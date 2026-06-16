Jón Þór Hauksson stýrir Stjörnunni í sínum fyrsta leik gegn Blikum í Bestu-deild karla í kvöld. Hann segir að mikið búi í mannskapnum og liðið geti horft upp á við.
Jón var tilkynntur sem nýr þjálfari liðsins um helgina en Jökull Elísabetarsson var látinn fara frá félaginu á föstudaginn. Stjarnan er sem stendur í níunda sæti deildarinnar með 10 stig. Í síðustu viku tapaði liðið fyrir Lengjudeildarliði Aftureldingar í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins og var það kornið sem fyllti mælinn hjá forráðamönnum Stjörnunnar. Jón Þór kemur til Stjörnunnar frá Vestra en hann hefur verið hluti af þjálfarateymi liðsins frá síðasta sumri.
„Þetta gerðist mjög hratt og aðdragandinn var stuttur,“ segir Jón í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi.
„Það var stutt í næsta leik og það þurfti að vinna hratt og það gerðist og hér er ég kominn. Nú þarf að bretta upp ermar hér og henda sér strax í það. Sem betur fer er fullt af góðu fólki hérna í klúbbnum og hér er vel haldið á málum og ég er að taka við mjög góðu búi af Jökli. Liðið er vel þjálfað og vel skipulagt. Auðvitað hjálpar það en aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á.“
Þurfa laga ákveðna hluti
Jón segir samt sem áður að liðið sé einstaklega vel mannað.
„Það er skipað virkilega góðum leikmönnum og það dylst engum. En þegar svona staða kemur upp þá eru ákveðnir hlutir sem þarf að laga og bæta og við hendum okkur í það,“ segir Jón en fyrsti leikur hans með liðið er í kvöld gegn Breiðabliki.
„Breiðabliksliðið er vel skipað og gott lið þannig að það verður ærið verkefni,“ segir Jón sem gerir tveggja ára samning við félagið. Hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni.