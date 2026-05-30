Fimm handteknir og um mikið magn sterkra fíkniefna að ræða Freyja Þórisdóttir skrifar 30. maí 2026 19:39 Mennirnir voru úrskurðaðir í tíu daga gæsluvarðhald, eða til þriðjudagsins 9. júní. Vísir/Vilhelm Fimm menn voru í dag úrskurðaðir í tíu daga gæsluvarðhald í kjölfar þess að upp komst að þeir hefðu tekið þátt í innflutningi mikils magns fíkniefna. Handtökur þeirra fóru fram í Reykjavík og Hveragerði. Mennirnir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur til þriðjudagsins níunda júní á grundvelli rannsóknarhagsmuna að kröfu Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu að því er fram kemur í tilkynningu. Þar er einnig greint frá því að málið varði töluvert magn af sterkum fíkniefnum og að handtökur hafi farið fram í Reykjavík og Hveragerði. Málið sé enn í rannsókn og að það sé unnið í samstarfi nokkurra lögregluembætta, auk Tollgæslunnar. Fréttin er í vinnslu. Lögreglumál