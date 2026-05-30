Skoða veitingu ís­lensks ríkis­borgararéttar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Nýr starfshópur á að skoða þróun veitingar íslensks ríkisborgararéttar. Umsóknum hefur fjölgað, bæði til Útlendingastofnunar og Alþingis.
Nýr starfshópur á að skoða þróun veitingar íslensks ríkisborgararéttar. Umsóknum hefur fjölgað, bæði til Útlendingastofnunar og Alþingis.

Um­sóknum um ís­lenskan ríkis­borgararétt til Út­lendinga­stofnunar hefur fjölgað um 290 pró­sent á síðustu fimm árum. Á sama tíma hefur þeim einnig fjölgað sem sækja um ríkis­borgararétt til Alþingis. 

Dóms­málaráðherra hefur skipað þriggja manna starfs­hóp til að greina gildandi lög og skil­yrði fyrir veitingu ís­lensks ríkis­borgararéttar. Í tilkynningu um skipunina kemur fram að markmiðið með henni sé að fá heildstæða yfirsýn yfir þróun umsókna, framkvæmd við veitingu ríkisborgararéttar og hvort ástæða sé til breytinga á lagaumhverfi eða verklagi. Starfshópurinn á að skila ráðherra tillögum sínum eigi síðar en 1. október.

„Að fá ríkisborgararétt eru forréttindi. Að fá íslenskan ríkisborgararétt er og á að vera stór stund í lífi þeirrar manneskju sem hann fær,“ segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra í tilkynningu um málið.

Starfshópinn skipa Ásta Sóllilja Sigurbjörnsdóttir, Vigdís Ósk Häsler Sveinsdóttir og Vilhjálmur Hilmarsson sem jafnframt er formaður starfshópsins. Tveir starfsmenn ráðuneytisins verða hópnum innan handar samkvæmt tilkynningu Stjórnarráðsins.

Samkvæmt tilkynningu mun hópurinn leggja áherslu á að greina gildandi skilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttar og bera þau saman við sambærileg skilyrði á hinum Norðurlöndunum. Við vinnu hópsins verði höfð hliðsjón af þeim markmiðum sem nefnd eru í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að gæta skuli samræmis við reglur nágrannaríkja á sviði útlendingamála, eftir því sem við á, og tryggja að lagaumhverfi og framkvæmd séu skýr, skilvirk og í samræmi við þær kröfur sem ber að gera til veitingar ríkisborgararéttar.

Starfshópnum verður jafnframt falið að meta hvort ástæða sé til breytinga og þá að hvaða leyti, greina helstu áskoranir í málaflokknum og koma með tillögur að úrbótum á lagaumhverfi og stjórnsýslu.

