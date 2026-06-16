Fótbolti

Gerði „ó­vart“ merki rasista en slapp með skrekkinn

Sindri Sverrisson skrifar
Shaun Evans segist engan veginn hafa ætlað sér að sýna merki sem tengt hefur verið við rasisma.
Shaun Evans segist engan veginn hafa ætlað sér að sýna merki sem tengt hefur verið við rasisma. Getty/Hagen Hopkins

FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekkert skuli aðhafst vegna merkisins sem VAR-aðstoðardómari sýndi sjónvarpsáhorfendum fyrir leik Þýskalands og Curacao á HM um helgina.

Rétt áður en hver leikur hefst á HM fá áhorfendur innlit í VAR-dómaraherbergið og fyrir leik Þýskalands og Curacao mátti þar sjá Shaun Evans gera ákveðið merki með annarri hendi.

Evans gerði eins konar „OK“-merki með því að láta þumal og vísifingur mynda hring en hafa aðra fingur útrétta. Þetta merki hefur verið tengt við öfga hægri hópa og er á lista yfir hatursmerki hjá Anti-Defamation League, samtökum sem berjast gegn hatursglæpum.

FIFA gaf út yfirlýsingu vegna málsins í gær og sagði rannsókn hafa leitt í ljós að Evans hefði ekki brotið neinar reglur sambandsins.

Evans hefur sjálfur sagt í yfirlýsingu að hann hafi algjörlega óvart og óafvitandi gert merkið.

„Ósjálfráður kippur“

„Ég vil taka það skýrt fram að ég gerði ekki viljandi handahreyfingu eða tákn til að koma á framfæri skilaboðum, tengslum, leik eða trú af neinu tagi,“ sagði Evans.

„Eina skýringin sem ég get gefið er að hreyfingin hafi verið ósjálfráður, ómeðvitaður kippur og ég var ekki meðvitaður um að hafa gert þetta á þeim tíma. Myndir sem teknar voru síðar í leiknum sýndu að ég endurtók þessa hreyfingu mörgum sinnum á meðan ég hélt á penna milli fingranna. Umfjöllunin í kjölfar þessa atviks endurspeglar einfaldlega ekki hver ég er.

Að sjálfsögðu skil ég hvernig hreyfingin hefur verið túlkuð og ég harma það, en ég vil taka það mjög skýrt fram og fullyrða afdráttarlaust að ég gerði ekki af ásettu ráði það handtákn sem gefið er í skyn. Að dæma á heimsmeistaramótinu er mesti heiður á ferli mínum og ég hlakka til að styðja samstarfsfólk mitt það sem eftir er mótsins,“ sagði Evans.

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