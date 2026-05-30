„Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Freyja Þórisdóttir skrifar 30. maí 2026 19:10 Stefán Georgsson er skráður fyrir undirskriftasöfnun sem ber yfirheitið Hvaleyrarvatn - ekki byggja í Vatnshlíð. Vísir/Arnar/Aðsend Ríflega þúsund hafa þegar skrifað undir undirskriftalista sem ber yfirheitið Hvaleyrarvatn - ekki byggja í Vatnshlíð en í tillögu að nýju Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2025-2040 er gert ráð fyrir íbúðabyggð við vatnið. Á vef Hafnarfjarðar segir að „Hvaleyrarvatn og umhverfi sé eitt það fallegasta á höfuðborgarsvæðinu" og eru þar fjölmargar gönguleiðir. Stefán Georgsson er skráður ábyrgðarmaður undirskriftalistans en hann segir marga standa að baki honum með sér. „Ég er sjálfur hlaupari og fer þarna um mjög reglulega en við erum mörg sem þykir vænt um staðinn og höfum áhyggjur af þessu,“ segir hann í samtali við blaðamann Vísis og bætir við að áður hafi það verið í skipulagi að byggja skuli á svæðinu. „Hafnarfjörður á ekki nógu góða sögu í skipulagi hingað til, þegar það var byggt á Hamranesi fengu verktakar til dæmis hver sína lóð til umsjónar og þar átti að reisa alls um fimmtán hundruð íbúðir en þær urðu ríflega þrjú þúsund,“ segir Stefán einnig. Hann kemur inn á það að þarna verði mögulega reistar fimm hæða blokkir en segir að það gæti allt eins verið að þær verði hærri. „Það gerðist í Hamranesi að það var leyfi fyrir fimm hæða blokkum en svo byggðu verktakarnir sex hæða háar blokkir á reitunum,“ útskýrir Stefán. Þá segir hann að það væri strax betra ef þarna yrðu byggð lágreist íbúðarhús en að „auðvitað væri best að fá þetta annars staðar“. Myndi hafa slæm áhrif á líðan fjölmargra Íslendinga Svæðið er sem fyrr segir vinsælt meðal göngu- og hlaupafólks og segist Stefán finna fyrir því að það sé eins og hann sé kominn út í sveit þarna við vatnið, þrátt fyrir hversu stutt það sé fyrir hann að fara. Hér fyrir neðan má sjá það sem stendur á vef island.is við undirskriftalistann. Athugasemdir vegna tillögu að nýju aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2025-2040, mál nr.1446/2025 Í tillögu að nýju Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2025-2040 er gert ráð fyrir íbúðabyggð í og við Vatnshlíð, svæði merkt ÍB12. Þetta svæði, sérstaklega svæðið næst Hvaleyrarvatni er mikið notað útivistarsvæði og tengist beint stígakerfinu við Hvaleyararvatn. Þá er Vatnshlíðin ofan Hvaleyrarvatns mjög áberandi í heildarásýnd svæðisins. Svæðið kringum Hvaleyrarvatn er ómetanleg perla fyrir Hafnfirðinga og aðra sem njóta þess. Það að geta notið útivistar í ósnortinni náttúru er mikils virði og hefur góð áhrif á andlegt og líkamlegt heilbrigði. Þá er svæðið aðgengilegt og því geta flestir notið þessarar náttúruperlu í nágrenni við þéttbýlið. Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar segir um svæðið: “Hvaleyrarvatn og umhverfi er eitt það fallegasta á höfuðborgarsvæðinu." Farið er fram á að skipulagi verði breytt þannig að fyrirhuguð byggð muni ekki sjást frá Hvaleyrarvatni. Þá skrifar Anna Sigríður Sveinbjörnsdóttir umsögn á vef skipulagsgáttar þar sem hún tekur undir með Stefáni og ítrekar að „hvers konar íbúðabyggð, hvað þá háreistar byggingar, allt að fimm hæðir, niður undir miðja Vatnshlíð, myndi hafa veruleg neikvæð áhrif á gæði útivistarsvæðisins við Hvaleyrarvatn og þannig hafa slæm áhrif á líðan fjölmargra Íslendinga“.Hún skrifar þar einnig að það að geta „notið útivistar í ósnortinni náttúru fjarri ys og þys Borgarbyggðar sé mikils virði og hafi góð áhrif á andlegt og líkamlegt heilbrigði. Einstök veðursæld sé á svæðinu sem ekki sé að finna annars staðar í upplandi Hafnarfjarðar. Þess vegna sæki fólk þangað nánast allan ársins hring“. 