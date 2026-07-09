Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar

Stjarnan vann 3-1 sigur á Víkingi frá Götu í Færeyjum í fyrri leik liðanna í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar í Garðabænum í kvöld.Emil Atlason hefur verið duglegur að skora í Evrópukeppninni og hélt uppteknum hætti í kvöld.Stjörnumenn lentu undir í fyrri hálfleik en Emil svaraði með tveimur mörkum, fyrst úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik og svo með skalla í þeim síðari.Emil fiskaði síðan víti og skoraði úr því sjálfur. Þrenna í Evrópuleik og því Evrópu-Emil mikið réttnefni.Stjörnumenn voru mun betra liðið og gátu unnið enn stærri sigur í kvöld.Frekari umfjöllun og viðtöl koma á Vísi seinna í kvöld.