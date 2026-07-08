Fótbolti

Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi sýndi miklar tilfinningar eftir sigurinn á Egyptum í sextán liða úrslitum HM.
Lionel Messi sýndi miklar tilfinningar eftir sigurinn á Egyptum í sextán liða úrslitum HM. Getty/Patrick Smith

Lionel Messi segir að markfögnuðurinn sinn hafi verið dæmi um „mikinn létti“ fyrir sig eftir að hafa klúðrað vítaspyrnu fyrr í leiknum.

Fyrirliði Argentínu klúðraði vítaspyrnu snemma í 16-liða úrslitum liðsins gegn Egyptalandi á þriðjudag, sem hefði jafnað metin í 1-1 í fyrri hálfleik. Þess í stað fóru Egyptar með forystuna inn í hálfleik og juku hana í 2-0 á 67. mínútu.

Þá gripu örlögin í taumana, að sögn Messi, sem skoraði jöfnunarmark eftir að Cristian Romero hafði minnkað forskot Egypta í 2-1. Argentína fullkomnaði svo sögulega endurkomu á heimsmeistaramótinu með 3-2 sigri þökk sé skalla Enzo Fernández í uppbótartímanum.

Eftir að hafa skorað markið sem jafnaði metin í 2-2 á 83. mínútu – áttunda mark Messi á mótinu til þessa, hljóp hann að hornfánanum, stökk tvisvar upp í loftið með krepptan hnefa og benti á argentínsku stuðningsmennina í stúkunni á Mercedes-Benz leikvanginum.

„Sannleikurinn er sá að þetta var augnablik léttis, léttir fyrir okkur öll,“ sagði Messi eftir leikinn. Það er ekki oft sem við sjáum hann fagna marki svona.

„Ég var mjög reiður út af vítaspyrnunni sem ég klúðraði og hvernig ég tók hana. Mér fannst ég hafa brugðist liðinu á þessu mikilvæga augnabliki,“ sagði Messi.

„En sem betur fer hafði Guð eitthvað sérstakt í vændum fyrir mig enn og aftur í lokin og ég náði að skora jöfnunarmarkið,“ sagði Messi.

„Þetta var mikill léttir og gríðarleg gleði fyrir okkur og fyrir stuðningsmennina sem mættu aftur og sýna á hverjum degi hvað það þýðir að vera Argentínumaður og hversu stoltir þeir gera okkur,“ sagði Messi.

Messi byrjaði að gráta þegar lokaflautið gall og endurkoma Argentínu var staðfest, á meðan liðsfélagar söfnuðust í kringum fyrirliðann til að fagna úrslitunum á því sem er líklega síðasta heimsmeistaramótið sem hann mun spila á.

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