að mynda hefur þeim fjölgað um 10 milljónir á Instagram á örfáum dögum.

Næsta verkefni hans er að takast á við England í 8-liða úrslitum á laugardagskvöldið kemur.

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