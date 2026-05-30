Norskur maður grunaður í máli Anne Elisabeth Hagen Freyja Þórisdóttir skrifar 30. maí 2026 18:03 Norska lögreglan byrjaði að ganga út frá því að Anne-Elisabeth hafi verið myrt stuttu eftir hvarf hennar, þrátt fyrir skilaboð meintra mannræningja þess efnis að hún væri á lífi. Norska lögreglan Norskur maður á sextugsaldri hefur fengið stöðu sakbornings í máli Anne Elisabeth Hagen. Hún, ein ríkasta kona Noregs, hvarf sporlaust af heimili sínu í Lørenskógi í nágrenni Óslóar árið 2018 og hefur verið skráð myrt daginn sem hún hvarf í kerfum lögreglu síðan í janúar 2020. Maðurinn, sem er norskur ríkisborgari, neitar allri aðild að málinu samkvæmt umfjöllun norska ríkissjónvarpins (NRK) en lögreglan hefur lagt hald á muni í eigu mannsins og fær hann því sjálfkrafa stöðu sakbornings. Hann hefur nýtt sér grundvallarrétt sinn til að gefa ekki skýrslu fyrir lögreglu, segir verjandi hans, Victoria Holmen, við NRK. „Málið er rannsakað sem morð," segir saksóknarinn Guro Holm Hansen í samtali við NRK og bætir hún við að málið sé enn í rannsókn en að „fyrir utan haldlagninguna sjái þau enga ástæðu til frekari réttaraðgerða". Þann níunda janúar 2019 tilkynnti lögreglan opinberlega að Anne Elisabeth Hagen hefði horfið frá heimili sínu við Sloraveien á Fjellhamar í Lørenskog tíu vikum áður. Í september 2019 staðfesti lögreglan að rannsóknin beindist einna helst að umslagi og pappírsörk sem fannst á heimilinu en meintir mannræningjar skildu eftir bréf á vettvangi þar sem þeir kröfðust milljóna í lausnargjalds í órekjanlegri rafmynt. Eiginmaðurinn grunaður um morð Hún hvarf úr húsinu einhvern tímann á milli klukkan 9:15 og 9:48 miðvikudaginn 31. október 2018, samkvæmt upplýsingum lögreglu. Hún var gift milljarðamæringnum Tom Hagen og hefur hann útskýrt að hann hafi komið heim um klukkan 13:30 og tilkynnt lögreglu rúmlega hálftíma síðar. Þann 28. apríl 2020 var Tom Hagen svo handtekinn og ákærður fyrir morð eða hlutdeild í morði á Anne Elisabeth Hagen. Hann var látinn laus eftir rúmlega viku í gæsluvarðhaldi. Ákæran á hendur Tom Hagen var felld niður árið 2024 á grundvelli þess að „ekkert refsivert athæfi teljist sannað" segir í frétt NRK. Hann var hreinsaður af sök í málinu og þar með var enginn lengur ákærður í Lørenskog-málinu, sem hefur enn sem komið er verið óupplýst, næstum átta árum eftir hvarfið. Noregur Lögreglumál