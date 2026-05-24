Bruno bætti metið eða hvað? Sindri Sverrisson skrifar 24. maí 2026 16:01 Bruno Fernandes og félagar fagna eftir skallamark Patrick Dorgu sem kom eftir hornspyrnu Portúgalans. Getty/Ash Donelon Bruno Fernanes, sem í gær var valinn besti leikmaður tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni, virtist í dag hafa bætt stoðsendingametið á einni leiktíð í deildinni. Fernandes hafði lagt upp 20 mörk á tímabilinu með Manchester United og þar með jafnað metið sem var í eigu Thierry Henry og Kevin De Bruyne. Hann hafði aðeins lokaleikinn í dag gegn Brighton á útivelli til að slá metið og sjá til þess að hann ætti það einn. Það virtist ganga eftir þegar hornspyrna hans á 33. mínútu rataði á kollinn á Patrick Dorgu sem mættur var í byrjunarlið United eftir langt hlé og skoraði með skalla. Helstu miðlar Bretlands voru fljótir til að segja frá stoðsendingameti Fernandes en í endursýningu má sjá að svo virðist sem að skalli Dorgu hafi farið í þverslána og stefnt út en ekki inn í markið. Boltinn fór af hönd markvarðarins Bart Verbruggen og þaðan í netið og mun því sennilega á endanum verða skráð sem sjálfsmark. Tilkynnt var um stoðsendingamet Bruno Fernandes um leið og boltinn endaði í netinu í fyrri hálfleik í dag en mögulega hlupu menn þar á sig.Skjaskot/@premierleague Fernandes hefur þó, þegar þetta er skrifað, enn allan seinni hálfleikinn til þess að bæta við stoðsendingu í safnið.