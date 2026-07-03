Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Valur Páll Eiríksson skrifar 3. júlí 2026 11:01 KA-menn sýna fagnið sitt en þeir voru ósáttir við dómgæslu í sigri liðsins stuttu fyrr. Sýn Sport Sumarmótin halda áfram að rúlla á Sýn Sport og Orkumótið í Vestmannaeyjum er næst á dagskrá. Drengir á eldra ári í 6. Flokki karla keppa á mótinu sem hefur verið haldið árlega frá árinu 1984. Mótið fór fram í blíðskaparveðri í Vestmannaeyjum helgina 24.-26. júní. Skemmtileg fögn leikmanna á mótinu vöktu athygli. Stjörnumenn mjálmuðu, Þróttarar léku keilu, Framarar dilluðu sér og Skagamenn rökuðu hár. KA-menn voru æfir út í dómarann þrátt fyrir 4-3 sigur á ÍA þar sem þeir fengu á sig tvö víti. Þjálfari heimamanna í ÍBV, Andri Ólafsson, fyrrum leikmaður liðsins og KR meðal annarra, átti afmæli á meðan mótinu stóð og leikmenn liðsins sungu til hans. Þá fór að venju fram leikur milli landsliðs og pressuliðs á Hásteinsvelli þar sem útvaldir fengu að spila á meðan aðrir iðkendur fylgdust með úr stúkunni. Jóhann Fjalar Skaptason fer með umsjón þáttarins og Sigurður Victor Kiernan sinnti eftirvinnslu. Þetta og fleira til í nýjasta þætti Sumarmótanna á Sýn sem má sjá í heild í spilaranum. Klippa: Sumarmótin 2026: Orkumótið í Eyjum Sumarmótin Vestmannaeyjar Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Sjá meira