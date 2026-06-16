Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu

Óhætt er að segja að hinn fertugi markvörður Grænhöfðaeyja, Vozinha, hafi slegið í gegn þegar hann hélt markinu hreinu gegn Evrópumeisturum Spánar á HM í fótbolta í gær. Tárin streymdu hjá honum eftir leik.
Vozinha var með um 50 þúsund fylgjendur á Instagram áður en flautað var til leiks í gær en eftir stórkostlega frammistöðu hans gegn einu allra besta landsliði heims eru fylgjendurnir þegar þetta er skrifað orðnir um 6 milljónir.
Vozinha benti á það á blaðamannafundi eftir leikinn að hann hefði ekki orðið atvinnumaður fyrr hann var orðinn 25 ára en nú er hann mættur með Grænhöfðaeyjum á fyrsta heimsmeistaramót þessarar hálfrar milljónar manna þjóðar.
Tilfinningarnar báru markvörðinn ofurliði eftir leik þegar honum varð hugsað til fólksins síns sem ekki gat verið með honum á leiknum sem fram fór í Atlanta í Bandaríkjunum.
🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: "I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vbMGHPCQez— EuroFoot (@eurofootcom) June 15, 2026
🇨🇻😢 Cape Verde goalkeeper Vozinha: "I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid, and they could not be there. They passed away a few years ago. My mum could not be here either for a VISA issue, and the money we had to pay for it. We did not… pic.twitter.com/vbMGHPCQez
„Ég grét af því að ég ólst upp hjá ömmu minni og afa og því miður eru þau ekki hér. Þau dóu fyrir nokkrum árum og þau voru allt, allt fyrir mér,“ sagði Vozinha.
„Og líka vegna mömmu minnar. Hún komst ekki hingað vegna ... peninganna sem við þurftum að borga fyrir vegabréfsáritunina. Okkur tókst það ekki í tæka tíð. Ég vildi að hún væri hér, en ég er líka mjög glaður og ég er mjög glaður fyrir hönd allra Grænhöfðeyinga,“ sagði Vozinha.
Grænhöfðaeyjar eiga nú fína möguleika á að komast upp úr H-riðli og í 32-liða úrslit HM en liðið spilar næst við Úrúgvæ á sunnudagskvöld og svo við Sádi-Arabíu í lokaumferð riðlakeppninnar. Liðin fjögur í riðlinum eru með eitt stig hvert eftir að Úrúgvæ og Sádi-Arabía gerðu 1-1 jafntefli í gærkvöld.