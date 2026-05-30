Milljónir þeirra sem glíma við brjóstakrabbamein á heimsvísu gætu sloppið við að fara í lyfjameðferð samkvæmt niðurstöðum nýrrar rannsóknar teymis við Lundúnarháskóla (University College London).
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að vísindamenn við háskólann hafi þróað DNA-próf sem getur kannað hvort lyfjameðferð sé nauðsynleg hjá þeim sem berjast við meinið í brjósti.
Lyfjameðferð ein og sér getur verið hættuleg og valdið þeim sem fer í gegnum hana miklum óþægindum. Hún getur valdið svima, ógleði, hárlosi, veikara ónæmiskerfi og frjósemisvandamálum.
Tilraunir voru gerðar á fjögur þúsund manns sem höfðu nýlega greinst með krabbamein í brjósti í Bretlandi, Noregi, Svíþjóð, Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Taílandi. Skoðuð voru fimmtíu gen tengd meininu og reynt að meta hversu líklegt væri að það kæmi aftur.
Ákveðið var að senda þá sem litlar líkur eru á að fái aftur krabbamein, sem voru tveir þriðju af þátttakendum, ekki í lyfjameðferð. Meinið sneri ekki aftur hjá 93,7 prósent þeirra, samanborið við 94,9 prósent þeirra sem fóru í lyfjameðferð.
Lyfjameðferð hjá þeim sem greinast með krabbamein í brjósti er oft á tíðum einungis notuð til að koma í veg fyrir að meinið taki sig upp á ný eftir skurðaðgerð.