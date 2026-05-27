Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. maí 2026 10:29 Rithöfundurinn Ragnar Jónasson fór að einbeita sér að skrifum en Sigurður Bond hélt tryggð við fyrirliðann Bruno Fernandes og vann stjörnudeildina. sýn / getty Margir landsfrægir einstaklingar spila Fantasy leik ensku úrvalsdeildarinnar en Sigurður Gísli Bond er besti þykjustu þjálfarinn af þeim öllum. Strákarnir í Fantasýn hlaðvarpinu tóku eitt „stjörnulið" fyrir í hverri viku. Meðal þeirra sem rötuðu á listann voru Teitur Örlygsson, Logi Bergmann, Guðlaugur Þór Þórðarson, Eyjólfur Sverrisson og Sindri Jensson. Það kemur kannski ekki á óvart að stigahæsta stjörnuliðinu var stýrt af manni sem fjallar um fótbolta en Siggi Bond starfar sem sérfræðingur hjá Dr. Football og DocZone á Sýn Sport. Bond var mun stigahærri en næstu menn á listanum, Sölvi Tryggvason og Benedikt Gíslason. Rithöfundurinn Ragnar Jónasson var lengi vel í baráttunni og var um tíma efstur á Íslandi, en hætti síðan að gera félagaskipti í síðustu umferðunum og féll niður listann. „Hann hefur bara náð sínu markmiði, tekið gott skjáskot af sér í fyrsta sæti og haldið síðan áfram að skrifa metsölubækur," sögðu Albert í lokaþætti Fantasýn um frammistöðu Ragnars. „Hann hefur google-að hvað maður fær í verðlaun fyrir að vinna þetta og ákveðið að einbeita sér að því sem hann gerir best," svaraði Sindri í Fantasýn þá léttur í bragði en engin verðlaun fást fyrir að vera með besta stjörnuliðið. Lokastaðan í Fantasýn deildunum. Heilmikil verðlaun eru hins vegar á leiðinni til Þorgeirs Finnbogasonar, sem varð efstur allra á Íslandi og tryggði sér sigurinn í lokaumferðinni. Þorgeir á von á vinningi sem inniheldur flug, gistingu og miða á leik í enska boltanum. Lokaþátt tímabilsins hjá Fantasýn hlaðvarpinu má finna hér fyrir neðan.