Íslenski boltinn

Með sitt eigið HM í Bestu deildinni

Sindri Sverrisson skrifar
Það er líka HM í Bestu deildinni, ef svo má segja.
Það er líka HM í Bestu deildinni, ef svo má segja. vísir/Anton

Viðburða- og gæðastjóri Bestu deildarinnar hefur ekki áhyggjur af áhrifum HM á deildina og bendir á að Besta deildin sé með sitt eigið „HM“ sem vert sé að fylgjast með.

Spennan á heimsmeistaramótinu í Ameríku nálgast nú hámark en 16-liða úrslitunum lýkur annað kvöld.

Spennan er hins vegar einnig mikil í Bestu deildinni en í nýjustu auglýsingu deildarinnar ræðir Ólafur H. Kristjánsson, viðburða- og gæðastjóri, um áhrif HM. Auglýsinguna má sjá hér að neðan.

Klippa: Með sitt eigið HM í Bestu deildinni

Besta deild karla heldur áfram í kvöld með leik Keflavíkur og Fram, þegar 13. umferðinni lýkur. Fram getur með sigri náð KR að stigum í 2.-3. sæti en Keflavík vann einmitt KR í síðustu umferð og dugar stig til að komast upp í 6. sæti.

Besta deild kvenna hefst svo aftur eftir stutt hlé vegna EM U19, þegar 11. umferðin fer fram á fimmtudag og föstudag.

11. umferð Bestu deildar kvenna:

Fimmtudagur 9. júlí:

  • 18.00 Víkingur - ÍBV
  • 18.00 Þór/KA - Grindavík/Njarðvík
  • 19.15 FH - Þróttur
  • 19.15 Fram - Breiðablik

Föstudagur 10. júlí:

  • 18.00 Valur - Stjarnan
Besta deild karla Besta deild kvenna

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