Fimm hand­teknir og um mikið magn sterkra fíkni­efna að ræða

Freyja Þórisdóttir skrifar
Mennirnir voru úrskurðaðir í tíu daga gæsluvarðhald, eða til þriðjudagsins 9. júní.

Fimm menn voru í dag úrskurðaðir í tíu daga gæsluvarðhald í kjölfar þess að upp komst að þeir hefðu tekið þátt í innflutningi mikils magns fíkniefna. Handtökur þeirra fóru fram í Reykjavík og Hveragerði.

Mennirnir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur til þriðjudagsins níunda júní á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að því er fram kemur í tilkynningu.

Þar er einnig greint frá því að málið varði töluvert magn af sterkum fíkniefnum og að handtökur hafi farið fram í Reykjavík og Hveragerði. Málið sé enn í rannsókn og að það sé unnið í samstarfi nokkurra lögregluembætta, auk Tollgæslunnar.

Fréttin er í vinnslu.

