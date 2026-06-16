Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Sindri Sverrisson skrifar 16. júní 2026 11:02 Shaun Evans segist engan veginn hafa ætlað sér að sýna merki sem tengt hefur verið við rasisma. Getty/Hagen Hopkins FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekkert skuli aðhafst vegna merkisins sem VAR-aðstoðardómari sýndi sjónvarpsáhorfendum fyrir leik Þýskalands og Curacao á HM um helgina. Rétt áður en hver leikur hefst á HM fá áhorfendur innlit í VAR-dómaraherbergið og fyrir leik Þýskalands og Curacao mátti þar sjá Shaun Evans gera ákveðið merki með annarri hendi. Evans gerði eins konar „OK“-merki með því að láta þumal og vísifingur mynda hring en hafa aðra fingur útrétta. Þetta merki hefur verið tengt við öfga hægri hópa og er á lista yfir hatursmerki hjá Anti-Defamation League, samtökum sem berjast gegn hatursglæpum. FIFA gaf út yfirlýsingu vegna málsins í gær og sagði rannsókn hafa leitt í ljós að Evans hefði ekki brotið neinar reglur sambandsins. Evans hefur sjálfur sagt í yfirlýsingu að hann hafi algjörlega óvart og óafvitandi gert merkið. „Ósjálfráður kippur“ „Ég vil taka það skýrt fram að ég gerði ekki viljandi handahreyfingu eða tákn til að koma á framfæri skilaboðum, tengslum, leik eða trú af neinu tagi,“ sagði Evans. „Eina skýringin sem ég get gefið er að hreyfingin hafi verið ósjálfráður, ómeðvitaður kippur og ég var ekki meðvitaður um að hafa gert þetta á þeim tíma. Myndir sem teknar voru síðar í leiknum sýndu að ég endurtók þessa hreyfingu mörgum sinnum á meðan ég hélt á penna milli fingranna. Umfjöllunin í kjölfar þessa atviks endurspeglar einfaldlega ekki hver ég er. Að sjálfsögðu skil ég hvernig hreyfingin hefur verið túlkuð og ég harma það, en ég vil taka það mjög skýrt fram og fullyrða afdráttarlaust að ég gerði ekki af ásettu ráði það handtákn sem gefið er í skyn. Að dæma á heimsmeistaramótinu er mesti heiður á ferli mínum og ég hlakka til að styðja samstarfsfólk mitt það sem eftir er mótsins,“ sagði Evans. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Fótbolti Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Íslenski boltinn Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Íslenski boltinn Fleiri fréttir Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fá reynslubolta eftir skyndilegan brottrekstur Allt hnífjafnt í G-riðli eftir fyrsta leik Írans í Bandaríkjunum Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Sádi-Arabía - Úrúgvæ | Úr sandinum á stóra sviðið Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Stál í stál í Seattle Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Varkár Van Dijk vill ekki sjá vatnspásur Rekinn eftir einn leik á HM Elta Manchester United allt næsta tímabil Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Amorim tekur við AC Milan Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Landsliðsfyrirliðinn á leið í safaríferð til Tansaníu „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna „Ég ætla að halda mig til hlés“ Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Sjá meira