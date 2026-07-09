Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júlí 2026 21:59 Kylian Mbappé fagnar markinu mikilvæga sem braut loks ísinn eftir klukkutíma af yfirburðum Frakka. Getty/Daniela Porcelli Frakkar voru fyrstir til að tryggja sér sæti í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta en það gerðu þeir með sannfærandi 2-0 sigri á Marokkó í fyrsta leik átta liða úrslitanna í kvöld. Frakkar eru sigurstranglegasta liðið á mótinu enda búnir að vinna alla sex leiki sína og það með markatölunni 16-2. Frammistaða þeirra í kvöld er enn ein sönnun þess að það verður nánast ómögulegt að koma í veg fyrir að Frakkarnir fari alla leið í ár. Frakkar mæta annaðhvort Spáni eða Belgíu í undanúrslitaleiknum en þau spila sinn leik í átta liða úrslitunum á morgun. Frakkar voru miklu betra liðið á móti marokkóska liðinu sem pakkaði í vörn og tók enga áhættu í sókninni. Gott dæmi um yfirburðina var að Frakkar komu 25 sinnum við boltann í vítateig Marokkó en Marokkómenn komu aðeins átta sinnum við boltann í teig Frakka. Skotin voru líka 22-5 fyrir Frakka. Það gekk lengi vel hjá baráttuglöðum Marokkóbúum að halda aftur af hinu gríðarlega sterka franska liði og ekki hjálpuðu Frakkar sér því þeir fóru illa með mörg góð færi, þar á meðal vítaspyrnu. Kylian Mbappé fiskaði vítaspyrnu í fyrri hálfleik en lét Bono, markvörð Marokkó, verja frá sér. Frakkar voru komnir með 2,23 í vænt mörk (xG) þegar þeir náðu loksins að brjóta ísinn á 60. mínútu. Mbappé bætti þá fyrir vítaklúðrið og skoraði með laglegu skoti. Þetta var hans áttunda mark á mótinu og hans tuttugasta mark á heimsmeistaramóti. Aðeins sex mínútum seinna voru Frakkar búnir að bæta við öðru marki en að þessu sinni átti Mbappé stoðsendinguna á Ousmane Dembélé sem skoraði með hnitmiðuðu skoti. Mbappé er því búinn að koma með beinum hætti að ellefu af sextán mörkum franska liðsins á mótinu. Eftir seinna markið voru úrslitin nánast ráðin og þótt Marokkó hafi reynt að setja aðeins meiri kraft í sóknarleikinn þá ógnuðu þeir Frökkum ekki mikið. HM 2026 í fótbolta