Fótbolti

Þing­konan ræðst aftur á Mbappé og eftir­myndir af honum brenndar

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kylian Mbappé er ekki vinsælasti maðurinn í Paragvæ um þessar mundir.
Kylian Mbappé er ekki vinsælasti maðurinn í Paragvæ um þessar mundir.

Paragvæska þingkonan Celeste Amarilla hefur ráðist aftur að Kylian Mbappé, fyrirliða franska fótboltalandsliðsins. Eftirmyndir af Mbappé hafa verið brenndar í Paragvæ.

Mbappé skoraði eina mark leiksins þegar Frakkland vann Paragvæ í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins um helgina.

Eftir leikinn fór Amarilla afar ófögrum orðum um Mbappé en það virðist sérstaklega hafa farið fyrir brjóstið á henni þegar hann fagnaði fyrir framan Orlando Gill, markvörð Paragvæ, í leikslok. Amarilla kallaði Mbappé meðal annars nýlendubúa frá Kamerún sem þættist vera Frakki. 

„Þessi skepna lærði aldrei að skrifa. Í stað brjóstamjólkur saug hann á kókoshnetum og menntuðustu verurnar sem hann hlustaði á voru simpansar,“ skrifaði Amarilla meðal annars um Mbappé á samfélagsmiðlum.

Franski fyrirliðinn svaraði fyrir sig og sagði Amarilla „fyrirlitlegan kynþáttahatara.“

Ummæli Mbappés virðast þó ekkert hafa fengið á Amarilla sem réðst aftur að framherjanum í öldungadeild Paragvæs í gær. 

„Þegar Orlando Gill, ungur maður sem var líklega að stíga sín fyrstu skref á HM, líklega að uppgötva Evrópu í fyrsta sinn, var að spila fyrir framan allan heiminn og rétti fram hönd sína af allri þeirri auðmýkt sem einkennir Paragvæja, neitaði þessi tíkarsonur að taka í hönd hans og öskraði framan í hann,“ sagði Amarilla.

„Þetta er ekki franskt. Frakki hefði aldrei gert þetta. Frakkland er Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, mannréttindayfirlýsingin. Ég neita að smætta allt þetta stórkostlega Frakkland, sem og gríðarlega menningarlega, listræna og lýðræðislega arfleifð þess, niður í Mbappé.“

Amarilla virðist ekki vera eini Paragvæinn sem er uppsigað við Mbappé. Eftirmyndir af honum hafa verið brenndar í landinu og myndbönd af því birst á samfélagsmiðlum.

Mbappé og félagar hans í franska landsliðinu mæta Marokkó í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins í kvöld.

Mbappé hefur skorað sjö mörk á HM og er næstmarkahæsti maður mótsins á eftir Lionel Messi.

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