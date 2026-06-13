Bandaríkin tóku í nótt á móti Paragvæ í þriðja opnunarleik heimsmeistaramótsins í fótbolta. Heimamennirnir byrjuðu mótið sterkt með góðum sigri. Leikurinn endaði 4-1.
Bandaríkin mættu sterk til leiks og skoruðu fyrsta mark leiksins eftir aðeins átta mínútur. Það var klaufalegt sjálfsmark Damian Bobodilla eftir fyrirgjöf frá Bandaríkjamanninum Weston McKennie.
Staðan átti ekki eftir að batna fyrir Paragvæ þegar framherjinn Folarin Balogun skoraði tvö glæsileg mörk undir lok fyrri hálfleiks. Mörk af dýrari gerðinni hjá Mónakó-leikmanninum og Bandaríkin eru yfir í hálfleik 3-0.
Paragvæ mætti aðeins sterkari í seinni hálfleik og náði að skora fínt mark þar sem það sást að Paragvæ getur verið vel spilandi lið. Þrátt fyrir það kórónaði Giovanni Reyna sigurinn fyrir Bandaríkin með glæsilegu marki fyrir utan teig sem reyndist lokamark leiksins. Lokatölur 4-1.
Leikurinn í nótt var stærsti sigur Bandaríkjanna frá upphafi á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Árið 1930 unnu Bandaríkin Paragvæ og Belgíu 3-0. Það er því sami markamismunur en þetta eru einu leikirnir sem Bandaríkin hafi unnið með þriggja marka mun eða meira.
Mauricio Pochettino, þjálfari bandaríska landsliðsins, má vera sáttur við sína menn í liðinu enda spiluðu þeir frábæran leik. Þeir höfðu mikla yfirburði í leiknum og liðið sýndi að það er enginn að fara að valta yfir þá á heimavelli.