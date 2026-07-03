Íslenski boltinn

Sjáðu skraut­legu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
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Akureyrarliðin tvö, KA og Þór, misstu bæði niður forystu í leikjum gærkvöldsins í Bestu deild karla. KR náði í stig eftir að Þór hafði komist 3-0 yfir í Þorpinu með ótrúlegum mörkum og Víkingur vann KA með dramatísku sigurmarki af vítapunktinum.

Aðeins tólf mínútur voru liðnar þegar Þór leiddi 3-0 gegn KR í gær. Ágúst Eðvald Hlynsson kom liðinu yfir strax í byrjun, Einar Freyr Halldórsson skoraði beint úr hornspyrnu áður en markvörðurinn Aron Birkir Stefánsson skoraði magnað mark af um 70 metra færi.

Galdur Guðmundsson minnkaði muninn fyrir hlé áður en Aron Sigurðarson og Gabríel Hrannar Eyjólfsson skoruðu sitt hvort markið í síðari hálfleik sem tryggði KR stig. 3-3 jafntefli niðurstaðan.

Klippa: Þór Ak. 3-3 KR

Það var einnig markaleikur í Víkinni þar sem Aron Elís Þrándarson kom heimamönnum yfir gegn KA snemma leiks. Hallgrímur Mar Steingrímsson svaraði með tveimur mörkum og staðan býsna óvænt 2-1 fyrir KA í hálfleik.

Þannig stóð allt fram á 81. mínútu þegar Aron Elís skoraði öðru sinni og Gylfi Þór Sigurðsson skoraði svo sigurmark Víkings í uppbótartíma. Niðurstaðan 3-2 sigur Víkings, sem unnu tólfta sigur liðsins í röð en KA tapaði sjötta deildarleik sínum í röð.

Klippa: Víkingur R. 3-2 KA

Mörkin má sjá í spilurunum tveimur.

Besta deild karla KR Víkingur Reykjavík KA Þór Akureyri

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