Íslenski boltinn

Átti Amin að sjá rautt?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þórsarar voru forviða yfir því að Amin væri ekki vísað af velli.
Þórsarar voru forviða yfir því að Amin væri ekki vísað af velli. Sýn Sport

Akureyringar kröfðust þess að Amin Cosic, leikmaður KR, sæi rautt spjald í leik við Þór norðan heiða í gær. Hann virtist traðka á Christian Greko Jakobsen, leikmanni Þórs.

Í útsendingu Sýnar Sport frá leiknum í gær virtist Amin slá til Jakobsen og traðka á fæti hans er KR-ingar voru að undirbúa hornspyrnu.

Klippa: Amin brýtur á Jakobsen

„Þetta bara einfaldlega má ekki og Amin Cosic er bara ljónheppinn að sleppa þarna með skrekkinn. Vægt til orða tekið heppinn þarna,“ sagði Kristinn Kjærnested sem lýsti leiknum.

Jóhann Ingi Jónsson, dómari leiksins, virðist ekki hafa séð atvikið og afhafðist ekkert vegna þess. Vegna þess að ekki var tekið á atvikinu kann að vera að aganefnd KSÍ taki það sérstaklega fyrir á fundi. Nefndin hefur heimild til þess að taka fyrir atvik sem teljast sem ofsafull hegðun og dæma leikmann í bann eftir á.

Fari Amin í bann vegna atviksins er alls óljóst að hann taki það bann út fyrr en seint og síðar meir.

Allt bendir til þess að hann hafi spilað sinn síðasta leik fyrir KR, í bili, í gær. Hann er á leið til Noregsmeistara Viking í Stafangri. Skiptin hafa þó ekki verið staðfest.

Leikur dagsins var skrautlegur og lauk með 3-3 jafntefli. Þór komst 3-0 yfir á fyrsta stundarfjórðungi leiksins þökk sé furðulegum mörkum. Eitt var beint úr hornspyrnu og annað skoraði markvörður liðsins af 70 metra færi líkt og sjá má hér.

KR kom til baka og tryggði stig fyrir heimför í Vesturbæinn.

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