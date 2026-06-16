Gylfi gerði nýjan samning við Víking Sindri Sverrisson skrifar 16. júní 2026 11:11 Gylfi Þór Sigurðsson verður áfram í Víkinni næstu misserin. vísir/Diego Gylfi Þór Sigurðsson, markahæsti leikmaður fótboltalandsliðsins frá upphafi, hefur skrifað undir samning þess efnis að spila áfram með Víkingi út næsta ár. Þá hefur bakvörðurinn knái Karl Friðleifur Gunnarsson framlengt samning sinn við Víking út árið 2029. Víkingur keypti Gylfa frá Val í febrúar í fyrra og hann átti ríkan þátt í velgengni liðsins í fyrra þegar liðið varð Íslandsmeistari. Hann hefur samtals leikið 46 leiki fyrir Víking og skorað í þeim 13 mörk. Fréttirnar koma sama dag og Víkingar spila sannkallaðan stórleik við KR í kvöld, í toppslag Bestu deildarinnar. „Gylfa Þór þarf ekki að kynna fyrir neinum, hann er besti landsliðsmaður Íslands frá upphafi og jafnframt sá markahæsti. Leiðtogi á vellinum og hefur verið partur af gríðarlega sterkri miðju Víkings síðastliðið ár. Það er gríðarlega ánægjulegt að hann verði með okkur a.m.k. eitt ár í viðbót því hann setur mikla pressu á sjálfan sig, liðsfélaga og starfslið sem er akkúrat það sem við viljum frá honum,“ segir Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi. Karl Friðleifur Gunnarsson hefur verið mikilvægur hlekkur í liði Víkinga.vísir/Diego Karl Friðleifur hefur verið á mála hjá Víkingum síðan 2021 þegar hann kom til liðsins frá Blikum. „Kalli hefur sannað sig sem besti hægri bakvörður Bestu deildarinnar og hann hefur bætt sig gríðarlega varnarlega síðustu ár. Hann er orðinn gríðarlega mikilvægur partur af Víkingsliðinu, bæði varnar og sóknarlega,“ segir Kári. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Mest lesið Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Fótbolti Athyglin mun meiri en Gunnlaugur með báða fætur á jörðinni Golf Skotsýning Úrúgvæja dugði bara til jafnteflis Fótbolti Hetjan grét vegna mömmu, afa og ömmu Fótbolti „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Íslenski boltinn Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Fótbolti Segir raunhæft að Þjóðarhöllin verði risin árið 2030 Sport Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Fótbolti Sterkasti læknir landsins Sport Gylfi gerði nýjan samning við Víking Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking „Aðstæðurnar eru erfiðar og þetta tekur á“ Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Sjá meira