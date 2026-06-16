Fótbolti

Ó­heppnir Víkingar mæta ung­versku meisturunum

Sindri Sverrisson skrifar
Aron Elís Þrándarson og félagar í Víkingi drógust gegn ungversku meisturunum í Györ.
Aron Elís Þrándarson og félagar í Víkingi drógust gegn ungversku meisturunum í Györ. vísir/Diego

Íslandsmeistarar Víkings höfðu ekki heppnina með sér þegar dregið var í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag.

Víkingar bíða spenntir eftir kvöldinu þegar þeir mæta KR í toppslag Bestu deildarinnar. 

Til að stytta biðina gátu þeir fylgst með drættinum í 1. umferð undankeppni Meistaradeildarinnar en þar dróst Víkingur gegn ungversku meisturunum í Györ.

Víkingur hefði getað mætt Atert Bissen frá Lúxemborg, Vitebsk frá Hvíta-Rússlandi, Egnatia frá Albaníu, Sutjeska-Niksic frá Svartfjallalandi, Kauno Zalgiris frá Litháen eða Levski Sofia frá Búlgaríu.

Víkingar spila fyrri leikinn á heimavelli, 7. eða 8. júlí, og seinni leikurinn verður svo í Ungverjalandi viku síðar.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík

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