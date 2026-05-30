Maðurinn enn í lífs­hættu og á gjör­gæslu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Vilhjálmur Vilhjálmsson er lögmaður mannsins sem fluttur var með sjúkraflugi til Noregs 20. maí. Vísir/Vilhelm og aðsend

Karlmaðurinn sem var fluttur til Noregs með brunasár í kjölfar lögregluaðgerða í Reykjanesbæ er enn í lífshættu og á gjörgæslu. Mál mannsins er til rannsóknar hjá embætti héraðssaksóknara. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mannsins, segir stöðuna enn grafalvarlega.

„Staðan er enn grafalvarleg, hann er enn í lífshættu og enn á gjörgæslu, en það er farið að létta á svæfingunni á honum. Hann er kominn aðeins til meðvitundar,“ segir Vilhjálmur í samtali við fréttastofu.

Um er að ræða Íslending á fimmtugsaldri. Lögreglan á Suðurnesjum hafði afskipti af manninum í síðustu viku þar sem hann var í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn hafði hellt yfir sig íkveikjuvökva og beitti lögreglan rafbyssu. Sjónarvottur lýsti því í kvöldfréttum Sýnar hvernig kviknað hefði í manninum. Lögregla segir manninn hafa kveikt eldinn sjálfur með kveikjara en ekki er hægt að útiloka að eldurinn hafi kviknað út frá rafbyssunni.

Vilhjálmur segir að við komu til Noregs hafi maðurinn þurft að fá barkaþræðingu til að geta andað. Hann sé með lungnabólgu og sé mikið brunninn og því sé enn töluverð sýkingarhætta.

„Hann er enn á gjörgæslu og verður það áfram og lengi,“ segir Vilhjálmur og að hann verði áfram í Noregi á meðan staðan sé svo alvarleg.

Vilhjálmur sagði í samtali við Vísi fyrr í mánuðinum að lögregla hefði stórskaðað manninn og gengið of harkalega fram þegar rafvarnarvopni var beitt eftir að maðurinn hafði hellt yfir sig eldfimum vökva.

„Ég treysti því að lögreglan muni skoða þetta mjög ræki­lega“

Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir samtökin hafa bent á að svo virðist sem þekkingarleysi sé innan lögreglunnar þegar hafa þarf afskipti af fólki sem glímir við andleg vandamál. Hann segir óhugnanlegt þegar rafbyssum er beitt líkt og gert var við handtöku í Reykjanesbæ í gær.

„Get full­yrt að þetta mun ekki valda neinum réttar­spjöllum“

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að beiting rafvarnarvopns við aðstæður sem uppi voru við handtöku í Keflavík í gær sé varasöm og fullyrðir að engin réttarspjöll verði þó vitni að atvikinu hafi verið gert að eyða myndbandi af handtökunni. 

Lögreglu hafi stafað hætta af manninum

Yfirlögregluþjónn Lögreglunnar á Suðurnesjum segir lögreglumenn hafa tekið upplýsta ákvörðun þegar þeir ákváðu að beita rafvarnarvopni gegn manni sem þakinn var íkveikivökva í morgun. Þá hafi manni verið gert að eyða myndefni af atvikinu í þágu hagsmuna þess sem beittur var rafvopninu, enda hafi hann verið án fata.

