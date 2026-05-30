Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Freyja Þórisdóttir skrifar 30. maí 2026 23:02 Elín Edda Arnardóttir Inspector scholae gengur yfir sviðið í Háskólabíói. Haraldur Guðjónsson Thors Menntaskólinn í Reykjavík (MR) brautskráði í gær 195 stúdenta við hátíðlega athöfn í Háskólabíói. 35 af máladeildum, 36 af eðlisfræðideildum og 124 af náttúrufræðideildum. Var skólanum formlega slitið í 180. sinn við lok athafnarinnar. Þetta er meðal þess sem fram kemur í tilkynningu frá skólanum. Þar segir einnig að á meðal helstu viðburða vetrarins hafi verið sýningar leikfélaganna Herranætur og Frúardags. Þess má einnig geta að lið MR sigraði mælsku- og rökræðukeppnina MORFÍs í vor. Nemendur skólans tryggðu sér þátttöku í alþjóðlegum keppnum fyrir hönd Íslands en í ár er Hugrún Eva Haraldsdóttir dúx með einkunnina 9,81 og semídúx er María Líf Ágústsdóttir með einkunnina 9,79. Sólveig G. Hannesdóttir rektor og Trausti Þorgeirsson konrektor ásamt dúx og semídúx eða dux scholae og semidux.Haraldur Guðjónsson Thors Alls útskrifuðust 23 stúdentar með ágætiseinkunn en það er 9,0 eða hærra. Hæst yfir skólann þetta árið er Ingibjörg Hrafnsdóttir en hún lauk í ár sínu fyrsta ári í skólanum með einkunnina 9,93. Stórafmæli skólans í haust Árið 2026 markar jafnframt tímamót í sögu skólans, en þann 1. október næstkomandi verður Menntaskólinn í Reykjavík 180 ára gamall. Af því tilefni verður meðal annars gefið út fimmta bindi Sögu Reykjavíkurskóla. Í kveðjuorðum til nýstúdenta var lögð áhersla á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar, umburðarlyndis, þrautseigju og manngæsku á tímum hraðra samfélagsbreytinga og tækniframfara. „Þið eruð framtíðin okkar og betur til þess fallin en við sem eldri erum að leysa vanda og aðlagast breyttum heimi sem blasir við ykkur, með nýjum áskorunum og tækifærum,“ sagði meðal annars í ávarpi við skólaslitin. Menntaskólanum í Reykjavík var formlega slitið í 180. sinn við lok athafnarinnar. Framhaldsskólar Skóla- og menntamál Tímamót Mest lesið Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Innlent Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Innlent „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Innlent „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Innlent Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða Innlent Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Innlent Aðeins tímaspursmál hvenær kennitölur verði notaðar í stóra árás Innlent Krabbameinssjúkir gætu sloppið við lyfjameðferð Erlent Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Innlent Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Innlent Fleiri fréttir Menntaskólanum í Reykjavík slitið í 180. sinn Fleiri flug felld niður og ekkert samkomulag í sjónmáli Hæsta einkunn sem hefur verið gefin á stúdentsprófi í skólanum frá upphafi Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða „Okkur þykir vænt um svæðið og við höfum áhyggjur af því“ Engir Framsóknarfingur í kökukrúsinni í Kópavogi Nágranni fluttur á HSS eftir bruna í Vogum Skoða veitingu íslensks ríkisborgararéttar Segir magnað að fá að sjá verk Bjarkar á Listahátíð „Trúi varla að Viðreisn sé á móti því að flagga hinsegin fánanum“ Takmarkað aðgengi að P2-bílastæðum vegna malbikunar Tjá sig ekki um málið Aðeins tímaspursmál hvenær kennitölur verði notaðar í stóra árás Ósátt með áform meirihlutans Sigurjón frá Hornafirði í Skaftárhrepp Maðurinn enn í lífshættu og á gjörgæslu Tengja „kuldapollinn“ við Ísland við veikari AMOC Rannsaka áflog við verslunarmiðstöð í Kópavogi Fluglistir sýndar yfir Reykjavíkurflugvelli Vara við sviksamlegum tölvupósti í nafni bankans Inga þurfi, rétt eins og aðrir, að hlusta á líkamann Nei eða já? Af eða á? Sneri ellefu ára dreng niður og sló hann svo Sjálfstæðisflokkurinn í meirihluta í átján af tuttugu stærstu sveitarfélögunum Hundrað mættu í fyrsta hjólastrætóinn á Kársnesi Samkomulagi náð og verkfalli aflýst Sérsveitaraðgerðir í Hveragerði Hættulegt að lána lyf Kjaradeilan vekur upp spurningar um framtíð Icelandair Vör ýtt úr vör Sjá meira