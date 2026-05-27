Enski boltinn

Siggi Bond með besta stjörnuliðið en Ragnar hætti snemma

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Rithöfundurinn Ragnar Jónasson fór að einbeita sér að skrifum en Sigurður Bond hélt tryggð við fyrirliðann Bruno Fernandes og vann stjörnudeildina. 
Margir landsfrægir einstaklingar spila Fantasy leik ensku úrvalsdeildarinnar en Sigurður Gísli Bond er besti þykjustu þjálfarinn af þeim öllum.

Strákarnir í Fantasýn hlaðvarpinu tóku eitt „stjörnulið“ fyrir í hverri viku. Meðal þeirra sem rötuðu á listann voru Teitur Örlygsson, Logi Bergmann, Guðlaugur Þór Þórðarson, Eyjólfur Sverrisson og Sindri Jensson.

Það kemur kannski ekki á óvart að stigahæsta stjörnuliðinu var stýrt af manni sem fjallar um fótbolta en Siggi Bond starfar sem sérfræðingur hjá Dr. Football og DocZone á Sýn Sport.

Bond var mun stigahærri en næstu menn á listanum, Sölvi Tryggvason og Benedikt Gíslason.

Rithöfundurinn Ragnar Jónasson var lengi vel í baráttunni og var um tíma efstur á Íslandi, en hætti síðan að gera félagaskipti í síðustu umferðunum og féll niður listann.

„Hann hefur bara náð sínu markmiði, tekið gott skjáskot af sér í fyrsta sæti og haldið síðan áfram að skrifa metsölubækur,“ sögðu Albert í lokaþætti Fantasýn um frammistöðu Ragnars.

„Hann hefur google-að hvað maður fær í verðlaun fyrir að vinna þetta og ákveðið að einbeita sér að því sem hann gerir best,“ svaraði Sindri í Fantasýn þá léttur í bragði en engin verðlaun fást fyrir að vera með besta stjörnuliðið.

Lokastaðan í Fantasýn deildunum.

Heilmikil verðlaun eru hins vegar á leiðinni til Þorgeirs Finnbogasonar, sem varð efstur allra á Íslandi og tryggði sér sigurinn í lokaumferðinni.

Þorgeir á von á vinningi sem inniheldur flug, gistingu og miða á leik í enska boltanum.

Lokaþátt tímabilsins hjá Fantasýn hlaðvarpinu má finna hér fyrir neðan.

Enski boltinn Fantasýn

