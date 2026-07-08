Fótbolti

Norska lands­liðið flúði hótelið sitt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Braut Haaland og félagar hans í norska landsliðinu eru búnir að finna sér betra hótel í Miami.
Erling Braut Haaland og félagar hans í norska landsliðinu eru búnir að finna sér betra hótel í Miami. Getty/ Buda Mendes

Norðmenn ákváðu að flytja af hótelinu sem þeim hafði verið úthlutað fyrir komandi leik sinn á heimsmeistaramótinu í Miami.

„Við höfum skipt um hótel. Það voru atriði þar sem við gistum fyrst sem við hefðum gjarnan viljað hafa öðruvísi. Við ákváðum að lokum að grípa til aðgerða, því nú erum við komin í sjöttu viku og eigum að vera hér í heila viku,“ sagði Truls Dæhli, liðstjóri Noregs á HM, við norska ríkisútvarpið.

Leikmenn norska liðsins tóku sig saman og báðu um að skipta um hótel en mikið var um truflanir á þeirra fyrra hóteli. Lyfta var meðal annars biluð og framkvæmdir í næsta nágrenni.

„Leikurinn sem við eigum að spila núna er stærsti leikur sem við höfum nokkurn tíma spilað. Nú höfum við náð að forðast leiða og pirring og við vildum ekki hætta á að fá neitt slíkt á þessu tímabili. Þess vegna gerðum við breytingu,“ staðfesti Dæhli við NRK.

Þeir gripu til aðgerða eftir aðeins eina nótt en TV 2 í Noregi greindi fyrst frá málinu.

Í útsláttarkeppninni er það FIFA sem ber ábyrgð á að útvega hótel fyrir þátttökuþjóðirnar.

Dæhli hrósaði Alþjóðaknattspyrnusambandinu, FIFA, fyrir samstarfsvilja í þessu máli.

„Það er mikilvægt að benda á að við fengum FIFA með okkur í lið, sem var algjörlega nauðsynlegt. Þannig er það enn þannig að FIFA borgar fyrir fimmtíu herbergi, alla öryggisgæslu, allar samgöngur, eins og þeir gera á öðrum FIFA-hótelum. Þeir hafa verið frábærlega hjálpsamir,“ sagði Dæhli.

Hann segir að norska sambandið borgi mismuninn fyrir hótelskiptin, þar sem þeir skipta yfir á dýrara hótel. „En við teljum að það sé góð ástæða til að gera það,“ sagði Dæhli.

Dæhli segir að hann viti ekki á stundinni hvaða upphæð NFF þurfi að greiða en hvað var það sem var ekki nógu gott á hinu hótelinu?

„Ég vil ekki fara út í smáatriði varðandi það. Við vildum breytingar, það var ekki mögulegt þar sem við gistum, þá urðum við að leita annað,“ segir hann. Sjálfur flutningurinn hafi átt sér stað á þriðjudagskvöld.

„Þetta var gríðarleg sjálfboðavinna en við höfum marga sterka einstaklinga í stuðningsteyminu. Við vorum komin út og inn á tveimur og hálfum tíma. Ég veit ekki fjölda farangurseininga en þetta er vel gert,“ sagði Dæhli og norska liðið er ánægt með nýja hótelið.

„Við erum mjög ánægð, núna búum við á fínum stað, við sjáum hafið og höfum það fínt. Við erum ekki búin að borða morgunmat, en þetta virkar vel,“ sagði Dæhli.

Norðmenn mæta Englendingum í átta liða úrslitum HM á laugardaginn kemur en leikurinn hefst klukkan 21.00 að íslenskum tíma.

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