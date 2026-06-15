Fótbolti

Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM

Aron Guðmundsson skrifar
Kallað hefur verið eftir því að Shaun Evans verði rekinn heim af HM. Hér er hann að dæma leik í efstu deild Ástralíu
Kallað hefur verið eftir því að Shaun Evans verði rekinn heim af HM. Hér er hann að dæma leik í efstu deild Ástralíu Vísir/Getty

Samtök sem hafa eftir­lit með því hvort mis­munun eigi sér stað á yfir­standandi Heims­meistaramóti í fót­bolta hafa farið þess á leit við FIFA að dómari á mótinu verði sendur heim. Hann er sagður hafa, í beinni út­sendingu, með handa­bendingu gert merki sem er tengt við öfga hægri hóp hvítra yfir­burðar­sinna.

Það er Sky Sports sem greinir frá en Shaun Evans, dómari frá Ástralíu, sem var VAR dómari á leik Þýska­lands og Cura­cao á HM í gær kom í mynd fyrir leik ásamt öðrum VAR dómurum þar sem sjá mátti hann gera merki með hægri hendi sinni sem tengt hefur verið við öfga hægri hópinn.

Reyndar hefur merkið einnig fest sig í sessi í leik hjá yngri kynslóðum en kynslóð Evans en hefur einna helst skapað sér festu hjá öfga hægri hópum og er á lista yfir haturs­merki og hefur verið það síðan árið 2019.

FIFA er meðvitað um stöðu mála og hefur farið þess á leit við Evans að hann út­skýri mál sitt.

FARE-samtökin, sem berjast gegn hvers kyns ójöfnuði og mis­munun í fót­bolta, segja ekki fara á milli mála að Evans hafi gert um­rætt merki. Það sé mat sér­fræðinga sem samtökin leituðu til.

„Aug­ljós­lega ætti þessi dómari því ekki að hafa frekara hlut­verk á yfir­standandi Heims­meistaramóti,“ segir í svari FARE sam­takanna í svari til Sky Sports.

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