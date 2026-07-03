Átti Amin að sjá rautt? Valur Páll Eiríksson skrifar 3. júlí 2026 09:19 Þórsarar voru forviða yfir því að Amin væri ekki vísað af velli. Sýn Sport Akureyringar kröfðust þess að Amin Cosic, leikmaður KR, sæi rautt spjald í leik við Þór norðan heiða í gær. Hann virtist traðka á Christian Greko Jakobsen, leikmanni Þórs. Í útsendingu Sýnar Sport frá leiknum í gær virtist Amin slá til Jakobsen og traðka á fæti hans er KR-ingar voru að undirbúa hornspyrnu. Klippa: Amin brýtur á Jakobsen „Þetta bara einfaldlega má ekki og Amin Cosic er bara ljónheppinn að sleppa þarna með skrekkinn. Vægt til orða tekið heppinn þarna,“ sagði Kristinn Kjærnested sem lýsti leiknum. Jóhann Ingi Jónsson, dómari leiksins, virðist ekki hafa séð atvikið og afhafðist ekkert vegna þess. Vegna þess að ekki var tekið á atvikinu kann að vera að aganefnd KSÍ taki það sérstaklega fyrir á fundi. Nefndin hefur heimild til þess að taka fyrir atvik sem teljast sem ofsafull hegðun og dæma leikmann í bann eftir á. Þetta er svo innilega viljandi. Klárt rautt og Amin ætti með réttu að byrja í banni þegar hann kemur heim úr atvinnumennsku eftir max 2 ár pic.twitter.com/QKZQiQUTs5— Aron Elvar Finnsson (@AronElvar97) July 2, 2026 Fari Amin í bann vegna atviksins er alls óljóst að hann taki það bann út fyrr en seint og síðar meir. Allt bendir til þess að hann hafi spilað sinn síðasta leik fyrir KR, í bili, í gær. Hann er á leið til Noregsmeistara Viking í Stafangri. Skiptin hafa þó ekki verið staðfest. Leikur dagsins var skrautlegur og lauk með 3-3 jafntefli. Þór komst 3-0 yfir á fyrsta stundarfjórðungi leiksins þökk sé furðulegum mörkum. Eitt var beint úr hornspyrnu og annað skoraði markvörður liðsins af 70 metra færi líkt og sjá má hér. KR kom til baka og tryggði stig fyrir heimför í Vesturbæinn. KR Besta deild karla Þór Akureyri Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því Íslenski boltinn Fleiri fréttir Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Sjá meira