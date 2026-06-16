Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum Sindri Sverrisson skrifar 16. júní 2026 14:37 Aron Elís Þrándarson og félagar í Víkingi drógust gegn ungversku meisturunum í Györ. vísir/Diego Íslandsmeistarar Víkings höfðu ekki heppnina með sér þegar dregið var í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag. Víkingar bíða spenntir eftir kvöldinu þegar þeir mæta KR í toppslag Bestu deildarinnar. Til að stytta biðina gátu þeir fylgst með drættinum í 1. umferð undankeppni Meistaradeildarinnar en þar dróst Víkingur gegn ungversku meisturunum í Györ. Víkingur hefði getað mætt Atert Bissen frá Lúxemborg, Vitebsk frá Hvíta-Rússlandi, Egnatia frá Albaníu, Sutjeska-Niksic frá Svartfjallalandi, Kauno Zalgiris frá Litháen eða Levski Sofia frá Búlgaríu. Víkingar spila fyrri leikinn á heimavelli, 7. eða 8. júlí, og seinni leikurinn verður svo í Ungverjalandi viku síðar. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum Fótbolti Sterkasti læknir landsins Sport Gylfi gerði nýjan samning við Víking Íslenski boltinn Fleiri fréttir Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fá reynslubolta eftir skyndilegan brottrekstur Allt hnífjafnt í G-riðli eftir fyrsta leik Írans í Bandaríkjunum Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Sádi-Arabía - Úrúgvæ | Úr sandinum á stóra sviðið Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Stál í stál í Seattle Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Varkár Van Dijk vill ekki sjá vatnspásur Rekinn eftir einn leik á HM Elta Manchester United allt næsta tímabil Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Amorim tekur við AC Milan Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Sjá meira