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Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar

Árni Jóhannsson skrifar
Emil Atlason skoraði öll þrjú mörk Stjörnumanna í kvöld.
Emil Atlason skoraði öll þrjú mörk Stjörnumanna í kvöld. Vísir/Diego

Stjarnan vann 3-1 sigur á Víkingi frá Götu í Færeyjum í fyrri leik liðanna í fyrstu umferð Sambandsdeildarinnar í Garðabænum í kvöld.

Emil Atlason hefur verið duglegur að skora í Evrópukeppninni og hélt uppteknum hætti í kvöld.

Stjörnumenn lentu undir í fyrri hálfleik en Emil svaraði með tveimur mörkum, fyrst úr vítaspyrnu í fyrri hálfleik og svo með skalla í þeim síðari.

Emil fiskaði síðan víti og skoraði úr því sjálfur. Þrenna í Evrópuleik og því Evrópu-Emil mikið réttnefni.

Stjörnumenn voru mun betra liðið og gátu unnið enn stærri sigur í kvöld.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma á Vísi seinna í kvöld.

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