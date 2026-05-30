Umsóknum um íslenskan ríkisborgararétt til Útlendingastofnunar hefur fjölgað um 290 prósent á síðustu fimm árum. Á sama tíma hefur þeim einnig fjölgað sem sækja um ríkisborgararétt til Alþingis.
Dómsmálaráðherra hefur skipað þriggja manna starfshóp til að greina gildandi lög og skilyrði fyrir veitingu íslensks ríkisborgararéttar. Í tilkynningu um skipunina kemur fram að markmiðið með henni sé að fá heildstæða yfirsýn yfir þróun umsókna, framkvæmd við veitingu ríkisborgararéttar og hvort ástæða sé til breytinga á lagaumhverfi eða verklagi. Starfshópurinn á að skila ráðherra tillögum sínum eigi síðar en 1. október.
„Að fá ríkisborgararétt eru forréttindi. Að fá íslenskan ríkisborgararétt er og á að vera stór stund í lífi þeirrar manneskju sem hann fær,“ segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í tilkynningu um málið.
Starfshópinn skipa Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir og Vilhjálmur Hilmarsson sem jafnframt er formaður starfshópsins. Tveir starfsmenn ráðuneytisins verða hópnum innan handar samkvæmt tilkynningu Stjórnarráðsins.
Samkvæmt tilkynningu mun hópurinn leggja áherslu á að greina gildandi skilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttar og bera þau saman við sambærileg skilyrði á hinum Norðurlöndunum. Við vinnu hópsins verði höfð hliðsjón af þeim markmiðum sem nefnd eru í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að gæta skuli samræmis við reglur nágrannaríkja á sviði útlendingamála, eftir því sem við á, og tryggja að lagaumhverfi og framkvæmd séu skýr, skilvirk og í samræmi við þær kröfur sem ber að gera til veitingar ríkisborgararéttar.
Starfshópnum verður jafnframt falið að meta hvort ástæða sé til breytinga og þá að hvaða leyti, greina helstu áskoranir í málaflokknum og koma með tillögur að úrbótum á lagaumhverfi og stjórnsýslu.
Þegar Hlín Christiane Mainka Jóhannesdóttir var unglingur í Þýskalandi skrifaði hún bréf til stúlku á Íslandi sem hún þekkti ekki. Hún var að leita svara um nám á Hólum og drauminn um líf með íslenska hestinum. Á umslaginu stóð aðeins nafn stúlkunnar og „Hólar, Hjaltadalur, Ísland“.Nokkrum vikum síðar barst svar sem átti eftir að hafa afgerandi áhrif á líf Hlínar.
„Ég var með íslenskt vegabréf í hendinni og var að fara að kjósa í fyrsta sinn á Íslandi. Ég var glöð og í góðu skapi og tók þetta mjög alvarlega. Samt var mér sagt að ég ætti ekki heima hér,“ segir Svetlana Veschagina.
Útlendingastofnun hefur hafnað því að veita konu sem fædd er og uppalin á Íslandi íslenskan ríkisborgararétt. Hún furðar sig á málsmeðferð stofnunarinnar.