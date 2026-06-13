Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Andri Broddason skrifar 13. júní 2026 11:17 Jón Þór Hauksson tekur við af Stjörnunni eftir að Jökull Elísabetarson hefur verið rekinn sem þjálfari liðsins. Vilhelm/Vísir Jón Þór Hauksson hefur skrifað undir samning sem þjálfari Stjörnunnar í fótbolta. Þessu greinir félagið frá eftir að Jökull I. Elísabetarsson var rekinn í gærkvöldi. Stjarnan hefur ekki átt gott gengi á tímabilinu og nú síðast tapaði liðið fyrir Lengjudeildarliði Aftureldingar í 8-liða úrslitum Mjólkurbikarsins. Stjarnan er sem stendur í níunda sæti Bestu deildar karla með aðeins tíu stig. Þetta eru vonbrigði þar sem Stjarnan ætlaði að vera að berjast um efstu sæti deildarinnar. Jón Þór kemur til Stjörnunnar frá Vestra en hann hefur verið hluti af þjálfarateymi liðsins frá síðasta sumri. Hann hefur áður starfað hjá Stjörnunni og því spennandi að sjá hvað hann getur gert með liðið þar sem hann er mættur aftur. Næsti leikur Stjörnunnar er gegn Breiðablik í Bestu deild karla á þriðjudaginn og fær því Jón Þór erfiðan leik í byrjun hjá Stjörnunni. Besta deild karla Stjarnan Mest lesið Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Fótbolti Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Íslenski boltinn Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli Fótbolti Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Fótbolti Braut nálgunarbann með því að heimsækja kærustu sína Sport Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Fótbolti Ung frjálsíþróttakona lést í fríi með fjölskyldunni Sport Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Íslenski boltinn Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Íslenski boltinn Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Fótbolti Fleiri fréttir Jón Þór ráðinn til Stjörnunnar Maður dagsins á HM: Ólst upp í Englandi en valdi Bandaríkin Verður ekki með í fyrsta leik á HM Æfingatækjum stolið af enska landsliðinu Bandaríkin byrja sterkt á heimavelli „Hundgamall“ klefafélagi Tómasar spilar á HM Segir að það sé bara einn heimsklassaleikmaður í enska landsliðinu Brasilísk fótboltagoðsögn lést rétt fyrir HM Páfinn gerður að heiðursfélaga hjá Real Madrid Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Segir að franska liðið sé betra en það sem vann HM 2018 Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Sænskur varnarjaxl ólétt og segir að ferlinum sé lokið Lærisveinar Heimis missa heimaleik á hlutlausan völl Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Heimamenn í Kanada björguðu stigi í lokin Jökull rekinn frá Stjörnunni Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Elísa Lana tryggði Kristianstad jafntefli Partey ekki hleypt inn í Kanada og missir af fyrsta leik Gana á HM „Hafið þið ekki horft á leikina?“ Hoppuðu og skríktu af gleði þegar símtalið loksins barst Almar ekki í kassanum Trump mætir ekki í kvöld Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Mourinho sækir fyrsta leikmanninn Grafarþögn í útsendingu Suður-Afríku eftir leik Sjá meira