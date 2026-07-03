Íslenski boltinn

Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur

Valur Páll Eiríksson skrifar
KA-menn sýna fagnið sitt en þeir voru ósáttir við dómgæslu í sigri liðsins stuttu fyrr.
KA-menn sýna fagnið sitt en þeir voru ósáttir við dómgæslu í sigri liðsins stuttu fyrr. Sýn Sport

Sumarmótin halda áfram að rúlla á Sýn Sport og Orkumótið í Vestmannaeyjum er næst á dagskrá. Drengir á eldra ári í 6. Flokki karla keppa á mótinu sem hefur verið haldið árlega frá árinu 1984. Mótið fór fram í blíðskaparveðri í Vestmannaeyjum helgina 24.-26. júní.

Skemmtileg fögn leikmanna á mótinu vöktu athygli. Stjörnumenn mjálmuðu, Þróttarar léku keilu, Framarar dilluðu sér og Skagamenn rökuðu hár. KA-menn voru æfir út í dómarann þrátt fyrir 4-3 sigur á ÍA þar sem þeir fengu á sig tvö víti.

Þjálfari heimamanna í ÍBV, Andri Ólafsson, fyrrum leikmaður liðsins og KR meðal annarra, átti afmæli á meðan mótinu stóð og leikmenn liðsins sungu til hans.

Þá fór að venju fram leikur milli landsliðs og pressuliðs á Hásteinsvelli þar sem útvaldir fengu að spila á meðan aðrir iðkendur fylgdust með úr stúkunni.

Jóhann Fjalar Skaptason fer með umsjón þáttarins og Sigurður Victor Kiernan sinnti eftirvinnslu.

Þetta og fleira til í nýjasta þætti Sumarmótanna á Sýn sem má sjá í heild í spilaranum.

Klippa: Sumarmótin 2026: Orkumótið í Eyjum
Sumarmótin Vestmannaeyjar

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