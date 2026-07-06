Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Sindri Sverrisson skrifar 6. júlí 2026 11:58 Það er líka HM í Bestu deildinni, ef svo má segja. vísir/Anton Viðburða- og gæðastjóri Bestu deildarinnar hefur ekki áhyggjur af áhrifum HM á deildina og bendir á að Besta deildin sé með sitt eigið „HM“ sem vert sé að fylgjast með. Spennan á heimsmeistaramótinu í Ameríku nálgast nú hámark en 16-liða úrslitunum lýkur annað kvöld. Spennan er hins vegar einnig mikil í Bestu deildinni en í nýjustu auglýsingu deildarinnar ræðir Ólafur H. Kristjánsson, viðburða- og gæðastjóri, um áhrif HM. Auglýsinguna má sjá hér að neðan. Klippa: Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Besta deild karla heldur áfram í kvöld með leik Keflavíkur og Fram, þegar 13. umferðinni lýkur. Fram getur með sigri náð KR að stigum í 2.-3. sæti en Keflavík vann einmitt KR í síðustu umferð og dugar stig til að komast upp í 6. sæti. Besta deild kvenna hefst svo aftur eftir stutt hlé vegna EM U19, þegar 11. umferðin fer fram á fimmtudag og föstudag. 11. umferð Bestu deildar kvenna: Fimmtudagur 9. júlí: 18.00 Víkingur - ÍBV 18.00 Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 19.15 FH - Þróttur 19.15 Fram - Breiðablik Föstudagur 10. júlí: 18.00 Valur - Stjarnan Besta deild karla Besta deild kvenna Mest lesið Yfirlýsing UEFA: Óskiljanleg ákvörðun sem grefur undan trúverðugleika HM Fótbolti Maður dagsins á HM: Atvinnulaus hetja Noregs hætti við handbolta og skíði Fótbolti Frækinn sigur Englendinga á Azteca Fótbolti Henderson meiddist illa á hendi í fagnaðarlátunum: „Þetta lítur illa út“ Fótbolti Gagnrýnir ákvörðun FIFA: „Skítafýla af þessu“ Fótbolti Banabiti Brassa var þegar Ancelotti setti Neymar inn á Fótbolti Leikmenn Mexíkó þurftu að skila lúxusúrunum Fótbolti Ronaldo á sínu síðasta HM: „Þið hafið reynt að drepa mig í 23 ár“ Fótbolti Bjarki Már til franska stórveldisins Handbolti Týndur í tíu daga: Ætlaði að fara á HM en skilaði sér aldrei á staðinn Sport Fleiri fréttir Með sitt eigið HM í Bestu deildinni Þór yngri en þegar báðir bræður hans skoruðu sitt fyrsta mark Alex Freyr: „Það er kominn hundur í menn” Völsungsliðin skoruðu sex mörk en fengu bara eitt stig ÍBV-Valur 1-0 | Alex Freyr í aðalhlutverki í enn einum Eyjasigri ÍA – Breiðablik 1-2 | Endurkomusigur Blika sem spilltu gleðinni á Akranesi Uppgjörið: Liðin skiljast jöfn í Kaplakrika Hafa ekki unnið nágrannana hinum megin við hraunið í þrjú ár Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Sjá meira