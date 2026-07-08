„Af hverju heldur þú að hann taki við eftir tímabilið?“ spurði Bjarni Guðjónsson í Stúkunni og vísaði til Halldórs Árnasonar, verðandi þjálfara Vals í Bestu deild karla. Sérfræðingum þáttarins þótti fátt til frammistöðu liðsins í 1-0 tapi fyrir Vestmannaeyjum koma.
Valur lék sinn fyrsta leik undir stjórn Englendingsins Chris Brazell um helgina. Hermann Hreiðarsson hafði verið vísað úr starfi vikuna á undan og tilkynnt að Halldór Árnason tæki við liðinu eftir leiktíðina.
Valur lék ekki vel í leiknum í Eyjum og því var velt upp hvers vegna Halldór taki ekki strax við liðinu.
„Ef þetta heldur áfram svona, ætlar Dóri þá að sitja upp í Stúku og stýra Val úr fjarska og leyfa þeim að fara niður í neðri hlutann? Þeir eru ekki sloppnir við fall. Þeir eru með 19 stig.“ segir Bjarni.
„Jú, þeir eru nú sloppnir við fall,“ svaraði Baldur Sigurðsson í þættinum.
Bjarni greip orðið aftur og ræddi áfram um Halldór og hans stöðu.
„Það er þjálfari (Halldór) tekinn við liðinu og hann er pottþétt farinn í það að reyna að stýra liðinu. Það er félagsskiptagluggi að opna og annar gluggi ekki svo langt undan. Leikmenn eru að renna út á samningi og svona. Það getur enginn sagt mér að nýr þjálfari Vals sé ekki farinn að stýra liðinu, eða því sem er hægt úr fjarska,“
„Þetta var mjög dapurt og ef árangurinn er ekki betri en þetta er ég viss um að Valsmenn sitji ekki á höndum sér og leyfi liðinu að fara niður þennan veg,“ segir Bjarni.
Þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson spurði þá sérfræðingana tvo hvort þeir hafi lent í því á sínum leikmannaferli að þjálfari væri ráðinn langt fram í tímann, líkt og í tilfelli Halldórs.
Bæði Bjarni og Baldur svöruðu því neitandi. Bjarni bætti svo við:
„Yfirleitt er ákvörðun tekin og þú þarft að stíga inn í nýtt starf strax. Það er það sem mér finnst pínu skrýtið í þessu,“
„Ég held að við séum ekki alveg búnir að sjá fyrir enda þjálfarakapals Vals á þessu tímabili,“ segir Bjarni.
Umræðuna má sjá í spilaranum að ofan.