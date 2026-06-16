Sádi-Arabar þekkja það að koma á óvart í fyrsta leik á HM í fótbolta, enda unnu þeir þá verðandi heimsmeistara Argentínu á HM fyrir fjórum árum, og þeir voru nálægt því að vinna einnig Úkraínu óvænt í gærkvöld.
Abdulelah al Amri kom Sádi-Arabíu yfir á 41. mínútu og þannig var staðan allt þar til að um korter var til leiksloka en þá skoraði Maxi Araújo, leikmaður Sporting, og leiknum lauk með 1-1 jafntefli.
Þjálfarinn virti Marcelo Bielsa var bersýnilega ekki ánægður með úrúgvæska liðið sitt í fyrri hálfleik og gerði tvöfalda skiptingu í hléinu. Hann tók Liverpool-framherjann fyrrverandi Darwin Nunez af velli sem og Matias Vina.
Úrúgvæjar voru mun öflugri í seinni hálfleiknum og áttu á endanum 27 skot í leiknum, þar af tíu á markið. Manuel Ugarte, miðjumaður Manchester United, átti til að mynda skot sem markvörður Sádi-Arabíu náði að verja í slána, áður en Araújo náði svo að jafna metin.
Liðin sitja nú í efstu tveimur sætunum í H-riðli en öll fjögur liðin eru með 1 stig eftir að Grænhöfðaeyjar náðu afar óvæntu, markalausu jafntefli við Spán í gær.