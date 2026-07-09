Paragvæska þingkonan Celeste Amarilla hefur ráðist aftur að Kylian Mbappé, fyrirliða franska fótboltalandsliðsins. Eftirmyndir af Mbappé hafa verið brenndar í Paragvæ.
Mbappé skoraði eina mark leiksins þegar Frakkland vann Paragvæ í sextán liða úrslitum heimsmeistaramótsins um helgina.
Eftir leikinn fór Amarilla afar ófögrum orðum um Mbappé en það virðist sérstaklega hafa farið fyrir brjóstið á henni þegar hann fagnaði fyrir framan Orlando Gill, markvörð Paragvæ, í leikslok. Amarilla kallaði Mbappé meðal annars nýlendubúa frá Kamerún sem þættist vera Frakki.
„Þessi skepna lærði aldrei að skrifa. Í stað brjóstamjólkur saug hann á kókoshnetum og menntuðustu verurnar sem hann hlustaði á voru simpansar,“ skrifaði Amarilla meðal annars um Mbappé á samfélagsmiðlum.
Franski fyrirliðinn svaraði fyrir sig og sagði Amarilla „fyrirlitlegan kynþáttahatara.“
Ummæli Mbappés virðast þó ekkert hafa fengið á Amarilla sem réðst aftur að framherjanum í öldungadeild Paragvæs í gær.
„Þegar Orlando Gill, ungur maður sem var líklega að stíga sín fyrstu skref á HM, líklega að uppgötva Evrópu í fyrsta sinn, var að spila fyrir framan allan heiminn og rétti fram hönd sína af allri þeirri auðmýkt sem einkennir Paragvæja, neitaði þessi tíkarsonur að taka í hönd hans og öskraði framan í hann,“ sagði Amarilla.
„Þetta er ekki franskt. Frakki hefði aldrei gert þetta. Frakkland er Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, mannréttindayfirlýsingin. Ég neita að smætta allt þetta stórkostlega Frakkland, sem og gríðarlega menningarlega, listræna og lýðræðislega arfleifð þess, niður í Mbappé.“
Amarilla virðist ekki vera eini Paragvæinn sem er uppsigað við Mbappé. Eftirmyndir af honum hafa verið brenndar í landinu og myndbönd af því birst á samfélagsmiðlum.
🌎 PARAGUAY 🇵🇾 | QUEMAN A “MBAPPÉ” EN PLAZA PÚBLICA 🔥 Y CELEBRANParaguayos declararon a Mbappé como “el más odiado” en las festividades de “San Juan”, fiesta tradicional donde se quema a un muñeco que representa a la personas más odiada en ese momento en todo el país. https://t.co/7aEFsXcp0D pic.twitter.com/kYTRO4UmrK— XAlertNow (@xalertnow) July 8, 2026
🌎 PARAGUAY 🇵🇾 | QUEMAN A “MBAPPÉ” EN PLAZA PÚBLICA 🔥 Y CELEBRANParaguayos declararon a Mbappé como “el más odiado” en las festividades de “San Juan”, fiesta tradicional donde se quema a un muñeco que representa a la personas más odiada en ese momento en todo el país. https://t.co/7aEFsXcp0D pic.twitter.com/kYTRO4UmrK
Mbappé og félagar hans í franska landsliðinu mæta Marokkó í átta liða úrslitum heimsmeistaramótsins í kvöld.
Mbappé hefur skorað sjö mörk á HM og er næstmarkahæsti maður mótsins á eftir Lionel Messi.
Franski framherjinn Kylian Mbappé svaraði stöðugum ögrunum Paragvæja með bros á vör áður en hann veitti þeim náðarhöggið og tryggði Frakklandi 1-0 sigur og sæti í átta liða úrslitunum.
Paragvæ sýndi ekki sína bestu hlið í leik liðsins gegn Frakklandi í 16-liða úrslitum heimsmeistaramótsins í gær. Sérfræðingar segja að framkoma leikmanna hafi verið til skammar.