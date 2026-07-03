Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Valur Páll Eiríksson skrifar 3. júlí 2026 12:01 Akureyrarliðin tvö, KA og Þór, misstu bæði niður forystu í leikjum gærkvöldsins í Bestu deild karla. KR náði í stig eftir að Þór hafði komist 3-0 yfir í Þorpinu með ótrúlegum mörkum og Víkingur vann KA með dramatísku sigurmarki af vítapunktinum. Aðeins tólf mínútur voru liðnar þegar Þór leiddi 3-0 gegn KR í gær. Ágúst Eðvald Hlynsson kom liðinu yfir strax í byrjun, Einar Freyr Halldórsson skoraði beint úr hornspyrnu áður en markvörðurinn Aron Birkir Stefánsson skoraði magnað mark af um 70 metra færi. Galdur Guðmundsson minnkaði muninn fyrir hlé áður en Aron Sigurðarson og Gabríel Hrannar Eyjólfsson skoruðu sitt hvort markið í síðari hálfleik sem tryggði KR stig. 3-3 jafntefli niðurstaðan. Klippa: Þór Ak. 3-3 KR Það var einnig markaleikur í Víkinni þar sem Aron Elís Þrándarson kom heimamönnum yfir gegn KA snemma leiks. Hallgrímur Mar Steingrímsson svaraði með tveimur mörkum og staðan býsna óvænt 2-1 fyrir KA í hálfleik. Þannig stóð allt fram á 81. mínútu þegar Aron Elís skoraði öðru sinni og Gylfi Þór Sigurðsson skoraði svo sigurmark Víkings í uppbótartíma. Niðurstaðan 3-2 sigur Víkings, sem unnu tólfta sigur liðsins í röð en KA tapaði sjötta deildarleik sínum í röð. Klippa: Víkingur R. 3-2 KA Mörkin má sjá í spilurunum tveimur. Besta deild karla KR Víkingur Reykjavík KA Þór Akureyri Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti Búinn að hlaupa allar götur í Reykjavík Sport „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti HM-maður dagsins: Simon er einstakur í sögu HM Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Fleiri fréttir Fyrsti markvörðurinn til að skora utan af velli í 48 ár Sjáðu skrautlegu mörkin fyrir norðan og dramatíkina í Víkinni Sumarmótin: Æfir út í dómarann þrátt fyrir sigur Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ Sjá meira