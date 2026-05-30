Innlent

Mennta­skólanum í Reykja­vík slitið í 180. sinn

Freyja Þórisdóttir skrifar
Elín Edda Arnardóttir Inspector scholae gengur yfir sviðið í Háskólabíói.
Elín Edda Arnardóttir Inspector scholae gengur yfir sviðið í Háskólabíói. Haraldur Guðjónsson Thors

Menntaskólinn í Reykjavík (MR) brautskráði í gær 195 stúdenta við hátíðlega athöfn í Háskólabíói. 35 af máladeildum, 36 af eðlisfræðideildum og 124 af náttúrufræðideildum. Var skólanum formlega slitið í 180. sinn við lok athafnarinnar.

Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá skólanum. Þar segir einnig að á meðal helstu viðburða vetrarins hafi verið sýningar leikfélaganna Herranætur og Frúardags. Þess má einnig geta að lið MR sigraði mælsku- og rökræðukeppnina MORFÍs í vor.

Nemendur skólans tryggðu sér þátttöku í alþjóðlegum keppnum fyrir hönd Íslands en í ár er Hugrún Eva Haraldsdóttir dúx með einkunnina 9,81 og semídúx er María Líf Ágústsdóttir með einkunnina 9,79.

Sólveig G. Hannesdóttir rektor og Trausti Þorgeirsson konrektor ásamt dúx og semídúx eða dux scholae og semidux.Haraldur Guðjónsson Thors

Alls útskrifuðust 23 stúdentar með ágætiseinkunn en það er 9,0 eða hærra. Hæst yfir skólann þetta árið er Ingibjörg Hrafnsdóttir en hún lauk í ár sínu fyrsta ári í skólanum með einkunnina 9,93.

Stórafmæli skólans í haust

Árið 2026 markar jafnframt tímamót í sögu skólans, en þann 1. október næstkomandi verður Menntaskólinn í Reykjavík 180 ára gamall. Af því tilefni verður meðal annars gefið út fimmta bindi Sögu Reykjavíkurskóla.

Í kveðjuorðum til nýstúdenta var lögð áhersla á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar, umburðarlyndis, þrautseigju og manngæsku á tímum hraðra samfélagsbreytinga og tækniframfara.

„Þið eruð framtíðin okkar og betur til þess fallin en við sem eldri erum að leysa vanda og aðlagast breyttum heimi sem blasir við ykkur, með nýjum áskorunum og tækifærum,“ sagði meðal annars í ávarpi við skólaslitin.

Menntaskólanum í Reykjavík var formlega slitið í 180. sinn við lok athafnarinnar.

Framhaldsskólar Skóla- og menntamál Tímamót

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið