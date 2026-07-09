Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Gunnar Berg Stefánsson skrifar 9. júlí 2026 21:05 Framkonur unnu frábæran sigur í kvöld. Vísir/Guðmundur Þórlaugarson Framkonur unnu einn óvæntasta sigur sumarsins í kvöld þegar þær unnu 3-2 sigur á Íslandsmeisturum Blika í Úlfarsárdalnum í 10. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. Fram sat í botnsæti deildarinnar fyrir leikinn og hafði bara unnið einn af fyrstu níu leikjum sínum á sama tíma og Blikakonur voru á toppnum. Tapið þýðir að Blikakonur missa toppsætið til FH. Harpa Helgadóttir skoraði sigurmarkið með frábæru langskoti á 89. mínútu. Taylor Marie Hamlett kom Fram í 1-0 og jafnaði svo í 2-2 eftir að Blikarnir ungu Edith Kristín Kristjánsdóttir og Líf Joostdóttir van Bemmel höfðu komið Breiðabliki yfir. Leikurinn fór af krafti af stað og bæði lið sýndu strax að þau ætluðu sér sigur. Fyrsta dauðafæri leiksins féll fyrir Fram, þar sem Alda Ólafsdóttir var komin í góða stöðu, en Herdís Halla Guðbjartsdóttir markvörður Breiðabliks varði frábærlega. Það var á tíundu mínútu þegar Harpa Helgadóttir kom með langa sendingu yfir vörn Breiðabliks þar sem Taylor Marie Hamlett stillti sér vel upp og kláraði af öryggi fram hjá Herdísi Höllu. Heimakonur því komnar yfir gegn toppliðinu. Þetta virtist kveikja í Breiðablik sem tók öll völd á vellinum. Edith Kristín Kristjánsdóttir jafnaði metin á nítjándu mínútu með glæsilegu skoti í innanverða stöng og inn eftir frábært einstaklingsframtak. Blikar héldu áfram að sækja og uppskáru annað mark á 26. mínútu. Framarar reyndu þá að spila sig út úr mikilli pressu Breiðabliks en töpuðu boltanum á hættulegum stað, rétt fyrir framan sinn eigin teig. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir lagði boltann fyrir Líf Joostdóttur van Bemmel sem skoraði af öryggi og kom gestunum yfir. Breiðablik hélt áfram að herja á heimakonur áður en Fram tók aðeins við sér undir lok fyrri hálfleiks. Staðan var 1-2 gestunum í vil þegar flautað var til hálfleiks. Bæði lið mættu af miklum krafti til síðari hálfleiks og var þá allt annar andi yfir Frömurum. Agla María Albertsdóttir skapaði fullt af tækifærum fyrir samherja sína til að auka forystuna en Ólöf Sigríður Kristinsdóttir fór illa með tvö góð færi. Ashley Brown Orkus átti þá stórleik í marki Fram sem varði nokkrum sinnum glæsilega. Síðari hálfleikur var jafn þó svo að Breiðablik ætti líklega fleiri hættuleg færi. Það var síðan á 73. mínútu þegar Taylor Marie skoraði sitt annað mark og jafnaði leikinn eftir frábæra fyrirgjöf frá Söru Svanhildi Jóhannsdóttur sem var mjög lífleg í leiknum. Leikurinn opnaðist enn frekar eftir jöfnunarmarkið þar sem bæði lið ætluðu greinilega að sækja sigur. Eftir spennuþrungnar mínútur fá Fram hornspyrnu sem er skallað frá, boltinn kemur skoppandi út fyrir teig þar sem Harpa Helgadóttir kemur á fljúgandi siglingu og neglir boltanum í netið, stórglæsilegt sigurmark. Risastór sigur Fram, skemmtilegasti leikur umferðarinnar og líklega mest óvæntu úrslit tímabilsins. Atvik leiksins Sigurmark Hörpu Helgadóttur á 89. mínútu. Eftir spennuþrungnar lokamínútur féll boltinn fyrir Hörpu fyrir utan teig sem hamraði hann glæsilega í netið og tryggði Fram öll stigin þrjú. Stjörnur og skúrkar Taylor Marie Hamlett var mjög öflug í framlínu Fram og skoraði tvö mörk og var stöðug ógn við vörn Breiðabliks. Harpa Helgadóttir lagði upp fyrsta markið og skoraði síðan stórglæsilegt sigurmark undir lokin. Hjá Breiðabliki var það Edith Kristín Kristjánsdóttir sem skoraði glæsilegt mark en týndist smá í síðari hálfleik. Ólöf Sigríður Kristinsdóttir fékk nokkur góð færi og hefði hæglega getað skorað fleiri en eitt mark. Blikar geta nagað sig í handarbökin yfir þeim fjölmörgu færum sem þær fóru illa með. Dómararnir Aðaldómari leiksins var Hallgrímur Viðar Arnarsson og með honum til aðstoðar voru Ólíver Thanh Tung Vú og Ingibjörg Garðarsdóttir Briem. Hallgrímur og hans teymi höfðu góða stjórn á þessum leik og engin stór vafaatriði áttu sér stað. Vel var að verki staðið. Stemning og umgjörð Það var frekar fámennt en góðmennt í stúkunni. Það voru u.þ.b. 143 áhorfendur í stúkunni og var hópur stuðningsmanna Fram sem lét í sér heyra allan leikinn. Fram og stuðningsmenn þeirra fögnuðu hátt og mikið þegar Hallgrímur Viðar flautaði leikinn af. Besta deild kvenna Fram Breiðablik