Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Aron Guðmundsson skrifar 15. júní 2026 22:15 Kallað hefur verið eftir því að Shaun Evans verði rekinn heim af HM. Hér er hann að dæma leik í efstu deild Ástralíu Vísir/Getty Samtök sem hafa eftirlit með því hvort mismunun eigi sér stað á yfirstandandi Heimsmeistaramóti í fótbolta hafa farið þess á leit við FIFA að dómari á mótinu verði sendur heim. Hann er sagður hafa, í beinni útsendingu, með handabendingu gert merki sem er tengt við öfga hægri hóp hvítra yfirburðarsinna. Það er Sky Sports sem greinir frá en Shaun Evans, dómari frá Ástralíu, sem var VAR dómari á leik Þýskalands og Curacao á HM í gær kom í mynd fyrir leik ásamt öðrum VAR dómurum þar sem sjá mátti hann gera merki með hægri hendi sinni sem tengt hefur verið við öfga hægri hópinn. Reyndar hefur merkið einnig fest sig í sessi í leik hjá yngri kynslóðum en kynslóð Evans en hefur einna helst skapað sér festu hjá öfga hægri hópum og er á lista yfir hatursmerki og hefur verið það síðan árið 2019. FIFA er meðvitað um stöðu mála og hefur farið þess á leit við Evans að hann útskýri mál sitt. FARE-samtökin, sem berjast gegn hvers kyns ójöfnuði og mismunun í fótbolta, segja ekki fara á milli mála að Evans hafi gert umrætt merki. Það sé mat sérfræðinga sem samtökin leituðu til. „Augljóslega ætti þessi dómari því ekki að hafa frekara hlutverk á yfirstandandi Heimsmeistaramóti,“ segir í svari FARE samtakanna í svari til Sky Sports. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Svona mun nýja Þjóðarhöllin líta út Sport Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Íslenski boltinn Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Íslenski boltinn Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ Fótbolti Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Fótbolti Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Íslenski boltinn Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu Fótbolti „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Fótbolti Rekinn eftir einn leik á HM Fótbolti Hermaðurinn Haukur í Stólana Körfubolti Fleiri fréttir Ætlar ekki að leggjast niður fyrir Víkinga og fara að grenja Kalla eftir því að dómari verði rekinn heim af HM Uppgjörið: KA - Fram 3-4 | Mörkunum rigndi á Akureyri í sigri Fram Sádi-Arabía - Úrúgvæ | Úr sandinum á stóra sviðið Lét óánægju sína í ljós: „Dæmir af okkur fullkomlega löglegt mark“ Stál í stál í Seattle Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Mark dæmt af KA eftir að Framari braut á Framara Nýliðarnir náðu sögulegum úrslitum gegn Evrópumeisturunum á HM Varkár Van Dijk vill ekki sjá vatnspásur Rekinn eftir einn leik á HM Elta Manchester United allt næsta tímabil Lykilmaður KR skall út í vegg og brotnaði á báðum höndum Fóru yfir helstu vonbrigðin á tímabilinu Yfirlýsing Fylkis: Biðjast afsökunar og lofa að taka hart á málinu Amorim tekur við AC Milan Maður dagsins á HM: Bauðst að spila fyrir hitt liðið og á mág í landsliðinu Unnusta leikmanns fyrir aðkasti í verslun eftir leik í Árbæ Landsliðsfyrirliðinn á leið í safaríferð til Tansaníu „Skyldan kallar hjá kærastanum“ Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna „Ég ætla að halda mig til hlés“ Tuchel kallaði dómara fyrsta leiks Englendinga „E-flokks-dómara“ „Fyrirgefið okkur, vinsamlegast“ Tryggði Japan jafntefli með því að skalla boltann af höfði liðsfélaga og inn „Með mikið samviskubit gagnvart eiginkonu minni og dóttur“ „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ Klopp segir þá halda fótboltanum í gíslingu „Smá þolinmæði sem þarf“ Real Madrid keypti Cucurella af Chelsea Sjá meira