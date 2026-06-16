Íslenski boltinn

Gylfi gerði nýjan samning við Víking

Sindri Sverrisson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson verður áfram í Víkinni næstu misserin.
Gylfi Þór Sigurðsson verður áfram í Víkinni næstu misserin. vísir/Diego

Gylfi Þór Sigurðsson, markahæsti leikmaður fótboltalandsliðsins frá upphafi, hefur skrifað undir samning þess efnis að spila áfram með Víkingi út næsta ár. Þá hefur bakvörðurinn knái Karl Friðleifur Gunnarsson framlengt samning sinn við Víking út árið 2029.

Víkingur keypti Gylfa frá Val í febrúar í fyrra og hann átti ríkan þátt í velgengni liðsins í fyrra þegar liðið varð Íslandsmeistari. Hann hefur samtals leikið 46 leiki fyrir Víking og skorað í þeim 13 mörk.

Fréttirnar koma sama dag og Víkingar spila sannkallaðan stórleik við KR í kvöld, í toppslag Bestu deildarinnar.

„Gylfa Þór þarf ekki að kynna fyrir neinum, hann er besti landsliðsmaður Íslands frá upphafi og jafnframt sá markahæsti. Leiðtogi á vellinum og hefur verið partur af gríðarlega sterkri miðju Víkings síðastliðið ár. Það er gríðarlega ánægjulegt að hann verði með okkur a.m.k. eitt ár í viðbót því hann setur mikla pressu á sjálfan sig, liðsfélaga og starfslið sem er akkúrat það sem við viljum frá honum,“ segir Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi.

Karl Friðleifur Gunnarsson hefur verið mikilvægur hlekkur í liði Víkinga.vísir/Diego

Karl Friðleifur hefur verið á mála hjá Víkingum síðan 2021 þegar hann kom til liðsins frá Blikum.

„Kalli hefur sannað sig sem besti hægri bakvörður Bestu deildarinnar og hann hefur bætt sig gríðarlega varnarlega síðustu ár. Hann er orðinn gríðarlega mikilvægur partur af Víkingsliðinu, bæði varnar og sóknarlega,“ segir Kári.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið