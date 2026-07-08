Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júlí 2026 22:01 Lionel Messi sýndi miklar tilfinningar eftir sigurinn á Egyptum í sextán liða úrslitum HM. Getty/Patrick Smith Lionel Messi segir að markfögnuðurinn sinn hafi verið dæmi um „mikinn létti“ fyrir sig eftir að hafa klúðrað vítaspyrnu fyrr í leiknum. Fyrirliði Argentínu klúðraði vítaspyrnu snemma í 16-liða úrslitum liðsins gegn Egyptalandi á þriðjudag, sem hefði jafnað metin í 1-1 í fyrri hálfleik. Þess í stað fóru Egyptar með forystuna inn í hálfleik og juku hana í 2-0 á 67. mínútu. Þá gripu örlögin í taumana, að sögn Messi, sem skoraði jöfnunarmark eftir að Cristian Romero hafði minnkað forskot Egypta í 2-1. Argentína fullkomnaði svo sögulega endurkomu á heimsmeistaramótinu með 3-2 sigri þökk sé skalla Enzo Fernández í uppbótartímanum. Eftir að hafa skorað markið sem jafnaði metin í 2-2 á 83. mínútu – áttunda mark Messi á mótinu til þessa, hljóp hann að hornfánanum, stökk tvisvar upp í loftið með krepptan hnefa og benti á argentínsku stuðningsmennina í stúkunni á Mercedes-Benz leikvanginum. „Sannleikurinn er sá að þetta var augnablik léttis, léttir fyrir okkur öll,“ sagði Messi eftir leikinn. Það er ekki oft sem við sjáum hann fagna marki svona. „Ég var mjög reiður út af vítaspyrnunni sem ég klúðraði og hvernig ég tók hana. Mér fannst ég hafa brugðist liðinu á þessu mikilvæga augnabliki,“ sagði Messi. „En sem betur fer hafði Guð eitthvað sérstakt í vændum fyrir mig enn og aftur í lokin og ég náði að skora jöfnunarmarkið,“ sagði Messi. „Þetta var mikill léttir og gríðarleg gleði fyrir okkur og fyrir stuðningsmennina sem mættu aftur og sýna á hverjum degi hvað það þýðir að vera Argentínumaður og hversu stoltir þeir gera okkur,“ sagði Messi. Messi byrjaði að gráta þegar lokaflautið gall og endurkoma Argentínu var staðfest, á meðan liðsfélagar söfnuðust í kringum fyrirliðann til að fagna úrslitunum á því sem er líklega síðasta heimsmeistaramótið sem hann mun spila á. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Fleiri fréttir Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sjá meira