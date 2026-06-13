Fótbolti

Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar

Andri Broddason skrifar
Jón Þór Hauksson tekur við af Stjörnunni eftir að Jökull Elísabetarson hefur verið rekinn sem þjálfari liðsins.
Jón Þór Hauksson tekur við af Stjörnunni eftir að Jökull Elísabetarson hefur verið rekinn sem þjálfari liðsins. Vilhelm/Vísir

Jón Þór Hauksson hefur skrifað undir samning sem þjálfari Stjörnunnar í fótbolta. Þessu greinir félagið frá eftir að Jökull I. Elísabetarsson var rekinn í gærkvöldi.

Stjarnan hefur ekki átt gott gengi á tímabilinu og nú síðast tapaði liðið fyrir Lengjudeildarliði Aftureldingar í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Stjarnan er sem stendur í níunda sæti Bestu deildar karla með aðeins tíu stig. Þetta eru vonbrigði þar sem Stjarnan ætlaði að vera að berjast um efstu sæti deildarinnar.

Jón Þór kemur til Stjörnunnar frá Vestra en hann hefur verið hluti af þjálfarateymi liðsins frá síðasta sumri. Hann hefur áður starfað hjá Stjörnunni og því spennandi að sjá hvað hann getur gert með liðið þar sem hann er mættur aftur.

Næsti leikur Stjörnunnar er gegn Breiðablik í Bestu deild karla á þriðjudaginn og fær því Jón Þór erfiðan leik í byrjun hjá Stjörnunni.

Besta deild karla Stjarnan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið