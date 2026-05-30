Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Lovísa Arnardóttir skrifar 30. maí 2026 11:20 Vilhjálmur Vilhjálmsson er lögmaður mannsins sem fluttur var með sjúkraflugi til Noregs 20. maí. Vísir/Vilhelm og aðsend Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár í kjölfar lögregluaðgerða í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og á gjörgæslu. Mál mannsins er til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mannsins, segir stöðuna enn grafalvarlega. „Staðan er enn grafalvarleg, hann er enn í lífshættu og enn á gjörgæslu, en það er farið að létta á svæfingunni á honum. Hann er kominn aðeins til meðvitundar,“ segir Vilhjálmur í samtali við fréttastofu. Um er að ræða Íslending á fimmtugsaldri. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af manninum í síðustu viku þar sem hann var í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn hafði hellt yfir sig íkveikjuvökva og beitti lögreglan rafbyssu. Sjónarvottur lýsti því í kvöldfréttum Sýnar hvernig kviknað hefði í manninum. Lögregla segir manninn hafa kveikt eldinn sjálfur með kveikjara en ekki er hægt að útiloka að eldurinn hafi kviknað út frá rafbyssunni. Sjá einnig: Ekkert sem bannar upptökur af lögregluaðgerðum á almannafæri Vilhjálmur segir að við komu til Noregs hafi maðurinn þurft að fá barkaþræðingu til að geta andað. Hann sé með lungnabólgu og sé mikið brunninn og því sé enn töluverð sýkingarhætta. „Hann er enn á gjörgæslu og verður það áfram og lengi,“ segir Vilhjálmur og að hann verði áfram í Noregi á meðan staðan sé svo alvarleg. Vilhjálmur sagði í samtali við Vísi fyrr í mánuðinum að lögregla hefði stórskaðað manninn og gengið of harkalega fram þegar rafvarnarvopni var beitt eftir að maðurinn hafði hellt yfir sig eldfimum vökva. Reykjanesbær Rafbyssur Lögreglumál Lögreglan Noregur Tengdar fréttir „Ég treysti því að lögreglan muni skoða þetta mjög rækilega“ Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir samtökin hafa bent á að svo virðist sem þekkingarleysi sé innan lögreglunnar þegar hafa þarf afskipti af fólki sem glímir við andleg vandamál. Hann segir óhugnanlegt þegar rafbyssum er beitt líkt og gert var við handtöku í Reykjanesbæ í gær. 19. maí 2026 16:30 „Get fullyrt að þetta mun ekki valda neinum réttarspjöllum“ Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæður sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé varasöm og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þó vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. 19. maí 2026 12:29 Lögreglu hafi stafað hætta af manninum Yfirlögregluþjónn Lögreglunnar á Suðurnesjum segir lögreglumenn hafa tekið upplýsta ákvörðun þegar þeir ákváðu að beita rafvarnarvopni gegn manni sem þakinn var íkveikivökva í morgun. Þá hafi manni verið gert að eyða myndefni af atvikinu í þágu hagsmuna þess sem beittur var rafvopninu, enda hafi hann verið án fata. 18. maí 2026 16:59 Mest lesið Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Innlent Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Innlent Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Innlent Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Innlent Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Innlent Rannsaka áflog við verslunarmiðstöð í Kópavogi Innlent Kærður fyrir kynferðisbrot og hætti sem vígslubiskup Innlent Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Innlent Sneri ellefu ára dreng niður og sló hann svo Innlent Buckingham-höll hafi fengið tölvupósta um misferli Andrews fyrir sex árum Erlent Fleiri fréttir Ósátt með áform meirihlutans Sigurjón frá Hornafirði í Skaftárhrepp Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Rannsaka áflog við verslunarmiðstöð í Kópavogi Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Nei eða já? Af eða á? Sneri ellefu ára dreng niður og sló hann svo Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta í átján af tuttugu stærstu sveitarfélögunum Hundrað mættu í fyrsta hjólastrætóinn hérlendis Samkomulagi náð og verkfalli aflýst Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Hættulegt að lána lyf Kjaradeilan vekur upp spurningar um framtíð Icelandair Vör ýtt úr vör Barn missti meðvitund eftir árekstur á skólalóð Kærður fyrir kynferðisbrot og hætti sem vígslubiskup Ari Edwald enn undir feldi Loka hringveginum til norðurs á sunnudagskvöld Eden Mining lagði sóknarbörnin Kæru foreldra Sólons gegn Icelandair vísað frá dómi Skýrslan um krónuna sýni að valkostirnir séu tveir Styttan af Séra Friðriki fer upp, bara ekki strax Mynda meirihluta án Framsóknar í Skagafirði Truflanir á island.is Öryggisverðir inn fyrir bókaverði: „Hvar ætlum við að enda þetta?“ Þrír mánuðir til stefnu Stefán Jökulsson er látinn Sjá meira